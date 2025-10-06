La desesperación de los padres de Latina por las obras de la A-5: piden lanzaderas para no tardar "45 minutos en llegar al colegio"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha definido el soterramiento de la A-5 como "la gran obra de los últimos veinte años en Madrid". Un 'cubrimiento' faraónico que, si todo va como está planeado, terminará en noviembre de 2026.

Pero hasta que llegue esa fecha, hay miles de personas que sufren los ruidos, la suciedad y los grandes problemas de movilidad generados por las obras: los vecinos de Latina, que denuncian que "el inicio del curso está siendo caótico".

Tras alzar la voz en diversas ocasiones sobre los problemas que les están ocasionando las obras que arrancaron oficialmente el pasado 11 de octubre, diversas asociaciones y AMPAs del distrito de Latina se han unido para elaborar un informe y una encuesta con los problemas más graves que están sufriendo.

De todos los encuestados, una muestra de 79 vecinos, el 100% responde que el mayor problema que están sufriendo "es la movilidad".

Denuncian que hay falta de pasos peatonales, dificultad para acceder a los servicios del otro lado de la carretera, la frecuencia de los autobuses es insuficiente, faltan plazas de aparcamiento, se colapsan las rotondas y que ha aumentado el tiempo para desplazarse.

Las obras del soterramiento de la A-5 en Madrid. Telemadrid

Los problemas de movilidad afectan especialmente a los cinco colegios de la zona. Los vecinos indican que las obras se han convertido "en un problema para la seguridad y la movilidad de los menores, además de limitar su autonomía".

De hecho, explican en el informe que algunos alumnos "que tardaban 10 minutos caminando en llegar a sus colegios ahora tardan 45 minutos en autobús, ya que es imposible ir andando".

Además, destacan que en muchas ocasiones los autobuses "están completamente llenos" y es "imposible" subirse.

Por ello, los vecinos proponen como solución "aumentar la frecuencia de los autobuses SE3/65/55/33/36/39", así como implementar una "lanzadera solo para los colegios, que haga dos o tres paradas en los centros en horario de entrada y salida".

Obras de soterramiento de la A-5. Ayuntamiento de Madrid

También piden "reforzar la señalética existente de 'calle escolar'" y que haya "presencia de agentes de movilidad en los colegios a las horas de entrada y salida": "No para multar, sino para regular el tráfico y mantener la seguridad de los menores".

Los vecinos cuentan en el informe que han detectado "camiones a todas horas circulando por el barrio, que además no cumplen con el cubrimiento de la carga" y dejan "suciedad y polvo por todas partes".

Los puntos críticos - En el informe se indica que se producen congestión y atascos en la rotonda de Casa de Campo, el carril bici en zona Dante en mal estado, hay baches en Camino de Renegado/Camino de Campamento y hay necesidad de desvíos legales en Calle Dante/Perdiz. - Rotonda Casa de Campo: se debe reducir temporalmente el diámetro de la glorieta y así habilitar un carril adicional en los momentos punta - Camino de Renegado / Camino de Campamento: inspección y refuerzo del firme que se está dañando por el paso de vehículos pesados. - Reducir velocidad a 30 km/h: los vecinos han vivido en las últimas semanas varias incidencias y accidentes graves, incluidas dificultades con el trazado, por lo que solicitan que la velocidad máxima durante todo el tramo desde el alto de Extremadura hasta Campamento durante la duración de las obras del Soterramiento sea de un máximo de 30 km/h.

Ruido y seguridad

Por otro lado, el 67% de los encuestados responde que el ruido es otra de las grandes dificultades generadas por la obra

Sobre este problema, los vecinos denuncian que ha habido un gran aumento del ruido, gran parte ocasionado por camiones en horario de 12.00 horas y 6.00 horas y grandes niveles de contaminación acústica.

Indican que en el proyecto se contemplaban paneles antirruido, que "no se han instalado".

Además del ruido, los altos niveles de suciedad también están afectando a la vida diaria de los vecinos de Latina.

Piden que los vehículos tengan obligatoriedad de cubrir las cargas y que se vigile a través de los controles policiales aleatorios en los accesos a la obra.

También piden la instalación de medidores de contaminación locales, especialmente en las zonas cercanas a los colegios.

Operarios y maquinaria en la A-5 durante las obras de soterramiento. Ayuntamiento de Madrid

Por otro lado, en materia de limpieza, los vecinos de Latina afirman que se han detectado "muchas ratas en los alrededores de los colegios y en los parques debido a la obra", por lo que se deben "reforzar los tratamientos para desratizar".

Finalmente, el 54% de los vecinos encuestados responde que otro gran problema derivado de las obras es la seguridad.

Este problema viene por la inseguridad a la hora de cruzar las rotondas y los cambios constantes entre salidas y entradas.