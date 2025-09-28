Un propietario de Madrid con 60 habitaciones se confiesa: "Las alquilo por 800€, pero si lo aceptan es que pueden pagar"

Madrid es una ciudad que ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento ha provocado ciertas tiranteces en algunos de sus mercados. Uno de los escenarios que sufre tensión de manera más evidente es el de la vivienda.

Los expertos tienen claro cuáles son los principales problemas de este sector en grandes ciudades y regiones como Madrid. Sin embargo, lo que no está tan claro son las soluciones, ya que nadie acierta a dar con la tecla para evitar situaciones como las subidas de precios o las 'okupaciones'.

Una de las causas que ha provocado que los precios se inflen de manera desorbitada son las especulaciones. Y es que cada vez hay menos agentes que tengan piedad dentro de este mercado. Algunos lo confiesan abiertamente, con más o menos pudor, pero sin hacer nada por cambiarlo.

Un caso muy llamativo es el que ha protagonizado Ramón Serrano. Este empresario es propietario de varias viviendas en Madrid y confiesa cómo gestiona él sus inmuebles, con los cuales saca una gran rentabilidad todos los meses. Su modus operandi es muy sencillo: comprar para alquiler por habitaciones.

Este propietario confiesa en el programa Y ahora Sonsoles cómo ha conseguido hacerse un hueco en un mercado más salvaje. Sin embargo, su técnica ha recibido algunas críticas, ya que hay quien le acusa de no tener piedad y de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad.

¿Comprar para alquilar en Madrid?

Esta es una técnica que ponen en marcha muchos inversores en Madrid. Sin embargo, conviene diferenciar entre aquellos que se dedican a especular con la vivienda y quienes simplemente buscan invertir.

Serrano es multipropietario y ha explicado cómo gestiona las distintas habitaciones que tiene por Madrid. "El inquilino perfecto es el que no da problemas, puede pagar y es responsable. Eso lo constatas conociendo a la persona. Pero lo máximo que pedimos es el contrato de trabajo".

Así, Ramón, que posee varios pisos en Madrid, explica que de primeras siempre piensa en la buena fe de sus inquilinos: "Intuyo que una persona, cuando tiene una responsabilidad como lo es pagar una habitación, no entra con la premisa de no pagarla".

Sin embargo, el mayor conflicto que tiene son los precios, los cuales no han dejado de crecer en los últimos años, ya sean para alquiler o para compra. Además, el formato de arrendamiento por habitaciones también se ha disparado. Sin embargo, Ramón también señala a los inquilinos.

"Si te dicen las condiciones y las aceptas, en teoría es que lo puedes pagar. El problema es cuando ese inquilino no lo paga. Pero es un problema que hay en la sociedad actualmente, tanto de los propietarios como de los inquilinos".

Ramón, que no es precisamente de las personas que deje baratas sus propiedades, asegura eso sí que en él se puede confiar, ya que el trato hacia su cliente es lo primero. "Yo le garantizo a los propietarios el precio de alquiler tradicional, les reformo la vivienda y lo alquilo por habitaciones".

"Les ofrezco seguridad a ambas partes. Al inquilino le doy la garantía de no 'maltratarlo'". Aunque la realidad paralela es que este multipropietario se está haciendo de oro en Madrid. "Tengo 60 habitaciones en el mercado que alquilo por un precio de entre 400 y 800 euros".

La diferencia para él es que sus propiedades en alquiler más caras se encuentran en buenas zonas y en buen estado. Esto es algo que no siempre se cumple y que perjudica a personas como él. "En Getafe, las habitaciones están entre 400 euros, que son literalmente un colchón con una almohada, y 650. No me parece moral".

"Cuando me meto en Idealista, a mí me horroriza verlo. Pero yo ofrezco mejor calidad. Está subiendo todo, tanto el precio de la vivienda como el del alquiler. Si la gente no se puede permitir un piso, sí se puede permitir una habitación. Así, su capacidad de ahorro es mejor".

Esta es una triste realidad con la que se tienen que conformar muchas personas hoy en día. Sin embargo, la legislación no es sencilla: "Las habitaciones que yo alquilo tienen servicio de limpieza. En Madrid, si alquilas una habitación por menos de 30 días se requiere una licencia".

"Entre 30 días y 11 meses es media temporada. Por encima, si indicas que esa persona vive en ese piso, es vivienda habitual y no hace falta licencia. Sí que hay una normativa europea por la cual todas las habitaciones tienen que tener un código identificativo, para que se pueda saber qué habitaciones estás alquilando. Pero no significa que sea prohibitivo".