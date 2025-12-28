El arriesgado proyecto de Almeida que convertirá 2.000 oficinas en nuevas viviendas: "Estarán en la almendra central"

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid planea transformar alrededor de 2.000 oficinas en viviendas en la almendra central de la ciudad. El proyecto forma parte del Plan Reside, impulsado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, para revitalizar barrios céntricos y frenar la crisis de vivienda. Borja Carabante, responsable de Urbanismo, lidera las gestiones para la reconversión, destacando la colaboración entre el sector público y privado. La iniciativa busca dar un nuevo uso a edificios de oficinas infrautilizados y aumentar la oferta de vivienda en el centro de Madrid.

Quién te ha visto y quién te ve, Madrid. Basta con darse un paseo por alguno de sus barrios para comprobar cuánto ha cambiado una de las ciudades que se encuentra, hoy en día, a la vanguardia de Europa. La capital de España es en estos momentos ejemplo de muchas cosas. Sin embargo, arrastra un grave problema con el asunto de la vivienda.

La ciudad que dirige José Luis Martínez-Almeida ha visto cómo en los últimos años, los precios han ido creciendo sin que nada ni nadie pudiera evitarlo. Además, en paralelo a esta problemática, se desarrollaba otra situación muy peligrosa, y es que la ciudad se ha ido quedando sin espacio. Por ello, cada metro cuadrado de suelo se ha ido revalorizando a pasos agigantados.

Ante esta situación, tanto constructores como autoridades han ido explorando de qué manera se podía intentar paliar una crisis cuyo pronóstico es crítico. Y poco a poco han ido surgiendo oportunidades como, por ejemplo, las nuevas zonas de construcción que harán que Madrid crezca a lo ancho y a lo largo como ciudad.

La capital, en pocos años, va a ser incluso más grande de lo que es en estos momentos. Aunque lo será trasladando a sus vecinos aún más lejos del centro. Habrá barrios de Madrid que estarán, por ejemplo, más lejos de Sol que personas que residan en municipios cercanos, pero fuera de la capital.

En paralelo a estos proyectos, el Ayuntamiento de Madrid, e incluso la Comunidad, también han desarrollado sus propias iniciativas para intentar poner freno a una situación que tiene a la sociedad madrileña completamente alarmada. Y así han surgido programas como el Plan Reside, mediante el cual el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida revitalizará barrios a los que dará una segunda oportunidad.

¿Convertir oficinas en viviendas?

Así es como Almeida pretende convertir edificios que ya no se usan en viviendas para futuros residentes. Y así, intentar paliar este problema atacando una de las zonas más castigadas: el centro de la ciudad.

Uno de los puntos más rompedores y arriesgados del proyecto que pretende llevar hacia delante el alcalde es coger edificios de oficinas que se encuentran en el interior de la almendra central y convertirlos en nuevas viviendas. Una idea muy positiva, pero de difícil ejecución.

Por el momento ya se han confirmado los contactos para poder transformar unas 2.000 oficinas en pisos habitables, todo bajo el paraguas de ese Plan Reside. "Como consecuencia de la aprobación del Plan Reside en estos momentos se nos ha solicitado la capacidad de transformación de oficinas en viviendas en esta ciudad".

"Son aproximadamente en el entorno de las 2.000 viviendas en edificios ya construidos en la ciudad dentro de la almendra central", ha explicado el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Además, el máximo responsable del Ejecutivo municipal ha confirmado que el proyecto está en manos de una de las personas de su máxima confianza.

Estos contactos han sido iniciados por parte de Borja Carabante, responsable del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, quien también ha puesto en valor el gran volumen de viviendas que se pretende conseguir. Además, el Gobierno madrileño destaca también la fluidez de relaciones entre el ámbito privado y el público, el cual dará buenos frutos en un proyecto del que pronto se conocerán más detalles.