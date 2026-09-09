El nuevo homenaje de Almeida al Oso y el Madroño en Ventas: el original parque para niños con dos grandes osos de madera

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Las claves Generado con IA El Parque Ventas cubrirá la M-30 a la altura de Las Ventas y unirá los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal con pasarelas serpenteantes. El parque contará con una zona de juegos infantiles inspirada en el Oso y el Madroño, con dos grandes osos de madera y actividades para niños de 3 a 12 años. La instalación incluirá elementos inclusivos como rampas y toboganes accesibles, además de zonas de escalada y equilibrio. Las obras del Parque Ventas superan el 70% de ejecución y su inauguración está prevista para la primavera de 2027.

Parque Ventas es uno de los grandes proyectos que el Gobierno del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, pretende terminar antes de que se acabe su mandato. Se trata del pulmón verde que está cubriendo la M-30 a la altura de Las Ventas y que conectará, una vez terminado, los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal gracias a unas pasarelas serpenteantes.

No habrá que esperar mucho para ello, pues la ejecución de las obras supera ya el 70% del total, cumpliendo la planificación establecida por el Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid. La idea es que esté listo en la primavera de 2027.

Este miércoles, Almeida ha visitado el avance de las obras, donde ha desvelado los últimos flecos de este proyecto. Uno de ellos será un parque de juegos infantil muy peculiar, pues será un homenaje al clásico Oso y el Madroño que caracteriza a Madrid por ser uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

En concreto, serán dos grandes osos de madera que formarán una zona infantil para niños con actividades variadas dirigidas a niños de 3 a 12 años.

La instalación actualmente se encuentra en fase de fabricación e incluirá varios elementos de madera: una torre con una subestructura de anillos, redes que fomentan la escalada y el ejercicio y un tobogán tubular de 4,8 metros de altura.

Anexa a la torre, habrá una plataforma con zona de autotransferencia, rampa y tobogán inclusivo de 1,3 metros de altura que podrá ser usado por niños con diferentes grados de capacidad.

En cuanto a las figuras de los animales, la instalación estará formada por dos osos fabricados en madera de accoya, muy suave al tacto y que nunca se percibe ni demasiado caliente ni demasiado fría debido a su ligereza y rigidez estructural, que permite más huecos para ventilación que otras maderas.

Parque Ventas encara su recta final: el nuevo espacio verde sobre la M-30 toma forma.



Visitamos esta gran obra de transformación que mejorará la calidad de vida de los vecinos de Salamanca y Ciudad Lineal, uniendo ambos distritos con un gran parque, nuevos paseos y áreas… pic.twitter.com/DgJvWvzfwg — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 9, 2026

Por un lado, habrá una mamá osa con un puente que conectará su parte trasera con la torre y contará con un recorrido de cuerdas y redes verticales para acceder a la plataforma que da acceso al puente. Por otro lado, existirá un osezno cuyo interior servirá como refugio tipo casita para los más pequeños y cuyo exterior tendrá presas de escalada.

Los nuevos juegos se completarán con un recorrido de postes trepables, tres de los cuales acabarán en una flor, y un recorrido de 13 tocones para fomentar el equilibrio.

Las obras en Parque Ventas

Por ahora, en lo que será Parque Ventas, se está trabajando en la urbanización de la cubierta que constituirá el nuevo espacio de 16.370 metros cuadrados. En este sentido, se están ejecutando las acometidas de saneamiento, electricidad, agua potable, riego y comunicaciones; se está llevando a cabo el relleno de tierras -que ya está ejecutado en un 80%-, y se está desarrollando la instalación de los bancos y bordillos de cubierta, así como de los servicios de Madrid Calle 30 bajo la estructura.

Una de las partes más destacadas, la de las ocho pasarelas peatonales que darán acceso al parque, también está ya en marcha. Cuatro de ellas, las ubicadas en el flanco de Salamanca, ya están conectadas con la plataforma.

Una de las pasarelas que se están instalando en el futuro Parque Ventas, durante la visita de Almeida a las obras construcción. Ayuntamiento de Madrid

Ahora el centro de los trabajos es la construcción de las otras cuatro pasarelas del lado de Ciudad Lineal y el itinerario ciclista que conectará ambos distritos a través de la pasarela de Ramón de Aguinaga.

En cuanto a los márgenes de la M-30, en el flanco del distrito de Salamanca, los trabajos están prácticamente finalizados a falta de remates. La nueva fuente monumental de la plaza de la América Española está construida y solo falta completar la instalación del mecanismo de funcionamiento. Además, ya se ha instalado la mayor parte del mobiliario urbano y ha comenzado la plantación de la vegetación en los nuevos parterres.

En el flanco de Ciudad Lineal, se avanza en la reordenación del parque de Antonio Pirala y está previsto que, a finales de este mes, comiencen los trabajos de impermeabilización del aparcamiento de residentes.