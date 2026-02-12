El nuevo barrio de la ciencia en Chamartín creado para "descentralizar el turismo": tiene museo, escuelas y el CSIC

Imagen de archivo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, durante la inauguración del Mercado Municipal de San Cristóbal, Jesús Hellín Europa Press

"Hemos puesto en marcha el barrio de la ciencia en Chamartín. Un compromiso electoral que alcanzó el alcalde de Madrid con los vecinos y que hemos podido poner en marcha gracias a la Residencia de Estudiantes, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el IES Ramiro de Maeztu", ha anunciado este jueves la presidenta de la Junta Municipal de Chamartín, María Yolanda Estrada.

El 'nuevo barrio' comprenderá el espacio territorial dentro del distrito, entre López de Hoyos, Paseo de la Castellana, María de Molina y Joaquín Costa, y consistirá en un espacio multicultural abierto para divulgar ciencia con el objetivo de "descentralizar el turismo", ha apuntado la concejala. Además, esta iniciativa ayudará al comercio de proximidad, por lo que diseñarán rutas específicas para ello.

A su vez, la presidenta de la Junta ha anunciado que el nuevo barrio de la Ciencia abrirá sus puertas el próximo 18 de febrero en este distrito de la capital para impulsar y promocionar la ciencia y su divulgación a través de la cultura.

"Se llevarán a cabo talleres, visitas en diferentes instituciones, proyecciones de cine, reportajes, documentales, habrá jornadas y actividades también sobre ciencias, hitos importantes y se va a hablar mucho de personajes científicos", ha avanzado Estrada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Entre todos, hemos trabajado durante más de un año para poner la ciencia, la innovación y la investigación como una de las prioridades de Madrid, diseñando un espacio territorial dentro de Chamartín, entre López de Hoyos, Paseo de la Castellana, María de Molina y Joaquín Costa, como un nuevo espacio cultural abierto en el que divulgar ciencia", ha destacado Estrada.

En este sentido, ha apuntado que esta propuesta se presentará oficialmente en la Escuela de Ingenieros Industriales. "Ayer mismo fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a celebrar que Pilar Careaga fue la primera mujer que se licenció en Ingeniería Industrial precisamente en la Escuela Técnico Superior y lo vamos a celebrar también el próximo 18 de febrero", ha resaltado la presidenta del distrito, quien ha recalcado que todas estas actividades buscan "calar" en la sociedad sobre la importancia de la ciencia.

Finalmente, Estrada ha destacado el aumento del presupuesto para su distrito, un 14,8% más que 2025 y un 70,8% más que las cuentas de 2019. "Esto significa que el Gobierno municipal está apostando por Chamartín, y gracias a esa apuesta hemos podido llevar a cabo iniciativas como, por ejemplo, el poder instalar toldos en diferentes parques del distrito, habilitar más de 100 puestos de estudio para jóvenes en el distrito y poner en marcha un centro tecnológico para personas mayores", ha señalado.

Actividades en el nuevo barrio

Además de contemplar obras de intervención y adecuación del espacio con actuaciones de peatonalización o placas con citas de célebres científicos, incluirá actividades culturales como talleres, visitas, cine, jornadas y actividades sobre ciencia, hitos importantes y personajes científicos. También desarrollará acciones de comunicación, así como de participación y divulgación, además de poner el acento en la descentralización y desestacionalización del turismo.

Mediante la edición de guías, planos y mapas ilustrados, merchandising y campañas de publicidad, se dará a conocer a los visitantes de la ciudad este 'nuevo barrio'. La Junta de Chamartín avanza así en el fomento de la ciencia y la innovación como motor de futuro para la modernización de la ciudad y de un distrito STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) y busca potenciar y apoyar la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas y fomentar la educación científica y la divulgación en los centros.

Ejecución presupuestaria en Chamartín

Además, la concejala ha trasladado a la Junta de Gobierno la ejecución del presupuesto en el distrito en 2025, que fue del 92,11%. Solo en inversiones, se ejecutaron cerca de 2 millones de euros, que comprenden, entre otras actuaciones, la adecuación de un nuevo espacio tecnológico intergeneracional, un espacio de estudio con más de 100 puestos y espacios de trabajo individual en cabinas y colectivo, un estudio de grabación de podcast y una nueva sala cultural, así como la instalación de estructuras de sombra en el parque de Berlín y en el de Alfonso XIII, obras de acondicionamiento del pavimento y accesibilidad peatonal en distintos puntos del distrito y la adecuación del parque Francisco Campos.

También destaca, en 2025, la mejora de los centros educativos del distrito, destinando una inversión de 940.000 euros a su conservación y mantenimiento, así como el inicio del soterramiento de Castellana Norte, obra transformadora de la ciudad que beneficiará a los vecinos de la Colonia de San Cristóbal.

Por su parte, en 2026, el presupuesto del distrito será de casi 29 millones de euros, con un incremento del 15% respecto al año interior y del 71 % en comparación con 2019, lo que supone que el gasto por habitante en el distrito ha aumentado un 66 % hasta los 193 euros/persona.

Entre las inversiones para este año, destacan la mejora de la seguridad de entornos escolares con un millón de euros, así como el acondicionamiento de diversos parques, actuaciones en las colonias históricas y la mejora de instalaciones deportivas, incluyendo obras de accesibilidad y vestuarios en el CDM Pradillo. Asimismo, este ejercicio se ha duplicado el importe asignado al nuevo contrato de animación de los centros municipales de mayores.