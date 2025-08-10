La mansión de Mar Flores (56 años) en Madrid de 3 millones de euros: con jardín en forma de bosque, piscina y mármoles

Pocas figuras hay más de actualidad en estos momentos en el universo del corazón que Mar Flores. La madre de Carlos Costanzia se encuentra atravesando por un momento algo complicado, ya que acaba de poner punto y final a su relación de 8 años con Elías Sacal. La madrileña, afincada en la capital como tantas otras celebrities, intenta sobrellevar el verano de la mejor manera posible.

De hecho, una de sus paradas durante este periodo estival ha sido Ibiza, donde la modelo y empresaria ha pasado unos días de descanso y desconexión disfrutando del sol, de la playa y de la tranquilidad. Unas vacaciones en las que ha estado junto a su hijo, quien también tiene una fuerte vinculación actualmente con Madrid.

Aunque Mar Flores no ha abandonado su actividad en redes sociales, lo cierto es que se encuentra en un cierto momento de introspección y de reflexión con una misma. Un momento crucial en su vida y un verano en el que busca renacer, siempre desde su refugio en la capital de España.

Y es que la empresaria, madrileña de pro, no podría residir en otro lugar que no fuera su capital. Para resguardarse del ruido mediático y de todo lo que suele rodear a una celebridad de su talla, la actriz situó su cuartel general en uno de los barrios más exclusivos de Madrid.

Mar Flores eligió el distrito de El Viso. Y más concretamente, una espectacular mansión de impresionantes dimensiones que tiene un valor aproximado de unos 3 millones de euros. Allí, la modelo tiene absolutamente todo lo que necesita, empezando por privacidad e intimidad.

¿Cómo es la casa de Mar Flores en Madrid?

Mar Flores lo tenía claro. Cuando pensó en tener la casa de sus sueños, esta debía estar en uno de los barrios más importantes de Madrid. La modelo reside actualmente en El Viso, en un impresionante chalé que cuenta con todo lujo de detalles y en el que cada centímetro cuadrado es exclusivo.

Esta impresionante casa está valorada en 3 millones de euros y está caracterizada por sus grandes dimensiones y porque todas sus estancias son muy amplias y diáfanas. Esta es una seña habitual de las casas de este tipo y de esta forma de construcción.

A pesar de que el interior de la casa es espectacular, el exterior es lo que realmente impresiona de esta impresionante vivienda. Allí brilla con luz propia su increíble jardín, el cual está organizado en forma de bosque por sus llamativas dimensiones.

Este dota de un gran tono verde a toda la residencia, el cual contrasta con el rojizo de los ladrillos de las fachadas. Todo el estilo arquitectónico está adornado con toques mediterráneos, por eso tiene tanta importancia la naturaleza en su exterior.

Sobre todo en la zona del césped, donde se encuentra la impresionante piscina en la que Mar Flores y sus visitas se refrescan durante los duros veranos que suelen golpear en la capital de España. No obstante, la actriz tiene estructurada su zona exterior para huir de este sofocante calor gracias a la sombra que otorgan los grandes árboles.

Sin embargo, la zona más bonita es la del porche, ya que Mar Flores ha convertido esta estancia en un precioso salón exterior en el que poder hacer su vida, disfrutando del aire puro, el sol y la libertad. En él destacan sus sofás blancos y una coqueta mesa baja de ratán.

La empresaria aprovecha el buen tiempo para salir allí el mayor tiempo posible, incluso para trabajar en sus negocios. Junto a este salón se encuentra su acogedor comedor, donde predomina una mesa de mármol oscuro y unos artículos decorativos que añaden sofisticación y lujo a esta estancia tan particular.

Además, en todos estos apartados de la mansión de Mar Flores destaca el orden, ya que cada elemento está colocado con un motivo, sin dejar nada al azar. Algo que se aprecia en la colocación y distribución de sus caros muebles y de la disposición de todos sus espacios.

Una de las partes de la casa que más suele mostrar Mar en sus redes sociales es la entrada, donde tiene un elemento que predomina sobre el resto. Se trata de su puerta de madera maciza con acabados espectaculares, llenos de elegancia y buen gusto.

Por si esto fuera poco, añade un pequeño detalle un espejo redondo que tiene situado justo al lado, con cuyos reflejos juega en sus fotos para dar amplitud al espacio. Además este es un elemento que marca una diferencia notable, muy típico de las masías mediterráneas antiguas. Un punto diferencial y único que termina de perfilar un estilo personal y definido.