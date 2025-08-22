Guía para el nuevo 'impuesto' que hay que pagar en Madrid en septiembre: en algunos barrios llegará a los 574€ por vivienda

A la vuelta de las vacaciones, los madrileños tendrán un aviso en su buzón de correos con el recibo de un nuevo impuesto municipal que hay que pagar este año.

Se trata de la tasa de basuras que, tal y como ha confirmado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, se empezará a girar en septiembre. La sorpresa se verá al abrir el sobre puesto que, hasta ahora, no se sabe cuál es la cuantía exacta que va a pagar cada propietario.

A lo que sí hay que hay que estar muy atentos es a que no se nos pase la fecha de cobro porque al ser una tasa nueva no se puede domiciliar. Así que para que tengas claro cómo hacerlo, te explicamos en diez pasos todo sobre esta nueva multa.

¿De cuánto será el recibo?

La respuesta a esta pregunta es la mayor sorpresa que se van a llevar los madrileños porque no se ha desvelado de cuánto va a ser este nuevo impuesto. Sólo se sabe que la tasa media estará cerca de los 140 euros por vivienda, pero habrá barrios, como en Aravaca, donde se llegue a pagar 547 euros por casa y otros, como el distrito de Villaverde, donde en algunos casos no se pase de los 47 euros.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida Europa Press

¿Cómo se ha calculado el importe?

Es otro de los grandes misterios de la tasa de basura en el caso del Ayuntamiento de Madrid puesto que lo único que se sabe es la ecuación que se aplica: es la suma de una tarifa básica, que pagarán todas las viviendas por tener un servicio de recogida y tratamiento de residuos, más una tarifa por generación de basuras.

Para determinar la tarifa básica se ha tenido en cuenta el valor catastral individual de cada vivienda o local, pero no cuánta gente vive en ese domicilio, que es clave a la hora de tener más o menos basura. Y para la de generación, se ha valorado la cantidad de residuos generados por barrio dividido por su número de habitantes y se aplica de forma general sin tener en cuenta tampoco los miembros de cada hogar.

Además, no se conoce la tabla de generación de cada barrio ni siquiera por distrito.

¿Cómo pagar el recibo?

El recibo que nos llegue de forma certificada indicará las entidades colaboradoras en las que se puede abonar, como ocurre con otros impuestos municipales, y además también se podrá pagar a través del 010. El Consistorio ha incrementado la plantilla de información en las oficinas de atención municipal en previsión de que suban las peticiones por esta nueva tasa.

Cada propietario tendrá dos meses para pagar esta tasa.

¿Se puede domiciliar?

Será a partir del año que viene cuando los madrileños que lo deseen puedan domiciliar estos recibos e incluso elegir fraccionar el pago, como se hace con el IBI, aunque sin una reducción extra.

¿Cuánto recaudará el Ayuntamiento con esta tasa?

Se calcula que la nueva tasa del Ayuntamiento de Madrid le va a proporcionar unos 296 millones de euros a las arcas municipales. Si bien, en Hacienda recuerdan que en realidad serán 256 millones el extra porque el Consistorio ya ganaba 40 millones por la actual Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), que deja de cobrarse.

¿Dónde la envían?

Los recibos se enviarán de forma individualizada y certificada a cada uno de los propietarios de los inmuebles que tengan la obligación de pagarla. El problema es que al ser una tasa de nueva creación se va a mandar a la dirección fiscal del contribuyente. Así que si hay alguien que tiene la dirección fiscal en un domicilio distinto, que esté atento porque a lo mejor no le llega a su buzón.

¿A quién afecta esta nueva tasa?

Según datos del Ayuntamiento de Madrid, la tasa por la gestión de residuos va a afectar a más de 1,5 millones de pisos en la capital y a 1,4 millones de personas físicas. Además, hay que tener en cuenta que los que estaban obligados a pagar la Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), ahora no tendrán que hacerlo ya que ambas son incompatibles y sólo tendrán que abonar la de gestión de residuos de nueva creación.

¿Qué pasa con los pisos en alquiler?

Legalmente es el propietario de la vivienda el que tiene que pagar la nueva tasa de basuras sin repercutirla en el alquiler. Sin embargo, desde que se conoce que se iba a aprobar este nuevo impuesto municipal, son muchos los que creen que las nuevas rentas han subido con esta excusa y que es una de las razones de que muchos alquileres se hayan renegociado al alza.

¿Qué pasa con las casas vacías?

Las casas vacías y los locales sin actividad sólo pagarán la parte correspondiente a la tarifa básica por disponibilidad de servicio, pero deberán acreditar su situación cada año.

¿Hay reducciones previstas?

El Ayuntamiento de Madrid ha establecido una reducción de la tasa para las familias numerosas que se aplicará de oficio si ya se viene realizando en el IBI. Si está en alquiler, se podrá aplicar pero tendrá que solicitarlo el propietario y acreditarlo.

También se estableció una reducción para personas en situación de vulnerabilidad y todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción que quedarían exentos.

Estas reducciones tenían que haberse solicitado antes del pasado 28 de febrero.