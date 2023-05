El CIS de Tezanos le da mayoría absoluta a Ayuso y deja a Almeida pendiente de Unidas Podemos

El barómetro del CIS asegura en su macroencuesta municipal y autonómica que Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, podría conseguir una horquilla de entre 61 y 70 diputados en las elecciones del próximo 28 de mayo. De cumplirse este pronóstico, el PP ganaría con mayoría absoluta la Comunidad de Madrid.

No correría la misma suerte su compañero de tándem, José Luis Martínez Almeida, que sólo podría conseguir la Alcaldía de Madrid con el apoyo de Vox y siempre que Unidas Podemos se quedara fuera y no llegara al 5% porque si Roberto Sotomayor, el candidato de UP, consigue grupo la izquierda sumaría.

En la Asamblea de Madrid, Más Madrid se consolidaría como el principal partido de la oposición con una subida en diputados entre 29 y 30, frente a los 24 que ahora tiene y con un incremento de más de cuatro puntos en votos, hasta el 21,4% en estimación de votos respecto a las últimas elecciones que en el caso regional fueron el 4 de mayo de 2021.

Por su parte, Juan Lobato, que insiste en que ha conseguido sacar al PSM de su peor momento, conseguiría en el mejor de los casos, sólo dos diputados más de los que tiene ahora, pasando de 24 a 26. Sin embargo, la horquilla del CIS augura un mínimo de 19 diputados. En estimación de votos, el PSOE sólo subiría un 0,5%.

El CIS de Tezanos sí da seguro que Unidas Podemos entraría en la Asamblea de Madrid con una representación parecida a la que tiene ahora: 10 diputados en la situación más optimista. En estimación de voto tendría un 6,6% por lo que aseguraría Alejandra Jacinto su presencia.

Según el barómetro, Vox perdería apoyos que, seguramente, irían directamente a Isabel Díaz Ayuso. La candidatura de Rocío Monasterio se quedaría con dos diputados menos de los que tiene ahora, en la parte alta de la horquilla, pero podría llegar a perder hasta cinco si se confirman los peores resultados.

En la estimación de voto válido que establece el CIS, los de Monasterio bajarían casi tres puntos respecto a las elecciones de 2021.

