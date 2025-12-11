El renovado barrio de Madrid que ya es el más rentable para comprar vivienda en 2026: 5,6 kms entre el centro y la M-30

Las claves nuevo Generado con IA Tetuán se perfila como el barrio más rentable para comprar vivienda en Madrid en 2026, con una rentabilidad estimada del 6,5%. El distrito de Tetuán destaca por su acelerada transformación, precios aún razonables y proximidad al centro y al distrito financiero Azca. La revalorización de Tetuán se verá impulsada por el proyecto Madrid Nuevo Norte, que potenciará una franja de 5,6 kilómetros con nuevas oficinas y equipamientos. Otros distritos en auge por su rentabilidad y futuro crecimiento son Retiro, Latina y Usera, beneficiados por inversiones públicas y demanda creciente.

Madrid se ha convertido en la ciudad imposible para desarrollarse. Uno de los grandes impedimentos que tienen los madrileños y las personas que abarrotan la ciudad es la situación tan tóxica que atraviesa el mercado de la vivienda. Y es que es casi imposible encontrar buenas oportunidades con la escasez de suelo que existe y con la diferencia tan abismal entre precios y demanda.

No obstante, aunque creamos que no se pueden dar pasos acertados en este sector, hay veces que la suerte sonríe y que encontramos señales en el mercado que nos permiten enfocar nuestros pasos de una manera más acertada. Una de las claves es hallar los barrios en los que hay una mayor rentabilidad, incluso aunque no sean los más baratos.

Sin embargo, es ahí donde están los movimientos más acertados. Y Madrid, aunque no lo parezca, tiene varias zonas que se han ganado el derecho a ser consideradas como escenarios de alta rentabilidad. Es lo que sucede, por ejemplo, con el distrito de Tetuán. Esta es una de las zonas más particulares de Madrid.

A pesar de que su apariencia underground y de su mezcolanza social, características que muchas veces no favorecen un mercado laboral activo, se trata de un barrio que puede registrar precios asequibles o razonables, pero estando al lado de algunos de los puntos más adinerados de la ciudad.

Es por ello que cualquier oportunidad en Tetuán puede transformarse en una ganga, y más cuando el mercado inmobiliario de Madrid registra máximos históricos con el precio medio del metro cuadrado en los 5.705 euros. Esto supone un crecimiento interanual 18,1%. El crecimiento más rápido de Europa en cuanto a precios no evita que haya pequeños cabos sueltos y paraísos inmobiliarios.

¿Por qué comprar vivienda en Tetuán en 2026?

El mercado inmobiliario, como cualquier sector empresarial, obliga a sus agentes a adaptarse a sus circunstancias. En este caso, el gran movimiento de inversiones extranjeras hace que todavía queden zonas de Madrid que van a sufrir una importante revalorización durante el 2026.

Este es el caso de Tetuán, el cual se presenta como el distrito de Madrid ideal para comprar vivienda en el año 2026. Esta es una zona cuya transformación se ha acelerado en los últimos meses, aunque no así sus precios, los cuales se mantienen en estándares razonables. Por ello, esta zona lidera los estándares de construcción en todas las zonas cercanas a la M-30. Y todo sin alejarnos del centro.

Además, buena parte de su reciente popularidad social e inmobiliaria se debe al impulso recibido por su proximidad al distrito financiero Azca, una de las zonas de moda de Madrid. Tal y como transmite 20minutos, los análisis especializados indican que Tetuán tiene una rentabilidad estimada del 6,5%.

La transformación del proyecto Madrid Nuevo Norte provocará también la potenciación de una zona de 5,6 kilómetros de este distrito, incluyendo nuevas torres de oficinas y equipamientos en sus proximidades. Por ello, el potencial de crecimiento es considerable.

Sin embargo, Tetuán no es la única zona de Madrid que se encuentra con unos estándares de crecimiento fuera de lo común teniendo en cuenta la gravedad de la situación de la capital. Otro distrito al alza es Retiro, el cual a pesar de ser también el barrio en el que más han subido los precios, también es un punto cuya rentabilidad roza el 5%, especialmente por el auge de las operaciones de familias con alto poder adquisitivo y de inversores extranjeros.

Para cerrar el listado de distritos más rentables y con mayor capacidad de revalorización de Madrid se encuentran Latina y Usera. El primero será la zona que reciba la mayor inversión pública de la ciudad a juzgar por los presupuestos municipales de 2026. Las inversiones, que se realizarán en espacios públicos, equipamientos y servicios, junto con el proyecto del soterramiento de la A-5, harán de esta zona una de las más atractivas para los inversores.

Y en el caso de Usera, su buen posicionamiento de cara al 2026 se debe a la combinación de precios aún accesibles con una demanda creciente. Además, esta zona también recibirá una importante partida de inversión pública para el próximo año que permitirá mejorar sus equipamientos y espacios públicos.