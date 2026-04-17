La "gran transformación" de la nueva plaza de Carabanchel: 1.443 m2 de zona peatonal, 110 árboles y carril bici

Las claves

Las claves Generado con IA La plaza de Oporto, en Carabanchel, será renovada con 1.443 m2 de zona peatonal, 110 árboles nuevos y un carril bici. El proyecto, con un presupuesto de 5,3 millones de euros, comenzará en primavera y se prevé que finalice en la segunda mitad de 2027. La intervención conectará la plaza de Oporto con la futura remodelación de la plaza de Almodóvar y mejorará la movilidad y el entorno paisajístico. El plan incluye ampliación de aceras, reducción de carriles para coches, nuevas zonas verdes y mobiliario urbano en varias calles aledañas.

A las seis plazas que actualmente se están reformando y las 39 que ya lo han hecho en todo Madrid, se une una nueva: la de Oporto, en el centro del distrito de Carabanchel. Y es que el Ayuntamiento de la capital ha dado luz verde al proyecto este mismo jueves en la Junta de Gobierno.

Así lo ha anunciado el concejal del distrito, Carlos Izquierdo, en la rueda de prensa posterior a dicha reunión. Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos, comenzarán esta primavera y se extenderán hasta la segunda mitad de 2027, con un plazo de 15 meses. La intervención cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros financiados por el Plan SURES de desarrollo de los distritos del sur y del este de Madrid.

"Supone la gran transformación de esa plaza para darle un concepto totalmente distinto", ha señalado durante su intervención Izquierdo, junto al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Y es que el objetivo es unir las dos partes diferenciadas del entorno de la plaza para que convivan entre sí. Un lugar, además, que supone el centro neurálgico y natural del distrito. Un punto concurrido donde confluyen dos líneas de Metro (la 5 y la 6) que unen toda la zona y varios autobuses.

Para ello, se plantea una actuación que redefina la zona "como lugar para el disfrute de todos con la máxima calidad ambiental y paisajística". Para ello, se incrementará la superficie peatonal en 1.443 metros cuadrados y se plantarán 110 nuevos árboles y más de 3.200 arbustos.

La renovación del entorno

El ámbito de actuación comprende la plaza de Oporto, la glorieta Valle de Oro, las calles Valle de Oro y Juan Francisco, un tramo de las calles Río de Oro y General Ricardos y el tramo de la calle Oca que conecta con la plaza de Almodóvar.

Este espacio constituye un enclave estratégico que funciona como nexo entre el eje histórico de la calle General Ricardos y la avenida de Oporto.

Recreación de la glorieta Valle de Oro. Ayuntamiento de Madrid

El proyecto incluye la calle Oca como eje de conexión entre la plaza de Oporto y la futura remodelación de la plaza de Almodóvar con el fin de consolidar la sinergia entre dos de las plazas más importantes del distrito.

Los trabajos contemplan la renovación integral de los pavimentos de la plaza de Oporto, que combinarán tonos grises en los laterales y color ocre en el centro. Asimismo, se creará una nueva fuente ornamental y se adecuarán tanto la medianera existente como el ajardinamiento de todo el espacio perimetral a la zona central de la plaza.

En la calle Oca se pacificará el tráfico reduciendo la calzada a un carril por sentido y cambiando el aparcamiento de batería a línea. Además, se ampliarán las aceras, incorporando parterres y zonas de descanso, y se añadirá un nuevo carril bici bidireccional que conectará con el de la glorieta Valle del Oro.

Por su parte, en la calle General Ricardos, la calzada se reducirá a cuatro carriles en sentido centro, manteniendo los cuatro en el otro tramo, y se ampliarán las aceras para ganar espacio peatonal con nuevos parterres y zonas estanciales.

Recreación de la calle Oca. Ayuntamiento de Madrid

En la glorieta Valle de Oro, la zona peatonal se pavimentará en tonos cálidos y se instalará una pérgola a dos alturas para generar un espacio de sombra sobre la losa de la estación de metro. A nivel de movilidad, la calzada se reducirá a cuatro carriles y se conectará el carril bici con el de la calle Oca.

Asimismo, en la calle Valle de Oro, que mantendrá sus tres carriles de circulación, se remodelará únicamente la acera derecha y se reurbanizará la zona verde adyacente, dotándola de nuevo mobiliario urbano y parterres de granito. En cuanto a las calles Juan Francisco y Río de Oro, ambas se transformarán en vías de coexistencia con plataforma única.

Inversión en Carabanchel

El alcalde de Madrid, Almeida, también ha querido recordar que esta se une a las plazas donde ya están llevando a cabo los trabajos de remodelación: Tirso de Molina, Rastrillo y Jacinto Benavente (Centro), Chamberí, Dalí (Salamanca) y Carabanchel.

Asimismo, está previsto que, próximamente, comiencen los trabajos en las plazas Mayor y Mercurio, ambas incluidas en el proyecto de remodelación del casco histórico de Barajas, ya en ejecución.

"Vamos a poder elegir entre muchos broches de legislatura con todo lo que estamos haciendo y todas las muchas obras que tenemos a la vez y que mejoran muy considerablemente la calidad de vida de los madrileños", ha añadido el regidor.

Además, Izquierdo ha subrayado algunas de las inversiones que también se están llevando a cabo en el distrito y que complementan este nuevo proyecto. Ha destacado iniciativas como la urbanización de espacios interbloque dentro del Plan Especial Roger de Flor, la remodelación integral del casco antiguo de Carabanchel Bajo o el acondicionamiento del césped artificial en el campo de fútbol de la Instalación Deportiva Básica Parque de San Isidro.

Así, el presupuesto en Carabanchel para este año alcanza los 76 millones de euros, con un crecimiento récord del 20%, cinco puntos más que el aumento medio del resto de distritos, "reafirmando la apuesta municipal por el reequilibrio territorial y la mejora de los servicios públicos en los distritos del sur".