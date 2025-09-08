Ni Malasaña ni Chueca: este es el inesperado barrio de Madrid que se ha convertido en el mejor para vivir si eres estudiante

A pesar de que Madrid se ha convertido en una de las mejores ciudades del mundo en los últimos años, lo cierto es que sigue arrastrando algunos problemas que parecen tener difícil solución. El más recurrente, y que está relacionado con otros a su vez, es el de los elevados precios de la vivienda.

Todos o casi todos los expertos concuerdan en que en unos años, los precios de lo que hoy ya son viviendas por encima del mercado, van a estar disparados. Y es que Madrid se acerca peligrosamente a lo que son ciudades como Londres. Sin embargo, con un nivel de salarios mucho menor.

Esta circunstancia tan adversa para muchos madrileños o para personas que llegan a la capital la padecen sobre todo los estudiantes. Este es un sector de la población castigado por la falta de ingresos y que tiene que hacer frente igualmente a unos precios abusivos.

Por ello, una de las tareas más complicadas para un joven cuando se dispone a llegar a Madrid, ya sea para estudiar una carrera universitaria, un máster o incluso para buscar trabajo, es encontrar una buena zona para vivir. Algo que sea barato, pero que nos permita hacer planes sin estar alejados de todo.

Para resolver esta cuestión, una persona como Andy, cuya cuenta de TikTok es @andymolinag, ha decidido compartir su experiencia con todos sus seguidores. Lleva viviendo dos años en Madrid y ya ha pasado por varios pisos, y ahora ofrece consejos a todos los que quieran llegar y probar suerte.

El mejor barrio para los jóvenes

Madrid es una ciudad amplia y diversa. Por eso, casi se podría decir que todos los barrios son buenos para vivir en ella. O que en cada zona podemos tener alguna cosa buena. O muchas. Sin embargo, en función de nuestra edad o nuestro momento vital podremos tener unas preferencias u otras.

La capital de España es una ciudad a la que cada mes de septiembre llegan un montón de jóvenes para buscarse un futuro. Por ello, muchos de sus barrios están organizados desde el punto de vista de agradar a este sector poblacional que llega con ganas de pasarlo bien, pero con pocos recursos.

Encontrar esto es misión casi imposible, por ello todos los consejos son buenos, como los de Andy. En base a su experiencia, se ha dado cuenta de que una de las zonas más divertidas es el barrio de Salamanca. Sin embargo, reconoce que no es nada asequible.

Por ello, a pesar de su gran ambiente y de sus infinitas posibilidades, no lo recomienda, ya que es una zona que contribuye a acrecentar el problema actual: los alquileres han subido un 24% en los últimos dos años y 7 de cada 10 jóvenes pagan ya más de 700 euros al mes.

A la hora de elegir, Andy asegura que debemos decidir entre primar los precios o la vida social: "En el centro están todos los planes, los restaurantes, es muy fácil moverte. En las afueras es mucho más necesario tener coche o depender del bus". Sin embargo, en el término medio está la virtud.

De esta forma, y aunque Salamanca es un barrio "súper elegante y bonito", lo descarta. Al igual que Chamberí, una zona que define como "súper española" porque "ahí sí te vas a encontrar el bar de enfrente con las cervezas, con el café y negocios muy tradicionales", pero que también es cara.

No obstante, reconoce que hay gente que se lo puede permitir y que ha hecho de esta zona uno de los barrios con más vida de Madrid. "Hay de todo y también es bastante estudiantil porque hay muchas universidades alrededor".

Sin embargo, si lo que buscamos es la mejor opción para vivir, se queda claramente con Justicia. "Es el barrio que ahora está muy de moda, con cafecitos, tiendas y calles súper bonitas. Estás en medio de todo: de un lado Salamanca y del otro Chamberí, la mejor ubicación".

Una ubicación casi con tanta vida como otros sectores como Chueca o Malasaña, pero donde es más fácil moverse y descansar y con unos precios que aún no se han disparado como sucede en el barrio de Salamanca.

Y es que la situación en Madrid es especialmente complicada. Datos del portal especializado pisos.com indican que los precios medios de una habitación, y no de un piso, se sitúan ya entre los 550 y los 600 euros.

Además, se estima que un joven español, destinando un 20% de sus ingresos al ahorro, tardaría unos 16 años en poder dar la entrada para un piso. Sin embargo, en ciudades como Madrid, no es extraño que ese periodo de tiempo se extienda más allá de los 20 o los 25 años.