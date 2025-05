Madrid rompe la barrera de los 3,5 M de vecinos por el aluvión latino: "Hay que crecer bien y no hacer barrios dormitorio"

La rueda no para. Madrid no deja de crecer. Cada vez hay más personas que viven en la capital. La revisión anual del Padrón Municipal, que el Ayuntamiento presentó el miércoles, afianza la tendencia. De 2023 a 2024, la ciudad absorbió a 67.800 vecinos. Y los datos confirman que el ensanchamiento de Madrid se debe a la llegada de extranjeros, sobre todo de América del Sur. Ser más no es "malo". El "problema" -tal y como sostienen dos expertos consultados por este periódico- llegará si la ciudad no es capaz de digerir esa masa. "Si hacemos barrios dormitorio donde se metan las viviendas baratas lo que crearemos son problemas similares que tienen París o Londres", sostiene el arquitecto y urbanista Fernando Caballero.

En 2024 Madrid superó la barrera de los 3,5 millones de habitantes. Hace dos décadas, la ciudad acogía a unas 400.000 personas menos. El Padrón arroja más datos. Hay más mujeres que hombres, los nacimientos y las defunciones se igualaron el año pasado y no hubo un distrito donde cayera el número de residentes. Las cifras que explican el crecimiento de población son las siguientes: a lo largo del mismo ejercicio, se produjeron 136.000 altas de ciudadanos no españoles. Casi la mitad procedieron de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina. Sin embargo, solo 12.400 vecinos se marcharon al extranjero.

Si nos ceñimos al ciudadano español, más de 114.000 movieron su residencia a otros municipios de la Península. En cambio, fueron casi 97.000 personas las que aterrizaron en la capital desde otras provincias. Con todo, en estos momentos, ocho de cada 10 empadronados en Madrid son españoles. Los extranjeros representan al 20% restante. "Los incrementos de población obedecen, fundamentalmente, al incremento de personas provenientes del extranjero", concluye el Consistorio madrileño respecto al nuevo Padrón.

En realidad, la capital creció en 2024 a un ritmo más bajo que en 2023, cuando sumó de golpe 120.560 habitantes. Para Fernando Caballero, la velocidad con la que Madrid acoge a nuevos residentes encaja en su tesis de que se está avanzando hacia las cifras de una "superciudad". Aunque el arquitecto entiende este calificativo en términos de región, de municipios entrelazados y conectados. De hecho, en su reciente ensayo, Madrid DF (Arpa Editores), defiende por qué nos "conviene" que la región alcance los 10 millones de habitantes.

El urbanista, eso sí, tiene claro que hay que "crecer bien", de tal manera que Madrid se convierta en una "superciudad" que "sea beneficiosa para sí misma y para el resto del país". "La tesis del libro es que llegar a una masa crítica de 10 millones de personas no es malo si se hace de forma ordenada", aclara. De lo contrario, si Madrid no aprovecha el talento ni construye el tipo de barrios "que se necesita", esa cantidad de gente se convertirá en un "problema".

Ángel Paniagua, geógrafo e investigador del CSIC, cree que el "problema vendrá cuando Madrid eclosione". "Mientras el área metropolitana gestione adecuadamente los incrementos de población no existirán problemas notorios. El problema nacional territorial vendrá cuando eclosione su capacidad de absorción", insiste. Y para afrontar una situación así, Madrid necesitará, a juicio de Paniagua, "el apoyo del Gobierno". "Es un problema de todos", sentencia.

¿Cuál es la forma de crecer de forma ordenada? Según Caballero, una manera es generando buenas condiciones económicas para el talento extranjero que desembarca en la capital: "Si los salarios son bajos y no tienen oportunidades, se marchan y [el talento] no lo aprovechas". El crecimiento, por otro lado, debe ir acompasado con un modelo de ciudad "en el que todo pase en todas partes". Esto, en palabras de Caballero, significa que Madrid debe mirar más allá de la M-30: "No solo puede haber un corazón, tiene que haber muchos". En definitiva, avanzar a una metrópoli con "muchos polos" donde la actividad económica y la residencial estén "cerca" y, a su vez, "bien conectadas".

En estos momentos, Madrid cuenta con varios desarrollos urbanísticos que, una vez concluidos, sumarán unas 200.000 viviendas que darán cabida a medio millón de habitantes. "Hay que potenciar los barrios y los municipios del área metropolitana (...) no pueden ser dormitorios", recalca el autor de Madrid DF.