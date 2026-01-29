Confirmado por Almeida: el nuevo barrio chic en el norte de Madrid con 304.976 m2, zonas verdes y 741 viviendas

Las Tablas Oeste será el primer ámbito urbanístico en España en lograr la certificación LEED y BREEAM, apostando por la sostenibilidad y la excelencia urbana.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto de urbanización de Las Tablas Oeste, el primero de los cuatro ámbitos de Madrid Nuevo Norte en obtener este visto bueno.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización de Las Tablas Oeste, uno de los cuatro ámbitos urbanísticos que integrarán Madrid Nuevo Norte, el proyecto que supondrá un paso adelante fundamental en la transformación urbana que está experimentando la capital. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno. Madrid Nuevo Norte, ha explicado Sanz, aportará infraestructuras clave, ampliando la red de transporte y la conectividad de la ciudad y dando forma a un distrito de negocios que será una referencia internacional en sostenibilidad y calidad urbana.

Con 304.976 m2 de superficie total, Las Tablas Oeste completará la franja oeste del barrio de Las Tablas en su límite con la playa de vías de Fuencarral. Se trata del primero de los cuatro ámbitos de Madrid Nuevo Norte en obtener la aprobación definitiva de su urbanización, que permitirá la unión del barrio de Las Tablas con la parte central de Madrid Nuevo Norte, así como la creación de un entorno urbano mixto donde convivirán usos residenciales, oficinas, comercio, equipamientos y zonas verdes.

El proyecto de urbanización, promovido por los propietarios de suelo del ámbito, será ejecutado por sistema de compensación, para lo cual el pasado 29 de mayo de 2025, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, se aprobó la constitución de la junta de compensación y contará con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos. Los trabajos se dividirán en dos etapas con el fin de facilitar la posible simultaneidad de obras de urbanización y edificación, así como su futura recepción por parte del Ayuntamiento. Está previsto que las primeras labores de demolición se inicien durante el segundo trimestre de este año.

741 viviendas

La edificabilidad total de Las Tablas Oeste es de 211.992 m2, de los cuales 74.197 m2 se destinarán a uso residencial, lo que permitirá la construcción de 741 viviendas, de las cuales el 25 % (184) contará con algún tipo de protección pública: 46 se destinarán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) y 138 a Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB).

Por otra parte, y dado que el 10 % de aprovechamientos de cesión municipal se materializará en uso residencial, además de la totalidad de las viviendas protegidas VPPB y VPPL del ámbito, el Ayuntamiento de Madrid recibirá 92 viviendas libres adicionales. De esta forma, el número total de viviendas de gestión municipal en este ámbito se elevará a 276, el 37 % del total. Las 465 viviendas restantes serán vivienda libre de promoción privada. En cuanto al resto de la edificabilidad, 123.795 m2 se destinarán a uso terciario de oficinas y 14.000 m2 para uso comercial.

Zonas verdes y equipamientos

Las Tablas Oeste contará con nueve zonas verdes, que sumarán un total de 91.162 m2. Entre ellas, destacan tres parques principales con superficies de 40.448 m2, 14.195 m2 y 11.742 m2. Además de ampliar las zonas verdes existentes, se mejorarán sus condiciones ambientales con el aprovechamiento y mejora del arbolado existente y la plantación de 604 nuevos ejemplares, así como con la integración de recorridos accesibles y zonas de actividad. De esta forma, se crearán dos zonas infantiles diferenciadas por rango de edad, una zona biosaludable para personas mayores, dos espacios de calistenia con diferentes elementos deportivos y una pista multicancha. Además, se habilitará una zona canina.

El ámbito tendrá 35.594 m2 destinados a nuevos equipamientos distribuidos en dos parcelas: una de 23.195 m2 reservada para usos educativos y deportivos y otra de 12.399 m2 para servicio público y equipamiento cívico-social. Además, se incluye un equipamiento singular de 12.357 m2.

Proyecto pionero en sostenibilidad

Tras la aprobación definitiva, Las Tablas Oeste será el primer ámbito urbanístico a nivel nacional en obtener la certificación final de los dos sellos de sostenibilidad más prestigiosos a nivel mundial: LEED y BREEAM, dando un paso más en la apuesta por la excelencia en sostenibilidad de Madrid Nuevo Norte.

Como muestra de las medidas innovadoras en materia de sostenibilidad, el proyecto de urbanización contempla una red de agua regenerada diseñada para suministrar las descargas de los sanitarios tanto de viviendas como de oficinas y el riego de los jardines privados, además de las zonas verdes públicas. La puesta en carga de esta red para usos privados supondría un ahorro de consumo de agua potable cercano al 50 %.

Entre otras medidas para descarbonizar el proceso de construcción, se ha realizado un análisis del ciclo de vida de los materiales utilizados en la urbanización. Asimismo, el nuevo barrio contará con plazas para la recarga de vehículos eléctricos en espacio público.

Además, están contempladas medidas preventivas y correctoras para la fase de construcción como una medición continua de la calidad del aire y de los niveles de ruido, de modo que se detecten de manera inmediata desviaciones sobre los valores legales de referencia y evitar así molestias a los vecinos de Las Tablas.

Madrid Nuevo Norte

Madrid Nuevo Norte constituye la actuación de transformación urbana más importante que va a experimentar la capital de España en los próximos años y una de las principales de toda Europa. Con una superficie de 3,4 millones de metros cuadrados y una longitud de 5,6 kilómetros de norte a sur, el nuevo desarrollo estará integrado por cuatro ámbitos: Las Tablas Oeste, Malmea-San Roque-Tres Olivos, Centro de Negocios y Estación de Chamartín.

El proyecto, que regenerará más de 2,3 millones de metros cuadrados de suelos actualmente en desuso, contempla la construcción de casi 10.500 viviendas y la creación de 400.000 m2 de zonas verdes, que incluirán un gran parque central de 13 hectáreas.

Esta actuación de regeneración urbana no sólo cerrará la histórica brecha urbana ocasionada por las vías del tren, dando solución a problemas de movilidad, seguridad y falta de servicios públicos, sino que permitirá colocar a Madrid en una gran posición para afrontar los grandes cambios económicos y sociales de las próximas décadas.