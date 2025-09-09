El Gobierno se reunirá con el Ayuntamiento de Madrid para garantizar la seguridad en la final de la Vuelta Ciclista

El pelotón de ciclistas durante la 21 etapa de la Vuelta ciclista a España 2023 en el Hipódromo de la Zarzuela, a 17 de septiembre de 2023, en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se reunirán para "evitar que se ponga en riesgo la integridad de corredores y espectadores" en la Vuelta Ciclista España, que tendrá lugar en la zona Centro durante este fin de semana.

Desde el consistorio madrileño informan de que "se puede protestar, pero sin originar incidentes o disturbios": "Tolerancia 0 hacia los disturbios e incidentes violentos. Madrid recibe cada año con alegría a la Vuelta Ciclista y todo debe realizarse con normalidad".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid informó este martes de que se está "trabajando para realizar un dispositivo de seguridad acorde a las necesidades de las dos jornadas" de la Vuelta Ciclista.

Será durante la Junta de Seguridad de este miércoles cuando se reúnan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policías Locales y equipos sanitarios para "dar una respuesta que garantice que los eventos se desarrollen con normalidad".

El objetivo principal de la reunión y del dispositivo de seguridad es evitar que se produzcan incidentes como los que tuvieron lugar el pasado miércoles 3 de septiembre en Bilbao.

Aquel día, las manifestaciones en contra de la participación del equipo de Israel obligaron a la organización a cancelar la llegada a meta de los participantes y a apostar por una solución improvisada para garantizar la seguridad de los ciclistas.

La jornada estuvo marcada por la presencia de banderas y mensajes de apoyo a la causa palestina al paso de los ciclistas.

A falta de 15 kilómetros para el final, los manifestantes rompieron el vallado en la zona de meta y la Ertzaintza tuvo dificultades para frenar una posible invasión de la calzada.

Por tanto, el dispositivo de seguridad busca que en Madrid no se produzcan estos disturbios, ya que la capital acoge un año más la última etapa de la Vuelta Ciclista España, que este 2025 celebra su LXXXª edición.

El circuito se desarrollará con varias vueltas por las calles más turísticas de Madrid, desde la Puerta del Sol a la calle Mayor, para finalizar con el clásico podio final en el Paisaje de la Luz previsto para el domingo 14 de septiembre.

Tras la crono que cerró La Vuelta 24, Madrid volverá a acoger la tradicional jornada final, esta vez con una etapa de 101 km entre Alalpardo y Madrid, con las clásicas vueltas al circuito del centro de la ciudad.

La última etapa, que transcurrirá el 14 de septiembre por Madrid coronará al ganador en el Paisaje de la Luz y, como novedad, pasará por el Madrid histórico, lo que permitirá a los ciclistas recorrer la calle Mayor, la Puerta del Sol, la carrera de San Jerónimo, la Gran Vía o Callao.