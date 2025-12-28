Ya es oficial: el Ayuntamiento de Madrid lanza un billete virtual para hacer viajes ilimitados en transporte público por 1,80€

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado un billete virtual para viajes ilimitados en autobús y BiciMad por solo 1,80 euros. El billete puede activarse a través de la aplicación de la EMT y de Madrid Mobility 360, facilitando el acceso a los usuarios. Permite realizar viajes ilimitados durante 90 minutos en autobuses municipales y trayectos de hasta 30 minutos en bicicletas BiciMad. La iniciativa busca fomentar el uso del transporte público y reducir la congestión y la contaminación en la ciudad.

Madrid es una ciudad que no para de crecer en todos los sentidos. Esta es una cuestión, a priori, positiva, pero que también tiene algunos duros inconvenientes. Uno de los más reseñables es el caos que suele producir en muchos momentos del día en la movilidad. Y es que tanto por las mañanas como en las horas de la finalización de la jornada laboral, los atascos son eternos y muy difíciles de esquivar.

Por ello, en ciudades como la capital de España tienen tanta importancia los transportes públicos. Sin servicios como el Metro de Madrid, los coches se multiplicarían, generando un caos todavía mayor. Gracias a este tipo de redes, millones de personas se pueden mover cada día sin necesidad de colapsar las principales carreteras.

Y tan importantes como el Metro de Madrid son otros servicios como los autobuses de la EMT o incluso los puntos de uso de BiciMad, la red de bicicletas municipales de Madrid y que cada vez están más incorporadas en la sociedad. Para intentar potenciar el uso de estos de cara al futuro más cercano, el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida ha decidido lanzar una interesante oferta.

Se trata de una especie de billete virtual que los usuarios podrán emplear para viajar en autobús y en BiciMad y que solo tendrá un coste de 1,80 euros. Por lo tanto, se trata de una oferta muy buena y que se espera que cuente con una gran aceptación por parte de la sociedad madrileña.

Además, poder usar este nuevo billete será muy sencillo, ya que el Ayuntamiento ha puesto en marcha varias vías para conseguirlo. Lo más importante es que permitirá a todos los usuarios de autobuses y de bicicletas municipales realizar viajes de forma ilimitada de una manera más barata y, a la vez, mucho menos contaminante.

¿Cómo se consigue este billete virtual de 1,80 euros?

Los madrileños están de enhorabuena y es que el Ayuntamiento de la capital ha lanzado una iniciativa que puede ser muy positiva y que podría relanzar, más si cabe, el uso de los transportes públicos de la ciudad.

Concretamente, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes y las bicicletas de la red de BiciMad. La oferta lanzada por el Consistorio de Almeida consiste en pagar 1,80 euros por un billete que se puede activar a través de la aplicación de la EMT y de Madrid Mobility 360.

Tal y como informó la portavoz Inma Saiz, dicho bono permitirá "poder moverse de forma ilimitada a bordo de la red de líneas de autobuses municipales y también en las bicicletas de BiciMad". Sin embargo, antes de lanzarse a usar este nuevo billete especial, hay que saber cómo funciona realmente.

En primer lugar, permite realizar viajes ilimitados en autobús y en bicicleta eléctrica. Sin embargo, hay una serie de condiciones. La primera es que el periodo disponible para realizar todos los viajes que queramos es de 90 minutos. Y la segunda, en el caso de BiciMad, es que los trayectos podrán ser de un máximo de 30 minutos.

Cumpliendo con estos dos requisitos, podremos hacer uso de este novedoso billete con el que José Luis Martínez-Almeida y todo su equipo pretenden incentivar el uso del transporte público, algo vital para el buen funcionamiento de la ciudad.