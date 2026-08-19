El Caracol, el centro comercial que agoniza en Usera entre suciedad, drogas y cinco tiendas abiertas: "Es el Bronx de Madrid"

Aunque algunas productoras lo utilizan como escenario, los comerciantes y vecinos reclaman más servicios, limpieza y seguridad para revitalizar el espacio.

La propiedad de los locales está repartida entre privados y la Agencia de Vivienda Social, lo que dificulta la toma de decisiones para su recuperación.

El recinto sufre problemas de suciedad, consumo de drogas y altercados, lo que ha generado malestar y preocupación entre los vecinos.

El centro comercial El Caracol en Usera se encuentra en un estado de abandono, con solo cinco negocios abiertos de los 36 que hubo en los años 80.

"Es el Bronx de Madrid", describe una vecina sobre el centro comercial de Orcasur, conocido en el barrio como El Caracol, en el corazón de Usera.

Basta con recorrer hoy sus pasillos para entender por qué algunos vecinos hablan así del centro comercial.

De los 36 locales que llegaron a funcionar en los años 80, apenas quedan cinco abiertos: dos de alimentación, una peluquería, un bar regentado por ciudadanos chinos que, según explican, "abren muy poco" y un pequeño supermercado.

Primera planta del centro comercial Caracol Jesús Soler EE

Son los últimos negocios que mantienen el pulso entrecortado de un espacio que en otro tiempo concentró buena parte de la vida comercial de esta zona de Usera.

Autoescuela Paz, Clínica Dental, Centro Médico o Joyería Artiguez son algunos de los comercios que hoy tienen la persiana bajada. El centro comercial conocido como ‘Caracol’ es una galería semiabierta de dos plantas unidas por sus características rampas de hormigón.

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En ellas se acumulan excrementos de paloma, restos de ropa, comida y latas de cerveza, y hasta colchones en la planta superior. El verano madrileño acentúa el hedor en casi todos los rincones de este espacio que un día llegó a tener todos sus locales abiertos.

Carmen, vecina de toda la vida, ha visto la transformación del barrio: "era muy distinto". Cuenta que hubo años en que los vecinos recorrían la galería, "hacían vida" por estos pasillos.

Sigue atendiéndose en la peluquería de la primera planta, pero asegura que es “vergonzoso” subir a la primera planta, aunque asegura, los dueños “son vecinos de toda la vida”.

Carmen habla también de consumo de drogas, personas que pasan la noche en algunos rincones del edificio y hacen botellones, algunos con problemas de convivencia.

Según relata, durante las noches y especialmente los fines de semana se producen altercados en la zona: “es impresionante”.

A pesar de todo, no se plantea abandonar Orcasur: "esto en el barrio de Salamanca no pasa", concluye.

Jesús, en la puerta de su local Fernanda Villavicencio EE

Uno de los negocios que continúa funcionando es el supermercado Covirán de Jesús, un comerciante cuya familia lleva décadas vinculada al barrio: "Mi abuelo vendía aquí carburo, el trato aquí es muy cercano, yo me he criado aquí, a mí esta gente me ha visto nacer", explica a este medio, mientras saluda a los clientes que no paran de entrar al local.

Hoy ha sido día de suerte, pues explica que el chico de limpieza ha hecho ya su recorrido y deja despejada la entrada y alrededores de su comercio. Aun así, reconoce que hay mucha gente bebiendo cervezas, tirada en las esquinas.

Jesús dice que muchos dueños "como el de la autoescuela" hasta hace un tiempo funcionaban, pero poco a poco han ido cerrando. La situación del centro comercial está condicionada también por su régimen de propiedad.

Desde la Comunidad de Madrid confirman que los locales comerciales actualmente no son de titularidad pública: "la mayor parte de los 52 locales con los que cuenta el inmueble son de propiedad privada y únicamente 12 pertenecen a la Agencia de Vivienda Social (AVS)".

Fachada exterior del centro comercial Caracol Jesús Soler EE

De estos últimos, algunos permanecen cerrados y otros están alquilados a asociaciones. La Comunidad subraya además que cualquier decisión sobre el futuro del centro no depende únicamente de la Administración regional: "Las decisiones a tomar sobre este centro competen a los propietarios en su conjunto, ya que la AVS solo tiene poco más del 20% de los locales".

El abandono de este centro comercial contrasta con el uso que sí lo rescata del olvido. Su arquitectura se ha convertido en un atractivo para productoras. Jesús comenta que hace unos meses se rodó una publicidad de coches de lujo y vídeos de raperos.

El inmueble, construido en los años 80 sobre una parcela de casi 2.000m2 aparece en el catálogo de localizaciones de la Madrid Film Office, que lo clasifica dentro de las categorías de 'centro y galería comercial y abandonados o en ruinas'.

Proyecto truncado El antiguo Mercado de Orcasur justo enfrente del centro comercial cerró en 2018 y fue incluido posteriormente en el proyecto internacional ‘Reinventing Cities’. En 2019 resultó ganadora la propuesta Mercado Habitado II, que pretendía transformar el espacio con nuevos usos comerciales, sociales y residenciales y del cual el centro comercial Caracol saldría beneficiado. Con el paso de los años, el antiguo mercado terminó destinado a usos relacionados con Policía Municipal y fue finalmente demolido en 2025 para dar paso a un nuevo espacio logístico.

El mercado desapareció con los años y el Caracol sigue en pie, prácticamente vacío, sostenido por los comerciantes que se resisten a abandonarlo y apoyados por los vecinos que reclaman más servicios, limpieza y seguridad.

Los coches de lujo y vídeos musicales encuentran durante unas horas su escenario en el Caracol. Cuando las cámaras se van , los vecinos, en cambio, regresan cada día a este espacio que desde hace años parece haberse detenido en el tiempo.