Los 15 premiados por Almeida para San Isidro: Barbacid, los Guillén Cuervo, Koke y la Escuela de Tauromaquia

La entrega de las medallas se celebrará el 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro, patrón de Madrid.

La Escuela de Tauromaquia José Cubero 'Yiyo', la Asociación APRAMP y entidades como Cortefiel y Capas Seseña también recibirán reconocimiento por su labor en la ciudad.

Entre los premiados figuran personalidades del deporte como Koke, Elisa Aguilar y Sergio Llull, así como representantes de la cultura, la empresa y la tradición madrileña.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado los 15 galardonados con las Medallas de Madrid por San Isidro, incluyendo la Medalla de Honor para Mariano Barbacid, la familia Guillén Cuervo y Valentín Díez Morodo.

El Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este jueves los nombres de los que serán galardonados con las Medallas de Madrid con motivo de San Isidro. Entre ellos se encuentran nombres reconocidos como el científico Mariano Barbacid, la saga de actores Guillén Cuervo y el empresario Valentín Díez Morodo.

Estos, en concreto, serán los que reciban el premio de la Medalla de Honor de la ciudad. Así lo ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El bioquímico y oncólogo Mariano Barbacid es uno de los científicos españoles más reconocidos internacionalmente. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló buena parte de su carrera investigadora en Estados Unidos antes de regresar a España para fundar y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Este es a día de hoy uno de los principales referentes mundiales en investigación del cáncer. Entre sus hitos científicos figura el aislamiento del primer oncogén humano en 1982, un descubrimiento clave para comprender el origen molecular del cáncer.

En 2026, su grupo ha logrado la regresión completa de tumores de páncreas en modelos animales mediante la inhibición combinada de varias dianas terapéuticas, un avance de enorme impacto científico. "Su trayectoria, vinculada estrechamente a Madrid, le ha hecho merecedor de numerosos reconocimientos nacionales e internacionales", ha explicado la portavoz municipal.

Por otra parte, la saga Guillén Cuervo representa una de las familias más reconocidas del panorama escénico y audiovisual español. El origen lo marcaron Fernando Guillén y Gemma Cuervo. Y sus hijos —especialmente Fernando y Cayetana— han continuado ese legado. "A lo largo de más de seis décadas, esta familia ha contribuido de forma decisiva al desarrollo de las artes escénicas y a la difusión de la cultura".

El empresario Valentín Díez Morodo es el presidente de la Fundación Casa de México en España. El Consistorio lo destaca por su papel como impulsor de los vínculos culturales, empresariales y sociales entre España y México.

Como señala Sanz, "bajo su impulso, esta institución en Madrid se ha consolidado como un espacio de referencia para la difusión cultural y el diálogo entre ambos países, con cientos de actividades y más de 100.000 visitantes cada año".

Además, coincidiendo con la celebración del patrón de la capital, también se otorgarán 12 medallas de Madrid a una serie de personalidades reconocidas de distintos ámbitos como la literatura, el deporte, la vida económica o el aspecto social.

Las 12 medallas

Entre los reconocimientos, se encuentra Cortefiel en el ámbito empresarial y económico. Se trata de una marca de origen madrileño que nació como una pequeña mercería a finales del siglo XIX y que hoy cuenta con más de 1.800 puntos de venta.

También a Helena Revoredo Delvecchio, presidenta de Prosegur y referente del mecenazgo social y cultural.

En el ámbito del deporte, se distingue a las figuras de Elisa Aguilar, actual presidenta de la Federación Española de Baloncesto y referente del deporte femenino; Jorge Resurrección Merodio ('Koke'), capitán del Atlético de Madrid y jugador con más partidos en la historia del club, y Sergio Llull, leyenda del Real Madrid de Baloncesto y uno de los jugadores más laureados del baloncesto europeo.

También se ha querido premiar a Amadeo Lázaro Catalina, fundador de la histórica taberna Casa Amadeo Los Caracoles, símbolo de la gastronomía castiza madrileña desde la década de 1940, y Capas Seseña, establecimiento centenario que mantiene viva la tradición de la capa de artesanía madrileña.

En cuanto a la cultura, se representa a la escritora madrileña Paloma Sánchez-Garnica, Premio Planeta 2024, y a la periodista y editora Paula Quinteros, fundadora del medio digital The Objective.

Asimismo, se reconoce la labor de la Escuela de Tauromaquia José Cubero 'Yiyo', que forma a nuevas generaciones de toreros y contribuye a mantener viva una tradición ligada a la identidad cultural de Madrid. Completa la lista de galardonados el jurista Antonio Garrigues Walker, una de las figuras más influyentes del derecho y la abogacía en España.

En el aspecto social, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), referente en la lucha contra la trata y la explotación sexual, también recibirá una de estas distinciones.

Como ha avanzado la vicealcaldesa, la concesión de estas medallas será aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión de abril. El acto oficial de entrega tendrá lugar el próximo 15 de mayo, con motivo de la festividad de San Isidro.