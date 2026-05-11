El plan de Almeida para transformar el scalextric de Vallecas: mejorará 23.900 m2, jardines verticales y 11,5 millones de inversión

Las claves

Las claves Generado con IA El proyecto 'Vallecas Abierto' transformará 23.900 m2 del entorno del Puente de Vallecas, mejorando la conexión peatonal entre Puente de Vallecas y Retiro. Se invertirán más de 11,5 millones de euros en la remodelación, incluyendo jardines verticales, plantación de árboles, nuevos pasos peatonales y mejoras en la accesibilidad. La actuación contempla la renovación ambiental y urbanística con nuevos equipamientos públicos, pavimentos insonorizados y la reordenación de espacios de autobuses y zonas verdes. El plan también busca reducir el ruido del tráfico y rendir homenaje a la historia local, evocando el antiguo arroyo Abroñigal mediante elementos visuales y vegetales bajo el puente.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y los concejales de Puente de Vallecas, Ángel Niño, y de Retiro, Andrea Levy, ha presentado este lunes ‘Vallecas Abierto’, el proyecto de transformación del entorno del Puente de Vallecas que supondrá la remodelación de las zonas peatonales bajo la infraestructura, así como del entorno más cercano. El objetivo es mejorar la configuración del espacio público, facilitar el uso peatonal del mismo y dotarlo de accesibilidad universal, favoreciendo la conexión entre Puente de Vallecas y Retiro y acabando con el efecto frontera entre ambos distritos.

Almeida ha subrayado que esta actuación da respuesta a una demanda “largamente ansiada por los vecinos de Puente de Vallecas” en un entorno “fuertemente degradado” por el paso del tiempo y por el intenso tráfico de la M-30, un punto por el que circulan “más de 300.000 vehículos al día”, lo que le hace ser una infraestructura clave en la movilidad de la ciudad. En este sentido, ha destacado que el Ayuntamiento ha impulsado “un proyecto que fuera real, posible y que mejorara la calidad de vida” de los vecinos de la zona y ha defendido la capacidad del Consistorio para “hacer las obras necesarias” e “incrementar las dotaciones y equipamientos que necesitan los vecinos”, porque “el futuro de Madrid pasa por el sur y por Puente de Vallecas”.

El proyecto mejorará 23.900 m2 de espacio público y hará ganar al peatón una superficie de 3.770 m2. Las actuaciones previstas en ‘Vallecas Abierto’ incluyen la mejora de la propia infraestructura, la mejora de la calidad ambiental del entorno mediante la plantación de numerosa vegetación y la creación en ambos extremos del espacio ubicado bajo el puente de un nuevo equipamiento público municipal (extremo norte) y de un local destinado a Madrid Calle 30 y a EMT Madrid (extremo sur). Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos y por Madrid Calle 30, supondrán una inversión global estimada de más de 11,5 millones de euros.

El alcalde ha explicado que ‘Vallecas Abierto’ permitirá crear “cinco itinerarios peatonales nuevos” y favorecer la conexión entre Puente de Vallecas y Retiro, superando “esa barrera que existe en estos momentos” entre ambos distritos. Además, ha destacado la “renaturalización de ese espacio” con la plantación de nuevos árboles y arbustos y la incorporación de jardines verticales, así como la peatonalización de la calle del Monte Oliveti para “mejorar las condiciones de espacio y de tránsito”.

Situación actual

En la actualidad, el ámbito peatonal bajo el puente de la M-30 está excesivamente fragmentado, sin continuidad peatonal norte-sur y con pasos de peatones alejados de las intersecciones. Asimismo, la conexión este-oeste entre distritos también es insuficiente al existir solo dos pasos de peatones, lo que genera un efecto frontera. A ello hay que añadir que en los extremos del puente existe una zona de aparcamiento desordenado al sur y una zona sin acceso peatonal regulado al norte. Además, tampoco existe continuidad norte-sur en la avenida de la Albufera.

Más espacios peatonales.

La legibilidad del espacio para un peatón es compleja tanto por la falta de orden espacial como por los numerosos elementos existentes bajo el puente, como son las marquesinas de autobús y las farolas que fraccionan la visión del lugar. Aunque se trata de un punto importante de intercambio modal entre varios autobuses y la estación de metro, tampoco existen bancos ni vegetación, siendo el espacio estancial muy escaso.

Un espacio más accesible

Los trabajos de remodelación bajo el puente y en el entorno más cercano correrán a cargo del Área de Obras y Equipamientos y supondrán una inversión estimada de 6,5 millones de euros. La previsión contempla el inicio de los trabajos para el mes de septiembre, extendiéndose, previsiblemente, hasta el verano de 2028.

La intervención permitirá la conexión real de Retiro y Puente de Vallecas, ya que la zona bajo el puente, tal y como está configurada en la actualidad, supone en la práctica un muro entre ambos distritos.

