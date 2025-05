Almeida en San Isidro: "Madrid ofrece un ejemplo de cómo la libertad, el esfuerzo y el respeto pueden construir prosperidad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha aprovechado la festividad de San Isidro, patrón de la capital de España, para reafirmar el "compromiso de servicio de Madrid al conjunto de España" siendo la capital una guía que ilumina el camino nacional.

"Si Madrid lidera como es su deber, toda España seguirá nuestros pasos en este nuevo esfuerzo hacia delante que comienza hoy", ha enfatizado el regidor, quien ha querido remarcar que Madrid "trasciende su papel de capital"

En su discurso bajo el imponente cielo de cristal del Palacio de Cibeles, Almeida ha destacado que Madrid es un "bastión de libertad, un motor de prosperidad económica y un modelo de convivencia no solo para todos los madrileños, sino también para los españoles que nos visitan afluyendo a este cruce de caminos desde todos los rincones de España".

Como es tradición para el alcalde, también ha tenido unas palabras para Su Majestad el Rey Felipe VI, a quien ha clasificado como "símbolo de estabilidad y unidad".

"Su liderazgo, firmemente anclado en los valores de nuestra Constitución, inspira a Madrid a proyectar una visión de nación que armoniza su rico legado histórico con nuevas ambiciones de futuro", ha declarado el alcalde, al tiempo que todo el patio de butacas le interrumpía con un sonoro aplauso.

"El compromiso de nuestra ciudad es un reflejo de su dedicación a una España diversa, pero indivisible, donde cada ciudadano encuentra su lugar en un proyecto común", ha apuntado. Por todo ello, el regidor ha insistido en su intención de que Madrid siga siendo "icono" de España, pues no sólo "acoge", sino que "impulsa".

El alcalde no ha querido dejar de lado el recuerdo a quienes han hecho "grande nuestra ciudad" y reflexionar sobre lo que significa Madrid en el "conjunto de la Nación".

"Lo hacemos recordando la figura de un hombre sencillo que labró las tierras del Manzanares hace nueve siglos. La vida de nuestro santo patrón, arraigada en la tierra y en su vecindad, nos invita a valorar lo esencial y a reconocer que el progreso de Madrid", ha declarado el alcalde.

Durante su discurso, el primer edil ha presentado a la capital de España como un lugar "donde las ideas tienden a prosperar y las personas que trabajan duro siempre encuentran oportunidades".

"Todo esto nos debe llamar a tomar más consciencia de la responsabilidad única que tenemos como capital de España. Además de albergar las principales instituciones del Estado y de situarnos en el centro geográfico de la península tenemos el deber de ser también el centro de los caminos invisibles de la concordia, de la vida social en común, de la unión de voluntades que, en última instancia, conforma toda comunidad política", ha declarado el alcalde.

Así las cosas, Almeida ha insistido en un Madrid que es "punto de encuentro" donde no se pretende imponer," sino inspirar"; y en el que no se buscan privilegios, "sino ofrecer un ejemplo de cómo la libertad, el esfuerzo y el respeto mutuo pueden construir una sociedad próspera y en convivencia".

En plena crisis humanitaria por la situación del aeropuerto de Barajas, el alcalde ha insistido en que esta ciudad acoge a quienes llegan de otros países "dispuestos a arrimar el hombro".

"Este espíritu de apertura, que San Isidro simboliza con su vida de servicio, es lo que nos permite mirar al futuro con optimismo, sabiendo que el Madrid de mañana será aún más pujante y cautivador que el que disfrutamos hoy en día", ha apuntado.

El alcalde ha decidido realizar un discurso con un enfoque muy local y centrado en sus premiados a quiénes, con su talento y compromiso, han reconocido con el máximo galardón de la capital de España. "Personas e instituciones que trabajan por el bien común sin esperar aplausos, personas e instituciones que constituyen pequeños cruces de caminos locales que conforman -todos juntos- este gran cruce de caminos que es Madrid".

Con ese espíritu de cambio, Almeida ha reclamado el poder de un Madrid que "avanza hacia la vanguardia" marcando el paso a "esta gran nación que es España". "Somos una ciudad que no teme los retos, que los abraza con creatividad y determinación. Y lo hacemos con la certeza de que, cuando trabajamos juntos, no hay meta que no podamos alcanzar", ha finalizado.