Esto es lo que tienes que ganar en Madrid para ser clase media: la cantidad te sorprenderá

Madrid es una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Tenemos el clima privilegiado que hace en la mayoría de puntos de España. Tenemos una gastronomía envidiable. Y tenemos una amplia variedad de oportunidades de ocio. Se podría decir que en la capital lo tenemos prácticamente todo.

Sin embargo, lo más negativo es que el ritmo de vida en Madrid no ha dejado de crecer en los últimos años. Tanto que llega a asfixiar por momentos a muchas personas. Y no solo por la intensidad y el estrés que supone vivir en una gran urbe tan activa como la capital, sino porque el coste de vida no ha dejado de crecer y encarecerse sin parar.

Es por ello que ya no llega con lo que teníamos antes. Los combustibles suben, la cesta de la compra sube, la luz, el agua y el gas suben. Y lo que no crecen, o al menos al mismo ritmo, son los salarios. Por ello, la población se empobrece poco a poco, devaluándose su calidad y su estilo de vida.

Antes, con un salario mucho menor podíamos hacer infinidad de cosas. Podíamos comprarnos una casa, un coche, seguir teniendo un nivel de ocio aceptable e incluso ahorrar un poco cada mes. Ahora, resolver esa ecuación es casi imposible. Y es que Madrid cada vez nos exige más.

Por ello, muchas veces ya no sabemos lo que es la clase media, ni la alta ni la baja. Y especialmente si incorporamos subdivisiones como la case media-baja o la clase-media alta. Con esta situación es prácticamente imposible. Medir estas categorías es una quimera, pero sobre todo si estamos en ciudades como Madrid o Barcelona, donde la clase media está cada vez más lejos para muchas personas y familias.

¿Qué es ser clase media en Madrid?

Históricamente hemos entendido por clase media a los hogares cuyos ingresos permiten cubrir las necesidades básicas, acceder a ciertos lujos moderados y mantener un nivel de ahorro. Sin embargo, cada vez más familias pueden acceder a todos estos peldaños de su escalera.

En España, el umbral para pertenecer a la clase media depende en gran medida de la renta mediana nacional. Sin embargo, lo complicado de la cuestión es medir el coste de vida de cada región. Ya que en ciudades como Madrid o Barcelona necesitaremos un salario considerablemente más alto para llegar a esos estándares.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera clase media a aquellas personas que perciben entre el 75% y el 200% de la renta media de su país. En base a estos cálculos, el Instituto Nacional de Estadística establece que la renta mediana anual era de 18.316 euros. Por ello, para ser clase media en términos generales, una persona debería ganar entre 13.737 y 36.632 euros al año, lo que equivale a un salario mensual de entre 981 y 2.616 euros en 14 pagas.

Una cantidad que ha sorprendido enormemente a muchas personas que la consideran demasiado baja. Sin embargo, esta cifra se desvirtúa en grandes ciudades como Madrid donde el salario debe ser mayor. En estas localidades, el precio de la vivienda, el transporte u otros gastos básicos se dispara, por lo que hace falta ganar más dinero para no perder nivel o estatus socioeconómicos.

Datos de un estudio reciente explican que en Madrid se considera que alguien pertenece a la clase media si gana entre1.500 y 4.000 euros brutos al mes, es decir, entre 18.000 y 48.000 euros brutos anuales. Una diferencia de más de 500 euros provocada por factores como, por ejemplo, que el precio de un alquiler medio pueda superar los 1.000 euros en muchas zonas.

A esto hay que unir que algunos gastos cotidianos también son mucho más elevados en comparación con otros puntos de España. La creciente brecha entre los ingresos y el costo de vida hace que en este tipo de ciudades necesitemos salarios más altos para poder vivir relativamente bien y de manera cómoda. La realidad es que la percepción de lo que es clase media ha cambiado radicalmente.

Al evaluar la posición socioeconómica de una persona es clave tener en cuenta el contexto geográfico en el que se encuentra. La realidad es que en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades los umbrales salariales para pertenecer a la clase media se han redimensionado. Ser clase media en España hoy en día ha cambiado totalmente.