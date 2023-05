De 'running' con Almeida por El Retiro: "Algún escolta me ha tenido que seguir en bici"

Parque de El Retiro. 7:50 horas de la mañana. La figura de José Luis Martínez-Almeida se va acercando desde el fondo de la calle principal que bordea el Estanque Grande. Llega corriendo, vestido de runner: camiseta negra, pantalones cortos y zapatillas Adidas. No se quita sus gafas. Le acompañan dos escoltas y un rezagado Borja Carabante, su mano derecha en el Ayuntamiento. En pleno pulmón de la ciudad, el alcalde accede a que este diario le acompañe durante su carrera mañanera. Todo, antes de que se marche a Cibeles, se duche y, como él dice, se ponga de "romano" para trabajar.

Madrid Total entrevista al candidato municipal 'en su salsa', compartiendo con él uno de los pocos huecos libres que tiene entre mitin y mitin. Responde a las preguntas sobre sus ambiciones el 28-M -"ganar en los 21 distritos" como Ayuso en 2021-, pero también sobre su familia, sus manías, sus restaurantes favoritos o sobre la persona de confianza a la que le confesaría lo inconfesable.

Es martes. El alcalde, a sus 48 años, tiene paciencia con este reportero, al que saca 21 primaveras y dobla en forma física. Porque entre mítines del PP, tours por barrios y sus funciones como regidor, a Martínez-Almeida le da tiempo a salir a correr dos o tres veces por semana. "La última carrera, de 10 kilómetros, la hice en 47 minutos, que no está del todo mal", presume.

Pregunta.- Dicen que los escoltas le tienen que seguir en bici...

Respuesta.- Pregúntales a ellos. Pero sí, alguno ha tenido que coger la bici (ríe). Y sino, se turnan, o nos acompañan dos, pero justo estos dos son los que más corren- responde, mirando a uno de sus guardaespaldas.

Cuenta el alcalde que lleva toda su vida haciendo deporte. Le gusta el golf y, pese a sus conocidos balonazos al público en saques de honor, intenta jugar al fútbol. Cuando puede, camina desde su casa, en Tetuán, hasta el Ayuntamiento. Ahí, en su despacho, también recibe a un entrenador personal que le machaca con pesas y ejercicios con cintas. Con el running por El Retiro se puso hace un año. Carabante, concejal de Movilidad, le acompaña a menudo. También se suele apuntar Elías Bendodo, coordinador general del PP.

Durante la entrevista -promete el regidor- marcharemos en "modo Bendodo", a un ritmo que permita "hablar" mientras corremos. Pero antes de arrancar, toca una ronda rápida de preguntas de calentamiento.

Calentamiento con el alcalde ¿Qué música está escuchando para motivarse? En Spotify estoy escuchando una lista de Rock para ponerme en forma y animarme. Luego, cuando quiero estar más tranquilo y relajado, suelo ponerme música ochentera. Una película y una serie para desconectar estos días. Hay una película sobre las Air Jordan [Air], de la que me han hablado muy bien y que quiero ir a ver. ¿Una serie? Siempre digo que, aunque no sea para desconectar, es el El ala oeste de la Casa Blanca. Un tipo de baile, que no sea el chotis, que le guste marcarse. No tengo ningún tipo de ritmo. Es muy difícil que yo pueda bailar. ¿Y en una boda? (Ríe) Ahí, con mis amigos, lo clásico: la de Gloria Gaynor, I Will Survive. Ahí, me animo. Una faceta desconocida. Revelar un secreto en campaña es peligrosísimo (ríe). ¿Una faceta desconocida? A mí lo de cantar en la ducha me gusta. ¿A quién le confesaría lo inconfesable? A una sobrina mía que se llama Marta y tiene muy buena cabeza. ¿Tiene manías? Sí, una es la puntualidad. Dos, trato de ser bastante ordenado. Me tengo que sentar en la mesa cuando voy a comer con los platos y los vasos ya puestos y los tengo que poner a mi gusto. Es un reflejo de mi mesa de cuando era opositor... Estaba ordenada al milímetro. Las mejores vistas de Madrid son desde... El Cerro del Tío Pío en Puente de Vallecas y desde el Parque de la Cuña Verde de O' Donnell, en Moratalaz. Un restaurante favorito de Madrid. Me vas a meter en un lío con lo del restaurante favorito, pero me gusta mucho El Qüenco de Pepa. ¿Y una tapa? El pincho de tortilla de Sylkar de la calle Espronceda. Un lugar de vacaciones para descansar fuera de la capital. Cualquier sitio del Norte, especialmente Galicia o Cantabria. Además de salir a correr, ¿tiene alguna afición 'sagrada' que respete incluso en campaña? Antes de dormir, por lo menos durante media hora, leer. Ahora estoy con un libro que se llama 'Roma Desordenada', de un diplomático, Juan Claudio de Ramón, que trabaja en el Ayuntamiento.

A primera hora de la mañana, El Retiro está tranquilo. Cuando nos disponemos a dar una vuelta al Estanque, se ven corredores y algún ciclista. Las calles del parque todavía no están 'invadidas'. Pero hace tiempo que este abogado del Estado soltero dejó de ser anónimo para la mayoría de madrileños. Saludos, 'selfies', un "mucha suerte alcalde"... Incluso se encuentra a otra política de Cibeles corriendo, Silvia Saavedra, número 2 de Villacís, acompañada de una entrenadora personal. "Nosotros [dice Almeida refiriéndose a él y a Carabante] no somos nadie, pero somos competitivos".

P.- ¿Echa de menos el anonimato?

R.- No lo valoras hasta que lo pierdes. Y no me quejo: la gente es muy cariñosa conmigo.

P.- ¿Hay algo que haya dejado de hacer?

