Por qué han quitado la gran bandera de Colón: Almeida anuncia que "es mejor por ahora no colocarla nuevamente"

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha decidido no volver a colocar la gran bandera de España en Colón mientras persistan los fuertes vientos. La bandera fue retirada tras una semana debido a las inclemencias meteorológicas, que han causado daños y situaciones excepcionales en la ciudad. Como medida de seguridad, se han cerrado el Retiro y otros ocho parques de Madrid ante las rachas de viento que han alcanzado hasta 64 km/h. La reapertura de los parques se realizará tras evaluar y reparar los daños, priorizando la seguridad de los ciudadanos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, opta por no instalar por ahora la gran bandera de España en la plaza de Colón mientras continúen los fuertes vientos porque "la vida y la integridad física es lo primordial".

Es el posicionamiento que el alcalde ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamartín, después de que la nueva bandera haya durado una semana por las condiciones climáticas que ha registrado la ciudad.

El estado en el que se encuentra la bandera "es una prueba de las inclemencias meteorológicas que está sufriendo la ciudad a lo largo del último mes" dado que él, en sus siete años que lleva como alcalde, no recuerda otra situación parecida con los vientos que se han venido registrando.

Tras recordar que la bandera es competencia de la Armada, Almeida ha confirmado que el Ayuntamiento mantiene con ellos una comunicación directa y confirmó que "mientras que haya episodios meteorológicos de viento fuerte consideramos que es mejor por ahora no colocar nuevamente esa bandera".

Cierres por seguridad

Esta medida se suma al cierre del Retiro y ocho parques más de la capital en el día de ayer, debido a las fuertes rachas de viento de hasta 64 km/h. Almeida ha insistido en que los parques no se cierran "por capricho" sino por seguridad, con independencia de que el Ayuntamiento pueda "singularizar de alguna manera" los precintos.

Cartel de alertas meteorológicas Carlos Luján Europa Press

"Los datos son tozudos y nos dicen que han caído un número de árboles y de ramas extraordinariamente importante. El cierre de los parques está completamente justificado, porque hubiera supuesto un riesgo serio para la vida y para la integridad física de los madrileños", ha concluido el alcalde de la capital.



El cierre afectó también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles.