Marta Higueras, la polémica 'excarmenista' alejada de la política de Madrid, que vuelve con un partido independiente

Imagen de archivo de Marta Higueras compareciendo en rueda de prensa a 22 de febrero de 2023 como concejala de Recupera Madrid en el grupo Mixto. Fernando Sánchez / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Marta Higueras, ex mano derecha de Manuela Carmena, regresa a la política madrileña con un nuevo partido independiente, 'Independientes por Madrid'. El partido, de carácter municipalista, busca alejarse de los bandos actuales del Ayuntamiento y ofrecer una alternativa centrada solo en Madrid. Higueras, que fue primera teniente de alcalde y concejala, se distanció de Más Madrid tras apoyar iniciativas del Gobierno municipal y enfrentarse a su antiguo grupo. La nueva formación planea presentarse a las elecciones municipales de 2027 y no tiene aspiraciones autonómicas ni nacionales.

Marta Higueras (Madrid, 1964) parecía de esas figuras que habían desaparecido del mapa político madrileño de primera línea. Tras abandonar el grupo municipal de Más Madrid en 2021, redujo notablemente su presencia pública y dejó de ocupar cargos políticos relevantes, hasta dejar el acta de concejala en 2023 con el fin del mandato.

Hasta ahora. Y es que llevaba unos meses preparando una propuesta que ha presentado ante los medios este mismo lunes: Independientes por Madrid. Se trata de un nuevo partido político independiente y, sobre todo, "municipalista".

Una alternativa a los "bandos" que, asegura, se han creado en el Ayuntamiento de la capital: "Una oposición que no ha conseguido mucho o nada en los últimos años y un Gobierno que dirige como si Madrid fuera su cortijo", ha recalcado durante la rueda de prensa ofrecida en una cafetería del centro de la ciudad.

Este nuevo partido, con el que pretende concurrir a las elecciones municipales de 2027 y del que dará detalles "más concretos" en los próximos meses, es algo que representa la forma de hacer política de Higueras. Aun así, ha asegurado que es algo "que no tiene mucho que ver con proyectos anteriores". "No tratamos de replicar nada, sino de tener nuestro propio espacio".

Higueras llegó a la política madrileña de primer nivel en 2015, cuando concurrió dentro de la plataforma Ahora Madrid, al frente de la cual estaba Manuela Carmena.

Antes, su carrera se había centrado en su vinculación con el ámbito judicial, pues de profesión es mediadora penal. Trabajó como funcionaria en los Juzgados de Plaza Castilla, jefa de la Sección de Oficina Judicial en el Consejo General del Poder Judicial, asesora en esta materia en el País Vasco, directora de Justicia y Administración Pública, y en el Tribunal de Cuentas, el último puesto antes de incorporarse al Consistorio.

Así, hasta 2019 fue primera teniente de alcalde en el equipo de Carmena, de quien fue mano derecha y persona de máxima confianza. Es toda esa experiencia la que pretende trasladar para la "mejora de la vida de los madrileños" en su nueva iniciativa.

Marta Higueras durante la presentación de Independientes por Madrid. I.G.

Fue en ese último año de Gobierno de Carmena en el que revalidó su acta como número dos de, en ese momento ya constituido, Más Madrid en las municipales. Había obtenido también escaño en el Congreso como número dos de Íñigo Errejón por Más País, pero renunció a tomar posesión de acta como diputada para poder continuar con la política local.

La 'excarmenista' traslada, en este sentido, "la prioridad de la política de proximidad sobre la proyección nacional". Algo por lo que aboga mucho con Independientes por Madrid, que "no tiene aspiraciones autonómicas ni nacionales".

Durante estos años como concejal por Más Madrid surgieron algunos de sus momentos polémicos. Uno de los episodios más relevantes fue su participación en los Acuerdos de la Villa en plena pandemia por el covid-19, que firmó junto al resto de grupos municipales (PP, Ciudadanos, Más Madrid, PSOE y Vox). Estos pactos incluían 352 medidas destinadas a fijar una hoja de ruta para la recuperación económica, social y urbana de la ciudad.

Marta Higueras fue una de las voces que defendió el consenso con el Gobierno municipal, ya capitaneado entonces por José Luis Martínez-Almeida. Su apoyo a estos acuerdos generó posteriormente tensiones con sectores de su propio espacio político.

Marta Higueras, en ese momento número dos de Más País-Equo por Madrid para el Congreso, y la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un acto del partido con el que era líder de la candidatura por Vizcaya, Txema Urkijo, en Bilbao a 5 de noviembre de 2019. H.Bilbao / Europa Press

Más adelante, apoyó también algunas iniciativas del Ejecutivo local, como los presupuestos municipales de 2022 (aprobados a finales de 2021). Esto provocó fuertes críticas desde la izquierda y terminó por distanciarla definitivamente de Más Madrid.