R.- Más que haber dejado de hacer algo, es ir a un sitio, estar tranquilamente y saber que hay móviles alrededor sacándote fotos. Inmediatamente, saben dónde estás. Es cierto que, realmente, privacidad no tienes.

"La Alcaldía no me ha cambiado"

El alcalde aterrizó en Cibeles en 2019 gracias al acuerdo de coalición con Ciudadanos y los votos de Vox. Cuatro años con el bastón de mando dan para mucho: una pandemia -donde su talante conciliador popularizó su figura-, Filomena, la crisis del PP que terminó con Pablo Casado...

Entre tanto, la imagen de 'superalcalde' se fue diluyendo. "Quienes me conocen saben que soy el mismo que fue recibido casi con indiferencia, el mismo que durante la pandemia y el mismo gestor del Ayuntamiento de estos cuatro años. La Alcaldía no ha cambiado mi forma de ser ni de entender la política", defiende.

Lo peor de estos cuatro años, según el primer edil, ha sido cuando han puesto en "duda" su honradez. No lo nombra, pero es difícil no relacionar sus palabras con el 'caso Mascarillas', que investigaba el desembolso por parte del Ayuntamiento de Madrid de 12 millones de euros para adquirir en marzo de 2020 material de protección frente al coronavirus. La investigación acabó colocando al Palacio de Cibeles como víctima de una "estafa" y en el Consistorio respiraron tranquilos.

P.- ¿Qué político del Ayuntamiento le ha sorprendido para bien?

R.- Una política con la que me he llevado muy bien, aunque no sé si la estoy haciendo un favor, es la portavoz del PSOE, Mar Espinar, que cogió el grupo socialista en una situación complicada y ha hecho un gran trabajo.

P.- ¿Y quién le ha defraudado?

R.- Te diría que Roberto Sotomayor [candidato de Unidas Podemos a la Alcaldía el 28-M] no ha tenido la mejor entrada en el debate político.

Su futuro tras el 28-M

Almeida tiene por delante la carrera electoral del 28 de mayo. Algunas encuestas, como el CIS de Tezanos, dejan su repetición en el cargo en manos de Vox. Otras, en cambio, le sitúan a dos o tres ediles de la mayoría absoluta. Mientras que Javier Ortega-Smith le pide al aspirante popular "bailar un chotis" tras el 28-M como gobierno de coalición, el regidor ha endurecido el tono contra el portavoz de Vox, al que culpa de haber bloqueado medidas clave en los últimos meses, como la reforma de las normas urbanísticas y los Presupuestos municipales de 2023.

P.- ¿A quién escogería para que le acompañara en su running mañanero: a Javier Ortega-Smith o a Pedro Sánchez?

R.- Los iría alternando.

P.- ¿Y para una maratón como la de una legislatura en Cibeles, elegiría a Javier Ortega Smith?

R.- Le pediría a los madrileños que me acompañaran.

P.- Y Villacís, si se queda sin equipo para correr la siguiente legislatura, la vería como una buena corredora para el suyo?

R.- Estoy seguro de que Villacís tendrá futuro.

P.- ¿Aspira a teñir de azul Puente de Vallecas? Es el único distrito que se le resistió hasta Gallardón en unas municipales.

R.- Se resistió hasta Ayuso. Fue en las elecciones [autonómicas] de 2021 la primera vez que se ganó en los 21 distritos y tengo, obviamente, la misma ambición.

P.- Para moverse por Madrid, ¿mejor por carretera o en Metro?

R.- Tengo que reconocer que todavía me sigo moviendo, aunque tiene ciertos riesgos, en moto. La he aparcado un poquito en campaña porque los míos se han puesto nerviosos con que 'a ver si voy a tener un accidente'. Aunque en Filomena, si no hubiera sido por el Metro, hubiera sido imposible moverse por esta ciudad.

P.- ¿Y entre la moto y BiciMAD?

R.- Entre 2015 y 2019 [durante la legislatura de Manuela Carmena] me movía en BiciMAD habitualmente, pero me quedo con la moto.

P.- Quiere plantar 500.000 árboles en la siguiente legislatura. ¿Tanto 'verde' hace falta en la capital?

R.- ¿Me echas una mano para plantar? La política ambiental es fundamental en las grandes ciudades, siempre que nos permita compatibilizarlo con la actividad económica.

Son semanas duras, de no parar. Su equipo le lleva en volandas por toda la capital. Este martes la agenda del jefe del Palacio de Cibeles la copan un acto con el exalcalde José María Álvarez del Manzano, otra entrevista en televisión, un paseo por el distrito de Latina y un mitin en Tetuán. Se despierta a las 7 horas y no se duerme antes de las 12 de la noche. "Me dejan siete horas para dormir, no me quejo". Aunque estos días no descansa igual: "Estás dándole vueltas a la campaña constantemente".

Si Almeida logra la mayoría absoluta el 28-M, lo primero que hará será pensar en sus padres, que "están en el cielo" y que "seguro que se alegrarán enormemente por su hijo". Y, después, espera poder celebrarlo el fin de semana siguiente: "Estoy preparando una escapadilla de jueves a domingo por el Norte". Si no revalida el cargo, su futuro, asegura, seguirá estando en el Ayuntamiento de Madrid.

La última pregunta durante la vuelta al Estanque es sobre su familia. Almeida es el menor de seis hermanos. Dice que "no se meten demasiado" a la hora de aconsejarle: "Lo que me piden es que desconecte de vez en cuando. Echan de menos que les vea más. Es complicado". La entrevista termina. Entre fotografías y preguntas, a Carabante y Almeida se les ha ido la hora. El alcalde saca su teléfono del bolsillo, mira la hora y concluye: "¡Una vuelta más!".

