Reyes Maroto es la única candidata a la alcaldía de Madrid que no se podrá votar a sí misma

Cuando un candidato es desconocido para su electorado se suele hacer la broma de que sólo le va a votar la familia y él mismo. Humor político-ficción que, en algunos casos, supera la realidad.

Porque aunque Reyes Maroto, candidata a la Alcaldía de Madrid por el PSOE, no sea tan desconocida como algunas fuentes malintencionadas del Partido Popular hayan hecho creer, la aspirante socialista no va a poder votarse a sí misma.

De hecho, va a ser la única candidata a la Alcaldía que no va a poder hacerlo al estar empadronada en Alcorcón, lugar en el que reside desde hace años con su familia.

Que un político no pueda votarse a sí mismo en algún comicio no es algo nuevo, pero sí es llamativo que pase en unas municipales. En las elecciones generales, donde muchos candidatos al Congreso o al Senado no comparten circunscripción de partido y padrón, suele ser habitual.

Ejemplo de ello han dado algunos candidatos de renombre como Alberto Garzón (IU-Unidad Popular) o Albert Rivera (Ciudadanos), que se han presentado por Madrid con sus respectivos partidos políticos, pero han votado en el lugar en el que se encuentran censados.

El problema es que, cuando se trata de gobernar una ciudad, la cosa cambia.

Desde el equipo de la todavía ministra de Industria, Reyes Maroto, insisten en que la gente "no entendería" un cambio de domicilio cuando ella siempre ha vivido en Alcorcón y aunque reconocen que "se habló" de la posibilidad de empadronarse en Madrid, fue descartada.

De esta forma, a Reyes Maroto le tocará votar en Alcorcón donde el PSOE tiene una batalla bastante complicada. La todavía alcaldesa, Natalia Andrés, fue condenada en enero de 2022 a 5 años de inhabilitación por quebrar una empresa pública.

Pese a la decisión judicial, el secretario general, Juan Lobato, insistió durante todo este verano en el apoyo "total" a la candidata hasta que, hace apenas unos meses, decidió apartarla del partido.

Su marcha se vendió como un cierre de "etapa" y Natalia de Andrés ha intentado mostrar su conformidad y apoyo a la ahora candidata, Candelaria Testa, que en la actualidad es concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

La situación es complicada para los socialistas en esa localidad y el Partido Popular ha visto en esa debilidad una oportunidad. Ha enviado allí a Antonio González Terol, exalcalde de Boadilla del Monte.

Un castigo para el 'casadista', según algunos, pero que Terol se está tomando muy en serio llevando a cabo una batalla agresiva (electoralmente hablando) que le ha costado, incluso, la expulsión de las instalaciones municipales.

La ley

Lo que hace Maroto es completamente legal en España, pero no en Europa. La Junta Electoral Central reconoce el derecho de cualquier persona mayor de 18 años que esté incluida en el censo electoral para presentarse a las elecciones municipales de cualquier lugar de España.

Por el contrario, en muchos países europeos, como Alemania, la situación es diferente. Allí sí que necesitan estar empadronados en un municipio, tanto para votar en las elecciones municipales como para presentarse a ellas.

Según algunos analistas, que en España no sea así responde a situaciones excepcionales de cuándo se redactó la ley, por ejemplo, cuando ETA mantenía su actividad armada. Así, partidos amenazados por la banda terrorista podían presentarse en municipios del País Vasco sin estar empadronados.

