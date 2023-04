El Ayuntamiento admite que en agosto habrá 'barra libre' de cocinas fantasma si no se aprueban las nuevas normas

Hay una fecha marcada en el calendario de la ciudad de Madrid: 5 de agosto. Ese día caduca la moratoria que, desde el verano de 2021, impide que se otorguen nuevas licencias a los empresarios que quieren montar una cocina fantasma en la capital. A partir de esa fecha, habrá, al menos durante unos días, una suerte de "ley de la selva" donde se podrán registrar peticiones para instalar dark kitchens. Esta situación solo se puede impedir, según el Ayuntamiento de Madrid, si se aprueba la reforma de las normas urbanísticas, paralizada en Cibeles con el rechazo de Vox y la oposición.

Así lo ha asegurado este martes el delegado del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes. En una reunión con los medios de comunicación, el concejal de Ciudadanos ha explicado cómo afectará que no se aprueben en tiempo la reforma de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Además de la moratoria en cocinas fantasma, Fuentes ha detallado que no sacar adelante la reforma perjudica a otros ámbitos como el de los pisos turísticos o los nuevos desarrollos. "Supondría la ley de la selva en todo el sector inmobiliario", ha recalcado.

Las cocinas fantasma proliferaron en España a partir de la pandemia y gracias al 'boom' del delivery. La normativa municipal no regula todavía este tipo de espacios, cuyo modelo de negocio ha provocado una oleada de quejas vecinales.

Estas cocinas tienen licencia de uso industrial. En total, el Consistorio cifra en 14 el número de dark kitchens repartidas en la capital, aunque el PSOE sostiene que hay cerca de una veintena.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madrid dejó de otorgar licencias a estos negocios en agosto de 2021, mientras trabajaba en una reforma de las normas urbanísticas donde se regulase por primera vez este tipo de espacios. En concreto, el Consistorio contempla limitar la superficie de las cocinas a 350 metros cuadrados y que la carga y descarga se realice en el interior del local, entre otros requisitos.

Según Fuentes, la reforma estaba lista para elevarse a Pleno desde diciembre, pero Vox, que no había presentado alegaciones en el proceso y llegó a darle el visto bueno al Ayuntamiento, finalmente, decidió no apoyarla. El delegado del Área dice que seguirá intentando sacar adelante la reforma en lo que queda legislatura, pero no es optimista.

Fuentes ha ido más allá: sostiene que si el próximo Gobierno municipal consigue aprobar la reforma antes del 5 de agosto, no evitará que haya un periodo de "ley de la selva" hasta que la Comunidad de Madrid apruebe la nueva regulación de forma definitiva.

Cabe recordar que el Gobierno regional tiene un plazo de hasta cuatro meses para darle el visto bueno definitivo a la reforma aprobada en el Ayuntamiento. Si eso ocurre, el concejal no duda de que se producirán "peticiones" de interesados en instalar cocinas fantasma. Tampoco queda la opción de establecer una nueva moratoria, ya que la ley obliga a esperar hasta cinco años cuando se quiere usar este mecanismo para un mismo asunto.