Para ese entonces, Higueras, junto a sus tres compañeros José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas, ya habían anunciado su ruptura con la formación y la puesta en marcha de la plataforma Recupera Madrid. Argumentaban que la ya portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y el resto de ediles se habían distanciado del proyecto original con el que habían concurrido a las elecciones por primera vez.

Más Madrid llevó a los cuatro concejales a la Justicia acusándoles de transfuguismo y esta les dio la razón: en 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó el recurso de los de Rita Maestre y ratificó la nulidad del Grupo Mixto. Para ese momento, Higueras ya había roto también con Recupera Madrid, del que incluso acabó saliéndose su compañero, Felipe Llamas.

En los últimos años, sus únicas apariciones han sido casos muy puntuales en defensa de los derechos LGTBI -colectivo al que pertenece abiertamente- y, este mismo 2026, como mediadora en el conflicto de las escuelas infantiles municipales. Así, ha participado en reuniones entre la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y el Consistorio.

"Suerte" y "valentía"

Las reacciones de excompañeros de su época como concejal y actuales posibles candidatos de los grupos municipales no se han hecho esperar.

La misma Higueras aseguraba a los medios que ya se había reunido con figuras como Almeida, Rita Maestre o Javier Ortega Smith, actual portavoz de Vox en la localidad.

Encuentros que han sido "de lo más respetuosos". En este sentido, ha destacado Almeida ante los medios de comunicación tras un acto en Contemporánea Condeduque su "valentía", valorando positivamente su regreso a la política de la capital.

También ha pedido que formule a los madrileños propuestas "para construir", desde "sus postulados y desde sus ideas". "Me parece muy bien que en los momentos que vive la política haya personas valientes que decidan dar un paso adelante, defender sus ideas y hacerlo en un ambiente tan difícil como el que tenemos hoy", ha añadido.

Marta Higueras, cuando desempeñaba funciones de concejala de Más Madrid, en un acto del Ayuntamiento de Madrid a 28 de febrero de 2020 junto a otras figuras como Rita Maestre, la entonces vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el ya alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Marta Fernández / Europa Press

"Hay que respetar a todas aquellas personas que quieren entrar en política", especialmente a las que tienen "una experiencia política". Hace aproximadamente dos meses tuvo lugar dicha reunión entre el alcalde y la exconcejala, en la que le expuso "que le parecía que era una cortesía que lo supiera el alcalde de Madrid". "Y en aquel momento, aunque no lo había confirmado, ella entendía que sería el probable candidato del Partido Popular y, por tanto, a mí empezar desde la cortesía, el respeto y la educación siempre me parece que es un buen comienzo", ha manifestado el regidor.

Por su parte, el todavía portavoz de Vox, Ortega Smith, ha contestado este mismo lunes en rueda de prensa a varias preguntas que comparan la nueva trayectoria que ha tomado Higueras con su futuro incierto en el Ayuntamiento. Y es que, tras su expulsión de la formación y el intento de sacarle de la portavocía del grupo municipal, ha señalado que todo dependerá de decisiones judiciales, de las suyas propias y de las de la dirección del partido.

Específicamente sobre Marta Higueras, además, ha recalcado que, aunque sea alguien con quien le separan "importantísimas diferencias políticas", "es una persona respetuosa, educada, responsable y trabajadora; además de algo que no se da siempre en política, es una persona coherente".

"Gracias a Marta Higueras se pudieron aprobar más de 370 Acuerdos de la Villa, gracias a ella y al alcalde", ha reconocido el edil de Vox. José Luis Martínez-Almeida dio la oportunidad a todos los grupos de sacar iniciativas si eran apoyadas por unanimidad e Higueras, "a pesar de las instrucciones de su grupo de boicotear los Acuerdos, mantuvo la coherencia" y los defendió, "a costa de tener un grave repudio con su grupo".

Eso es algo que algunas personas, como él, viven "en primera persona", lo de ser "coherentes con sus principios y valores, le guste o no a quien quiere torcerte el pulso". A Higueras le ha deseado en lo personal lo mejor.

Por último, la formación del partido del que formó parte tantos años ha subrayado que nada le hace temer por las opciones de una organización política "consolidada y que es la principal fuerza de izquierdas" de la ciudad, que además "sigue creciendo" y ganando en fuerza, como ha apuntado Maestre.

Higueras también ha recordado a Carmena entre las personas con las que habló antes de hacer pública su decisión. Aunque no ha dado más detalles sobre su opinión, pues ha argumentado que es la exjueza quien tiene que explicar su posición. Una posición sobre la que Carmena no se ha pronunciado.