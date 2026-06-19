La Milla de Oro está al límite y la Gran Vía no tiene locales para ningún negocio: "Las marcas apuestan por otras ubicaciones"

La mayor parte de las nuevas aperturas corresponden a pequeños y medianos formatos, especialmente en los sectores de moda, lujo y restauración.

Las marcas están optando por calles alternativas, como Barquillo o Fernando VI, ante la falta de espacio en los ejes prime, favoreciendo la descentralización comercial.

El auge de la demanda y la escasez de locales han impulsado una subida de las rentas, situándose entre 167 y 273 euros por metro cuadrado según la calle.

La disponibilidad de locales en las zonas comerciales más exclusivas de Madrid, como Gran Vía y la Milla de Oro, se encuentra en mínimos históricos, con una ocupación cercana al 100%.

La disponibilidad de locales en los ejes prime de Madrid, como la Gran Vía o la Milla de Oro del barrio Salamanca, se encuentra en mínimos históricos.

Un informe del mes de mayo de la consultora y proveedora de servicios inmobiliarios Savills apunta que el nivel medio de disponibilidad en Madrid es del 3,5%. El documento analiza el mercado Retail High Street en España, con un apartado para Madrid que desglosa las principales arterias donde se instalan los comercios de lujo.

En este sentido, analiza las calles Serrano, Goya y Fuencarral como las que concentran el mayor número de locales, alcanzando cerca del 70% de la oferta comercial de lujo en la ciudad.

En el último año hubo un total de 32 nuevas aperturas en los tramos de las principales calles de la capital. En la oferta comercial actual por sectores de actividad, predomina el segmento de moda y complementos, que concentra el 45% del total de establecimientos, seguido por los sectores de lujo y restauración, que representan el 12% y 10% respectivamente.

Las calles de José Ortega y Gasset y Serrano presentan una proporción de establecimientos de lujo muy superior a la media, con el 79% y 32% respectivamente, mientras que en la Puerta del Sol la restauración adquiere un peso más significativo que la moda, con un 19% de los locales.

Además, se está viendo que precisamente esta escasez de oferta está impulsando la subida de las rentas. El crecimiento experimentado anualmente en la zona de los distritos Centro y Salamanca ha sido del 3,9%. También las calles con posicionamiento cercano a estas han impulsado un incremento interanual del 4,2%.

Así, el metro cuadrado en los primeros meses de 2026 se sitúa entre los 167 euros, el más barato en Goya, y los 273 euros, el más caro en Gran Vía.

Levi's en la Fnac de Preciados. Inés Gilabert

"Se observa claramente una expansión natural de los ejes hacia áreas próximas. Ante la falta de disponibilidad y la fuerte demanda, las marcas están apostando por ubicaciones alternativas para poder desembarcar, o ampliando los tramos prime de las calles principales", explica a Madrid Total Jaime Montero, del equipo de Leasing en High Street Retail de Savills en Madrid.

Se trata de calles aledañas como Barquillo o Fernando VI. "Empiezan a consolidarse como recorridos alternativos muy interesantes para las marcas por su equilibrio entre localización, renta y oferta comercial", algo que contribuye a la descentralización y la diversificación, añade David Barragán, director ejecutivo del mismo departamento en la consultora.

Análisis calle a calle

Preciados (entre la Puerta del Sol y la Plaza de Callao) se configura como el tramo de mayor actividad comercial. La disponibilidad es "prácticamente residual" (2,4%), con un único local disponible, según dicho informe. Mantiene, además, un ritmo de actividad que no cesa. En el último año se han producido numerosos movimientos por reubicación de locales.

La apertura de la reformada Fnac también ha contribuido a esto, puesto que su nuevo modelo es un sistema multiinquilino. Así, ha permitido la entrada de nuevas marcas como Levi's, que se ha trasladado allí desde otra ubicación en la misma calle.

Fuente: Savills Savills

Siguiendo la ruta que ha hecho este mismo periódico, muy cerca está Gran Vía (entre la calle Fuencarral y la Plaza de Callao), que actualmente se encuentra al 100% de su ocupación. Eso hace que también sea la más demandada y, por tanto, la más cara en rentas.

