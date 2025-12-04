El Ayuntamiento de Madrid informa: estas son las personas que ya tienen acceso al plan de ayudas de hasta 815.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid impulsa un nuevo plan estratégico para reforzar la inclusión y protección social de personas con discapacidad, en línea con la Convención Internacional de Discapacidad. El nuevo programa incluirá ayudas y bonificaciones de hasta 815.000 euros, además de ampliar recursos como la Oficina Municipal de Vida Independiente y el Plan Incluye. Más de 350.000 personas en Madrid podrán beneficiarse de estos apoyos, que abarcan subvenciones nominativas, el programa Respiro Familiar y mejoras en centros especializados. El plan, que estará vigente hasta 2028, responde a demandas históricas de colectivos y partidos políticos para mejorar los derechos y la atención a personas con discapacidad en la capital.

Madrid es una de las regiones en las que más ayudas sociales se ofrecen a la ciudadanía. De hecho, durante años, la Comunidad se ha consolidado como la zona de España en la que más prestaciones se ofrecen o en la que menos barreras se ponen para el crecimiento de familias y negocios. Además, el Ayuntamiento de la capital también va en consonancia de estas políticas.

Por ello, a pesar de que Madrid es un entorno en el que cada día es más difícil crecer, lo cierto es que desde las instituciones públicas hacen mucho trabajo por intentar allanar ese camino. E incluso para hacer más fácil la vida de colectivos vulnerables por diferentes motivos. Desde la escasez de recursos hasta la desigualdad de oportunidades.

Un colectivo que vive instalado en ese déficit constante son las personas con discapacidad, un sector de la población tradicionalmente olvidado por las instituciones y para el que todo son barreras. Desde el acceso a los estudios hasta su incorporación al mercado laboral. E incluso su normalización en la vida cotidiana.

Es por ello que el Ayuntamiento de Madrid está avanzando en la creación de un plan estratégico para reforzar la inclusión de estas personas y para aumentar su protección social. Un programa que abarcará hasta el año 2028 y que irá acompañado de una declaración institucional impulsada por CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

La elaboración de este plan ha sido adelantada por José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, en el Pleno municipal. No obstante, el político también ha recordado, respondiendo a las críticas, que Madrid ya cuenta con un programa destinado a ayudar a estas personas que contempla bonificaciones de hasta 815.000 euros.

El nuevo plan estratégico del Ayuntamiento

La ciudad de Madrid tendrá a partir de 2026 un plan de acción para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, el cual va de la mano de la Convención Internacional de Discapacidad y dentro de un contrato de asistencia técnica.

Esta era una vieja demanda que ya había suscitado enfrentamientos en la Asamblea municipal, ya que desde Más Madrid se había denunciado la supuesta invisibilidad que tienen estas personas en la capital. En concreto, la concejala Ana Lima fue quien llevó la voz cantante en esta crítica que pretendía cargar contra el Ejecutivo de Almeida y mejorar la situación de más de 350.000 personas en la localidad.

Lima recordó que Madrid no tiene desde el año 2019 un plan de acción de promoción y protección de los derechos para las personas que forman parte de este colectivo, acusando al Gobierno municipal de falta de voluntad política, liderazgo y compromiso real con las personas con discapacidad. Dicho plan caducó hace ya más de un lustro.

Sin embargo, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid ha defendido que durante el mandato de Almeida se han adoptado multitud de medidas en favor de este colectivo, además de haber trabajado en el Plan Incluye, el cual ampara a las personas con discapacidad.

A su vez, ha recordado también que Madrid dispone de una Oficina Municipal de Vida Independiente en la que participan más de 500 usuarios. Y ha informado de que en la capital se encuentran activos diferentes recursos y programas dirigidos a estas personas y que incluyen subvenciones nominativas de hasta 815.000 euros o un aumento del 33% en la libre concurrencia de subvenciones.

Además, hay programas como el de Respiro Familiar y proyectos en marcha para mejora de infraestructuras como el refuerzo del Centro Ocupacional de Villaverde o del Centro de Día Municipal Navas de Tolosa, el cual forma parte de la red pública de atención a personas adultas con discapacidad de la Comunidad de Madrid.

Por lo tanto, el nuevo plan que llegará en cuestión de unos meses reforzará la red de apoyos municipales para personas con discapacidad y sus familias, cuya coordinación está aún por resolver y la cual se matizará en el nuevo plan estratégico.