El proyecto dará continuidad y legibilidad a los recorridos peatonales, actualmente inconexos, de manera que se pueda transitar tanto transversalmente entre Retiro y Puente de Vallecas, como longitudinalmente entre los extremos norte y sur del puente. En este sentido, se crearán cinco nuevos pasos de peatones: cuatro de ellos para generar dos nuevas conexiones peatonales entre ambos distritos, acabando con el efecto frontera y otro entre ambos márgenes de la avenida de la Albufera. Asimismo, se reordenarán las dársenas de autobuses y se agrandará el espacio estancial, generándose dos locales en los extremos.

Los usos se reorganizarán, concentrando en el extremo sur el intercambiador de autobuses y un local destinado a Madrid Calle 30 y EMT Madrid. El espacio central se acondicionará, potenciando su carácter estancial, y el extremo norte se reserva para un equipamiento público municipal.

Mejoras en ambos márgenes

Además de la intervención bajo el puente, el proyecto contempla mejoras en el entorno más cercano. En el lado de Puente de Vallecas se peatonalizará la calle Monte Oliveti, que actualmente cuenta con intenso tráfico, para ofrecer un acceso digno y naturalizado al Centro de Especialidades Periférico Hermanos Sangro. Esta calle contará con una alineación de árboles plantados sobre una banda permeable con bancos de madera. Además, se ensancharán las aceras de la avenida de la Paz y de la calle Monte Ulía y se colocarán parterres con arbolado en los límites con la calzada para proteger estos espacios peatonales del tráfico. De este modo, se generará un itinerario accesible por delante de la parroquia de San Ramón Nonato y unos ámbitos estanciales naturalizados frente a los edificios residenciales con bajos comerciales, que contarán con dos ascensores de acceso al metro.

Las aceras de las calles Monte Ulía y avenida de la Paz quedarán unidas por un nuevo paso de peatones en la avenida de la Albufera que dará continuidad al recorrido paralelo al puente. También se renovará la pavimentación de las calles laterales de la parroquia con adoquín gris, dando unidad al conjunto. En el tramo de la avenida Peña Prieta afectado por la actuación, se renovará la pavimentación mediante adoquín gris, se sustituirá la escalera por una rampa accesible y se completarán las alineaciones de árboles existentes.

Por su parte, en el lado de Retiro, se actuará en los límites del bulevar de la zona verde Martin Luther King adyacentes a la avenida de Ciudad de Barcelona para mejorar la conexión entre distritos y de acceso a esta zona verde por parte de los vecinos.

Jardines verticales.

Un ámbito más ordenado

Además de las mejoras de accesibilidad, el proyecto supondrá una importante mejora ambiental del ámbito gracias a la plantación de 48 nuevos árboles, más de 10.000 arbustos y plantas enredaderas en pilares.

La actuación contempla la renovación completa de los pavimentos, que combinarán hormigón continuo con árido granítico en el espacio central y adoquín en el resto del espacio peatonal y microaglomerado en las calzadas. Por su parte, las zonas ajardinadas contarán con una base de arena de río, tierra vegetal y corteza de pino triturada. Para la delimitación de los pavimentos se utilizará una pletina de acero galvanizado y el límite con las calzadas estará conformado por un bordillo de granito.

La reordenación de las dársenas de autobuses de EMT Madrid conllevará la eliminación de las marquesinas cubiertas bajo el puente, que suponen una barrera para los recorridos peatonales y serán sustituidas por columnas identificativas. La intervención implicará la creación de tres nuevas paradas bajo el puente (números 8, 41 y 113), el desplazamiento de cuatro (números 37, 58, 111 y 113) y el mantenimiento de cinco (números 8, 41, 58, 111 y 113).

En cuanto al mobiliario urbano, se colocarán 256 metros lineales de bancos corridos de granito que permitan elevar y proteger los nuevos parterres. Sobre estos bancos se situarán asientos de madera. Además, en el espacio central bajo el puente se colocarán bancos de hormigón prefabricados, mientras que en las paradas de autobús situadas bajo el puente, así como en las aceras de la calle Monte Oliveti y la avenida Peña Prieta se instalarán bancos de madera. Asimismo, se colocarán vallas entre la zona superior e inferior de la avenida Peña prieta para proteger el desnivel.

La intervención también incluirá la renovación del alumbrado, que pasará a ser tipo led de alta eficiencia energética. En la avenida Peña Prieta y la calle Monte Oliveti, se sustituirán las farolas existentes por otras nuevas, mientras que bajo el puente se está estudiando la colocación de luminarias lineales en el entrevigado para conseguir una iluminación uniforme colocada sin descuelgue para evitar que sirvan de soporte a las aves.

Mejoras en el puente

Los trabajos que afectan al propio puente corren a cargo de Madrid Calle 30 y engloban un conjunto de actuaciones divididas en dos fases. Por un lado, en la actualidad, se están ejecutando trabajos en la parte inferior de la infraestructura, que comenzaron el pasado mes de febrero y concluirán este mes de junio. Una vez finalizadas las labores de limpieza con agua a presión, se está procediendo a la rehabilitación de las pilas, de los estribos y del tablero, aplicando pintura anticarbonatación para proteger el hormigón e instalando un sistema para evitar la anidación de las aves en los huecos de la estructura.

