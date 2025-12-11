Los madrileños tendrán que pagar zona SER fines de semana y por las noches: los 17 nuevos barrios con parquímetros

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ampliará el horario del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), que podrá aplicarse noches, fines de semana y festivos en zonas de alta demanda. El SER se extenderá a 17 nuevos barrios de siete distritos, lo que supondrá la incorporación de 66.120 nuevas plazas reguladas, incrementando un 42,7% el total de plazas. La ampliación busca mejorar la disponibilidad de aparcamiento para residentes y fomentar la sostenibilidad, calidad del aire y ordenación del tráfico en áreas con alta afluencia de visitantes. La extensión del SER se realizará en dos fases: la primera antes de 2029 y la segunda antes de 2035, tras consulta a vecinos y asociaciones de los barrios afectados.

El Ayuntamiento de Madrid aprobará este jueves la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS). En ella se incorporan varias novedades. Una de las que incorpora es la ampliación del horario y los días de aplicación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en zonas de alta intensidad.

El proyecto normativo contempla la posibilidad de ampliar el horario general de prestación del servicio en determinadas áreas de la ciudad en las que ya está implantado el SER, pero que tienen una elevada demanda de aparcamiento y, por ello, se propone un horario regulado diferente al general.

De esta forma, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21.00 horas de lunes a viernes, no festivos, y desde las 15.00 horas los sábados, así como en domingos y festivos.

Este horario se mantendrá mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justificó su establecimiento.

Como dicen desde el Consistorio, la iniciativa responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de aparcamiento para residentes en barrios que concentran una intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio, provocando una alta afluencia de visitantes.

Con la extensión del Área de Estacionamiento Regulado (AER), tal y como establece el artículo 49.1 de la vigente OMS, se pretende equilibrar la disponibilidad de estacionamiento para residentes con la necesaria rotación en la vía pública.

Además de mejorar la organización del tráfico, según explican desde el Área que dirige Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, esta ampliación contribuirá a la protección de la salud, la mejora de la calidad del aire y el incremento de la sostenibilidad medioambiental y energética de la ciudad.

Nuevos barrios

Otra de las novedades es la ampliación del SER a 22 barrios de siete distritos. En concreto, 17 nuevas zonas que lo incorporarán en los próximos años.

El objetivo es garantizar una ordenación racional del espacio público en los barrios con mayor demanda de aparcamiento. Esta medida permitirá incorporar 66.120 nuevas plazas SER, lo que supone un incremento del 36% respecto al número actual (181.493 plazas).

Así, el SER se extenderá por los territorios de Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, llegando por primera vez a dos nuevos distritos: Puente de Vallecas y Moratalaz, incrementándose la regulación de 13 a 15 distritos.

La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones.

La extensión se habilitará en dos fases: la primera antes del 31 de diciembre de 2029, que alcanzará a los barrios ya contemplados en la ordenanza que se aprobó en septiembre de 2021, sumando 11.372 plazas: Peñagrande, de Fuencarral-El Pardo; Valdezarza, de Moncloa-Aravaca; Opañel y San Isidro, de Carabanchel, y Costillares, de Ciudad Lineal.

La segunda será antes del 31 de diciembre de 2035, donde se continuará la expansión para las nuevas áreas incluidas en el proyecto que este jueves se aprueba, sumando 66.120 nuevas plazas: Valverde, de Fuencarral-El Pardo; Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel, del distrito de Latina; Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre, de Carabanchel; Zofío y Orcasur, de Usera; Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción, de Ciudad Lineal; Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua, de Moratalaz, y San Diego, Palomeras Bajas y Numancia, de Puente de Vallecas.

De este modo, el SER pasará de las 181.493 plazas actuales a 258.985, un 42,7% más, la mayoría para residentes.