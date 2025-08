Un analista inmobiliario no se esconde y denuncia lo que pasa en Madrid: "Necesitas 20 años para tener la entrada de un piso"

Es de sobra conocido por todos que Madrid es una de las ciudades que más problemas sufre en cuanto a la situación de su mercado inmobiliario se refiere. La escasez de construcción provoca que los precios se disparen y que cada vez sea más difícil acceder a una buena oportunidad.

Ya sea para compra o para alquiler, quienes más complicado lo tienen para poder acceder al sector son los jóvenes. Sus salarios precarios les empujan a vivir de alquiler y así las dificultades de ahorrar aumentan todavía más.

Esta situación se convierte en una gran bola de nieve que preocupa a muchos jóvenes que se sienten atrapados en esta encrucijada. Por culpa de su alquiler no pueden ahorrar lo necesario para afrontar la compra de una vivienda y se ven viviendo como arrendados toda la vida.

Y es que las circunstancias actuales en toda España son muy graves. Según datos del portal Inmobility, comprar un piso en España de unos 200.000 euros requiere una inversión inicial por encima de los 60.000. Una cantidad que pocas personas tienen ahorrada.

Este dinero se va entre la entrada, los impuestos y otros gastos. Así pues, si solicitamos una hipoteca de 200.000 euros, tendremos una letra de 700 euros al mes a pagar durante los próximos 30 años. La mala noticia es que por esta cifra, en Madrid, no compraremos absolutamente nada.

¿Cuáles es el principal problema de los jóvenes en Madrid?

La mayor preocupación que tienen los jóvenes madrileños en estos momentos es lo difícil que tienen acceder a una vivienda digna. Especialmente si se lanzan a la aventura de comprar. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado en Madrid está en torno a los 3.000 y 4.200 euros.

Por ello, será imposible encontrar un piso de 70 metros cuadrados por menos de unos 210.000 euros. Para una inversión de este tipo necesitaremos haber ahorrado, como mínimo, entre 40.000 y 60.000 euros. Algo casi impensable con los sueldos actuales.

Pero sobre todo para los jóvenes, quienes padecen esta precariedad de una manera aún más fuerte. Con este dinero, que supone alrededor del 30% del valor del piso, se destina un 20% para la entrada y un 10% en impuestos, gastos de notaría y registro.

Tal y como apuntan los expertos, esto está empujando a que cada vez más los jóvenes decidan marcharse fuera de la Comunidad de Madrid. Un análisis de Telemadrid señala que 5 de cada 10 se plantea irse a otra comunidad y 4 de cada 10 irse incluso fuera del país.

En relación a este asunto, Ferrán Font, director de estudios y portavoz de pisos.com, señala que "la mayor dificultad que hay es tener el ahorro previo para comprar una vivienda. Entras en el círculo vicioso de que para ahorrar tienes que estar de alquiler".

"A la vez, los precios del alquiler están tan altos que si te permites vivir en solitario, lo que te queda después no lo puedes ahorrar porque son menos de 200 euros al mes. Si ahorras esta cantidad, necesitarías entre 15 y 20 años para tener para la entrada de la vivienda".

Esta situación afecta sobre todo a los jóvenes, para quienes "es muy difícil acceder a una vivienda en general, incluso en pareja. Los jóvenes que ahora tienen entre 20 y 25 años y que están empezando su proyecto de vida, es muy difícil explicarles que llevamos 15 años sin construir lo suficiente para que ahora tengamos oferta y puedan acceder a la vivienda. Ellos no pueden esperar a iniciar su proyecto de vida hasta que tengan 40 años".

Otro problema, según explica este especialista, es que la repercusión se extiende a municipios cercanos a la capital: "Esto empieza a afectar a ciudades como Toledo porque está a una hora de Madrid y es más barata para desarrollar tu proyecto de vida mientras tienes tu trabajo en Madrid".

"Tu cambio es que pasas más horas yendo y viniendo del trabajo. El problema es que cuando expulsamos esa tensión desde Madrid a otras ciudades no sabemos si esas localidades están preparadas para asumir esa nueva demanda".

"No habrá servicios suficientes y eso es otra problemática. El problema de la vivienda no puede plantearse solo como si fuera de grandes núcleos. Es una situación dramática y no pasa por medidas que solo afectan a la vivienda, sino también a otras estructuras".

A pesar de todo, Ferrán pide que las nuevas medidas no lleven a cometer errores del pasado: "Una parte de lo que se construyó durante la 'burbuja inmobiliaria' se hizo en zonas donde no había estructuras suficientes".

Y argumenta lo siguiente: "Es un sinsentido construir una casa donde no va a haber iluminación, por ejemplo, o alcantarillado. Yo me pregunto si tenemos que mandar a los jóvenes a vivir en esas condiciones". A pesar de todo, señala que hay regiones como Madrid donde algunas cosas sí se están haciendo bien.

"La parte más optimista es que la Comunidad de Madrid ha activado muchos planes para desbloquear esta situación como los de vivienda pública o los bonos de alquiler joven". Sin embargo, los trámites legales siempre estarán ahí para entorpecerlo todo.

"El problema es de base, no solo de que no hemos empezado a construir. Construir es lento porque lo es disponer de suelo y que este sea urbanizable. La burocracia paraliza. Todos dábamos por hecho que con la ley del suelo se iba a agilizar todo eso. Las administraciones públicas deberían admitir que durante los últimos 15 años se ha generado esa problemática y que no se ha actuado sobre ello".