La segunda fase afectará a la parte superior del tablero y está programada para los meses de julio y agosto con el fin de reducir las afecciones a la movilidad. En ella, está previsto sustituir las pantallas antirruido por otras más eficientes y de máxima atenuación acústica con elementos metálicos de chapa perforados en la cara orientada hacia la M-30 y material fonoabsorbente a base de lana de roca en su interior. La altura de las pantallas no podrá incrementarse debido a las limitaciones estructurales del tablero del puente, por lo que, de manera adicional, se utilizará un elemento difractor en la parte superior de las pantallas, para incrementar su atenuación.

La introducción de elementos en la parte superior de las barreras acústicas podrá incrementar la eficacia respecto de la reducción sonora en las edificaciones cercanas. Así, la instalación de dispositivos difractores aportará una reducción adicional de alrededor de 2 dBA en los receptores.

Además de sustituir las pantallas antirruido, se suprimirán las impostas y la barandilla de acero corten. En su lugar, se instalará un sistema tubular de aluminio que ocultará las nuevas pantallas e imprimirá al puente un aspecto ornamental distinto, más moderno y funcional. Asimismo, se renovará por completo el pavimento de aglomerado asfáltico, que pasará a ser fonoabsorbente, previa impermeabilización del tablero, y se sustituirán las juntas de dilatación.

El presupuesto de estas dos fases de trabajos en la propia estructura del puente, que se espera que estén concluidas en septiembre, para la vuelta de las vacaciones de verano, asciende a 4 millones de euros.

Presentamos ‘Vallecas Abierto’, el proyecto ambicioso y realista que transformará y conectará el entorno del Puente de Vallecas.



Mejoramos la calidad de vida de los vecinos, ganando espacio para el peatón, mejorando la accesibilidad y creando un entorno más verde, seguro y… pic.twitter.com/W764jFBKET — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 11, 2026

Además, como complemento de todo lo anterior, se instalarán unos jardines verticales en las rampas del puente, cubriendo de vegetación una superficie aproximada de 750 m2 (cuatro tramos de jardín). Estos serán los terceros jardines verticales instalados por Madrid Calle 30 tras los de la avenida de la Ilustración y Ventas. El proyecto se encuentra ya en fase de redacción, con el objetivo de comenzar a acometerlo antes de final de año. El presupuesto base de licitación será de 1,4 millones de euros.

Reducción del ruido

La renovación de los pavimentos, tanto de las calzadas sobre el puente como bajo el mismo, tiene como principal objetivo reducir los niveles de ruido de rodadura. La actuación se centrará en el origen del ruido, es decir, en el contacto neumático‑pavimento, mediante la extensión de una mezcla bituminosa de carácter sonoreductor. Para ello, se diseñará una mezcla de alta durabilidad con adición de polvo procedente de neumáticos fuera de uso, lo que permitirá disminuir los niveles de emisión sonora generados por el tráfico.

En comparación con una mezcla convencional, se prevén reducciones del nivel sonoro del orden de 2-3 dBA en las vías con velocidad máxima de 50 km/h y de 4-5 dBA en la vía de alta capacidad, asociada a una velocidad de circulación más elevada. Esta reducción se debe a la combinación del tamaño del árido, una textura superficial más homogénea y a la alta flexibilidad del ligante modificado con caucho.

Un guiño a la historia

Madrid (Magerit) significa ‘tierra rica en agua’ en referencia a la extensa red de arroyos que recorría el territorio y que hoy están desaparecidos y son desconocidos para gran parte de su población. Uno de los arroyos más importantes, afluente del Manzanares, era el del Abroñigal, que delimitaba los términos municipales de Madrid y Vallecas y en cuyo cruce con la antigua carretera de Valencia se situaba el puente que dio origen al actual distrito de Puente de Vallecas al ser un punto importante para la entrada de suministros a Madrid.

A principios del siglo XX, Vallecas era conocida por los merenderos situados en los márgenes del arroyo Abroñigal citados por autores del momento como Pío Baroja o Benito Pérez Galdós. En 1966, se encauzó el arroyo Abroñigal mediante un doble colector subterráneo para evitar las habituales inundaciones en la zona y en 1976, se inauguró el puente de la M-30 sobre Vallecas.

Haciendo un guiño a la historia, el proyecto ‘Vallecas Abierto’ propone rememorar ese trazado del arroyo que discurría por la actual huella de la M-30 y en cuyas riberas se situaban huertas y merenderos. Por ello, de manera análoga, se ha proyectado un espacio central que recorre longitudinalmente el espacio situado bajo el puente, situándose a los lados bandas vegetales que protegen el interior del tráfico. En el renovado ámbito, la relación con el arroyo se plasmará mediante el color en los pilares (verde que simula ribera y azul que aparenta el cauce del arroyo), con configuraciones diferentes en cada pórtico, que representarán la vibración de la superficie del agua.