El palacio de la calle Génova que se convertirá en viviendas de lujo: los pisos en esa zona cuestan más de 2 millones

El Palacio de Gamazo, ubicado en plena calle Génova, tendrá una nueva vida. Donde se llegaron a alojar condes, ahora se crearán nuevas viviendas de lujo, combinando su estilo neoclásico con todas las comodidades de los pisos modernos.

Hasta ahora, esta había sido la sede de la mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN), que decidió contratar a la consultora Savills para comercializar con el inmueble. Finalmente fue la promotora Terralpa Investments la que adquirió la propiedad del edificio por 60 millones, cifra algo más baja de la que se había pedido inicialmente por sus vendedores.

Esta empresa, dedicada al sector de las viviendas de lujo y que cuenta con más proyectos por toda la capital, comenzó desde ese punto a trabajar en el diseño para reconvertir las instalaciones, hasta ahora llenas de oficinas, en pisos de lujo.

De momento, según ha podido saber este periódico, el proyecto está en fase de definición por lo que no se conocen cuáles serán los detalles de las nuevas viviendas, ni el número exacto de las que se construirán en su interior.

El grupo PSN se había hecho con la titularidad del edificio en el año 2017 para convertirlo en su nueva sede central debido a su crecimiento. Ahora, la aseguradora recibirá una plusvalía del 65% respecto al precio que pagó en el momento de la compra.

Su ubicación es una de las cosas que dan más valor al edificio y lo dota de las condiciones necesarias para ser muy codiciado dentro del sector inmobiliario.

Se encuentra en el número 26 de la calle Génova y a los pies de la Plaza de la Villa de París, zona donde los precios de las viviendas oscilan entre los dos y los cinco millones de euros.

El edificio cuenta con 5.635 metros cuadrados distribuidos en un total de nueve plantas, seis de ellas sobre el suelo, mientras que las tres restantes son subterráneas. Sus fachadas dan a la propia calle Génova, a la calle del Marqués de la Ensenada y la posterior a la calle Orellana.

137 años de historia

El Palacio de Gamazo se construyó en 1888, cuando el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco lo diseñó para convertirlo en la residencia de los Condes de Gamazo. Antes, había sido durante años la huerta del convento de las Salesas Reales.

En 1970 sus cimientos se encontraban prácticamente en ruinas. Tanto fue así que incluso se llegaron a comenzar los trabajos de demolición de la estructura. Estuvo a punto de desaparecer, pero unos estudiantes de arquitectura se encerraron en su interior en 1977. Su protesta tuvo buenos frutos y consiguieron paralizar la orden.

Su estilo neoclásico y riqueza cultural le permitió convertirse un año después, en 1978, en monumento histórico-artístico nacional y dos años después comenzaron los trabajos de rehabilitación. Finalizaron de la mano del arquitecto José Luis Picardo en 1982, dejando la estructura que conocemos a día de hoy.

Otros proyectos

La promotora ya había adquirido otro activo durante este año muy cercano a su nueva adquisición. Recoletos, 1 fue comprado en febrero de 2025 por Terralpa en colaboración con la gestora de activos alternativos AltamarCAM Partners.

En total, la inversión en ambos proyectos ascenderá a los 200 millones de euros con un volumen de ventas conjunto que se podría acercar a los 300 millones. Además, cuenta con otras obras terminadas por toda la ciudad. Es el caso de Marqués de Salamanca, Zurbarán o Núñez de Balboa.