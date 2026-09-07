Las medidas de la 'excarmenista' Marta Higueras para lograr escaños en Madrid: concejales con un 20% menos de sueldo

Marta Higueras durante una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Madrid en abril de 2023, durante su etapa como concejala. Carlos Luján / Europa Press

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Las claves Generado con IA Marta Higueras, ex número dos de Manuela Carmena, aspira a la alcaldía de Madrid en 2027 con su nuevo partido Independientes por Madrid. Propone reducir en un 20% el sueldo de los 57 concejales para reforzar la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. El partido plantea medidas como blindar los campos de fútbol de barrio, agendas públicas de concejales y presupuestos participativos vinculantes. Higueras afirma que no negociarán cargos políticos, solo medidas concretas, y busca movilizar a los 740.000 madrileños que no votan.

Marta Higueras, la que fue número dos de Manuela Carmena, avanza con su nuevo proyecto: el partido político Independientes por Madrid, con el que aspirará a la alcaldía de la capital en las elecciones de 2027.

Este lunes ha presentado algunas de sus primeras medidas para conseguir los ansiados escaños en el Ayuntamiento de Madrid en los próximos comicios. La primera propuesta llegó en verano con una página web destinada a que los vecinos de cada barrio madrileño pudieran publicar quejas y fotografías en relación con la suciedad y basura de sus distritos. Y es que desde el nuevo partido quieren que no se prorroguen los contratos de limpieza actuales.

Esta segunda medida sería el Acuerdo por la Transparencia y la Buena Gobernanza de Madrid, que incluye diez puntos. Uno de los que más ha destacado la propia Higueras durante su encuentro con los medios es el que propone reducir en un 20% el sueldo de los 57 concejales.

El objetivo de esta rebaja sería poder reforzar la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, que "ahora cuenta con seis personas para fiscalizar un presupuesto de 6.000 millones de euros".

Higueras ha señalado que dicha oficina se puso en marcha en el Gobierno de Manuela Carmena en 2018, durante el cual ella fue vicealcaldesa. "En esa ocasión registramos 17 expedientes y a día de hoy tiene 234 expedientes (según datos de 2024), pero sigue con las mismas personas".

Así, la propuesta consiste en reducir los sueldos de los concejales del Consistorio para conseguir 1.040.629 euros de ahorro para pagar los 979.917 euros que costaría la oficina tal y como quieren "reforzarla" desde Independientes por Madrid.

La Oficina "pasaría de seis a diez puestos e incorporaría cuatro perfiles técnicos de los que hoy carece" y tendría "garantías de independencia que hoy no existen": un responsable elegido por tres quintos del Pleno, un mandato de seis años no renovable ni coincidente con el mandato municipal, un presupuesto propio garantizado por reglamento y una plantilla compuesta por funcionarios de carrera.

"No negociaremos cargos, sino medidas"

El proyecto ya anunciado por Higueras el pasado mes de junio trata de "romper con la dinámica de bloques". Por ello, la iniciativa tiene el objetivo de ser "municipalista e independiente, centrada en la capital y concebida para toda la ciudadanía".

A falta de una lista todavía completa en la que llevan "todo el verano trabajando con un buen equipo y muchas personas interesadas en el proyecto", por ahora, se han centrado en la elaboración de ese futuro programa electoral.

Hoy presentamos nuestra política de acuerdos para 2027-2031.



No negociamos cargos. Quien quiera nuestros votos tiene que aceptar medidas concretas.



Y las publicamos antes de las elecciones, no después. 🧵 — Marta Higueras (@MartaMHigueras) September 7, 2026

Por ello, los puntos ya citados se suman a otros como 'El fútbol es del barrio', que plantea blindar los campos de la ciudad frente a los traslados, reconocer a las peñas como entidades ciudadanas de pleno derecho y exigir entradas asequibles a todo club que reciba suelo o dinero público.

También piden la contratación abierta al público, que los acuerdos de los plenos se cumplan, un empleo público con mérito y capacidad, agendas de los concejales (tanto del Gobierno como de la oposición) públicas en todos los aspectos (reuniones, comidas...) y presupuestos participativos vinculantes, entre otras.

Además, ya ha avanzado la intención de que el resto de propuestas vayan en líneas como la vivienda, la seguridad o la movilidad. Su máxima en la que se engloba es: "No negociaremos cargos, sino medidas". "Quien quiera nuestros votos tendrá que aceptar un pliego de compromisos concretos que iremos publicando de aquí a las elecciones", ha añadido la exconcejala.

Su intención es llegar a las "740.000 personas que se quedan en su casa" sin votar: "Queremos que tengan algo por lo que moverse del sillón de su casa".