Al ser uno de los tramos más turísticos de toda la ciudad, es el escaparate prioritario para las marcas. La apertura más reciente (sin contar con la de Druni en el número 61, más abajo del segmento estudiado) es la de la juguetería Pop Mart, en diciembre del año pasado. Esta anteriormente era una de las tiendas insignia de Nespresso en el centro de la ciudad.

Fuencarral (en su tramo peatonal) registra una disponibilidad de locales en torno al 4%. Sobre todo, ha reforzado su perfil "como zona estratégica para marcas nacidas en el entorno online". Es el caso de las firmas de moda urbana Cold Culture o Becay, en los números 41 y 47.

En el distrito Centro, el último lugar a reseñar es la Puerta del Sol. La plaza reúne tanto comercios ya consolidados desde hace décadas (como la Mallorquina o Casa Diego) como comercios recientes, como la nueva flagship de Goiko desde hace apenas un año, en el número 14. La tasa de disponibilidad descendió al 2,8% desde el 5,6% del año pasado.

Comparativa interanual de rentas en el entorno prime de Madrid. Fuente: Savills Savills

Serrano (entre las calles Goya y José Ortega y Gasset) es la más especializada en lujo, joyería y firmas prémium. En el eje más prime (el mencionado), de hecho, se registra un único local disponible. Y en el resto de los tramos (el que se amplía hasta la Puerta del Sol y hasta Juan Bravo), la tasa de ocupación es del 3,4%.

Aperturas destacadas en la zona en los últimos meses han sido algunas como la nueva boutique de Tudor o, justo en frente, el nuevo concepto sensorial de Zara. Esta última reabrió el pasado mes de septiembre con más espacio y una nueva experiencia sobre la que solo han creado tres en el mundo. También se prevé que se instale en el número 12 la insignia de moda latinoamericana Malva.

El único local disponible del tramo de la calle Serrano. Inés Gilabert

Por su parte, Goya (en el eje entre Serrano y Conde de Peñalver) tiene una disponibilidad actualmente del 5,7%. Es su nivel más bajo de toda la serie histórica, aunque es una de las que más actividad comercial registra, con un total de 10 nuevas aperturas.

La mitad de estos pertenecen al sector de la moda y los complementos. Todos ellos se asentaron en locales de menos de 200 metros cuadrados y casi la totalidad (90%) fueron de origen nacional.

Fuente: Savills Savills

Ortega y Gasset (entre Serrano y Velázquez) sitúa su disponibilidad en un 2,9%, lo que la mantiene estable respecto al ejercicio anterior. El informe la ubica como el "corredor comercial de referencia para las firmas de lujo y alta joyería" con tiendas flagship representativas.

En el año en curso, de hecho, se prevé la apertura de firmas como la de relojes Richard Mille, en el antiguo local de Tiffany & Co, o la futura ampliación de Chanel, que pasará a tener 1.500 metros cuadrados.

Búsqueda de flagships

Como apunta Jaime Montero, del equipo de Savills, la gran demanda en dichas ubicaciones "genera una presión competitiva" que "dificulta el acceso a locales".

Además, este interés en dichas zonas viene dado por "el crecimiento del consumo, el turismo internacional y que la tienda física para las marcas sigue siendo el punto clave para proporcionar una experiencia única a sus clientes".

Reforma en la tienda de Chanel de Ortega y Gasset. Inés Gilabert

Asimismo, el principal deseo es encontrar un flagship en dichas localizaciones. "Existe una alta demanda específica por grandes superficies, pero la escasez de producto y que los operadores mantienen sus posiciones en ubicaciones prime hacen que estos movimientos sean escasos", matiza Montero.

No obstante, explica que el pequeño y mediano formato representa finalmente la mayoría de las nuevas aperturas debido a que "son los espacios que más rotación tienen". Añadido al precio, ya que son los que tienen las rentas más moderadas, algo que prefieren las marcas más jóvenes.

Y es que esta competencia entre marcas provoca que, cuando existen oportunidades disponibles o mejoras de ubicación dentro del mismo eje, surjan casos de cambios de locales. "Incluso estamos viendo aparecer de nuevo la figura del traspaso para conseguir ubicaciones relevantes", añade.