Almeida amplía hasta finales de 2026 la moratoria de acceso a los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid

Las medidas buscan consolidar la reducción de emisiones contaminantes, cumpliendo los límites europeos de dióxido de nitrógeno desde 2022.

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) podrá ampliar horarios en zonas con alta demanda y llegará a 22 barrios, 17 de ellos nuevos, extendiéndose a más distritos.

La nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible permitirá que Bicimad extienda su servicio al municipio de Pozuelo de Alarcón.

El Ayuntamiento de Madrid amplía hasta finales de 2026 la moratoria para que los vehículos sin etiqueta empadronados en la capital sigan circulando por la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, inicialmente, este jueves en la Junta de Gobierno la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), que regula, entre otras cosas, las zonas de bajas emisiones, según ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

El nuevo texto consolida las zonas de bajas emisiones que contempla la ordenanza actual (las zonas de bajas emisiones de especial protección Distrito Centro y Plaza Elíptica), manteniendo las restricciones y excepciones que contemplaba a la circulación.

Así, se ha ampliado un año más la moratoria que permite que los vehículos sin distintivo ambiental cuyos propietarios estén empadronados en la capital o dados de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) puedan continuar circulando por el término municipal (Madrid ZBE) hasta el 31 de diciembre de 2026.

"Hemos tomado la decisión de ampliar la excepción para que continúe a lo largo del próximo año [la moratoria] a aquellos vehículos sin etiqueta. Hemos tomado esta decisión de ampliarla teniendo en cuenta el bajo impacto medioambiental", ha indicado Carabante.

El delegado ha insistido en que el número de vehículos sin etiqueta "es muy reducido y, por tanto, el impacto ambiental es reducido".

El texto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el próximo lunes 15 de diciembre y se abrirá un periodo de 30 días para someterlo a información pública.

Una vez finalizado ese periodo y tras estudiar y dar respuesta a las alegaciones, se volverá a elevar a la Junta de Gobierno para su visto bueno y, posteriormente, se aprobará definitivamente en el Pleno municipal.

Bicimad hasta Pozuelo

La ordenanza se trata de "uno de los pilares fundamentales de la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360 para aplicar las medidas que más impacto tienen en la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad".

Por ello, la nueva OMS incluye la supresión de la limitación de la regulación de Bicimad a las vías públicas del término municipal con el objetivo de que pueda extenderse a municipios limítrofes. Pozuelo de Alarcón será el primero en estrenar este modelo de movilidad sostenible que nació en Madrid en 2014.

Desde su puesta en marcha, la red de Bicimad ha pasado de 123 estaciones en los distritos de Centro, Salamanca, Arganzuela, Retiro, Moncloa-Aravaca y Chamberí y una flota de 1.560 bicicletas a 630 estaciones y 7.735 bicis repartidas por los 21 distritos de la ciudad y un sistema completamente renovado en marzo de 2023.

Según el Consistorio, "el número de usuarios no para de crecer", llegándose a registrar un récord de usos en septiembre pasado con 66.000 viajes diarios.

Cambios en la SER

El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad también ha incluido en esta nueva ordenanza novedades con respecto al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

En concreto, se trata de la posibilidad de ampliar el horario y los días de aplicación en zonas con gran demanda de aparcamiento.

Así, se podría ampliar el horario general de prestación del servicio en determinadas áreas de la ciudad en las que ya está implantado el SER, pero que tienen una elevada demanda de aparcamiento.

De esta forma, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21.00 horas de lunes a viernes y desde las 15.00 horas los fines de semana y festivos. Este horario se mantendrá mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justificó su establecimiento.

"Además de mejorar la organización del tráfico, esta ampliación contribuirá a la protección de la salud, la mejora de la calidad del aire y el incremento de la sostenibilidad medioambiental y energética de la ciudad", apuntan desde el Área que dirige Carabante.

Por otro lado, el SER llegará a 22 barrios, de los que 17 serán nuevos, de siete distritos: Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, llegando por primera vez a Puente de Vallecas y Moratalaz. El estacionamiento regulado pasará de 13 a 15 distritos.

Gracias a la Ordenanza de Movilidad Sostenible, entre otro conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de Madrid lleva aplicando desde septiembre de 2019, la capital ha registrado una bajada progresiva de los datos de dióxido de nitrógeno, permitiendo cumplir desde el año 2022 con la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

La capital de España infringió desde 2010 y hasta 2021 los umbrales de dióxido de nitrógeno (NO2) establecidos en el Valor Límite Anual de la directiva, cuyo máximo fija en 40 microgramos por metro cúbico (μg/m3). Hoy, ninguna rebasa los 31 μg/m3.