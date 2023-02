Los casadistas que esperan su sentencia: alcaldes y consejeros en la cuerda floja antes del 28-M

El 4 de mayo de 2022, coincidiendo con su aniversario como presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso intentó simbolizar la unión de las 'dos Españas' que transitaban dentro del PP madrileño: la de los casadistas y los ayusistas.

En un clima de reconciliación con Génova —y tras la salida de Pablo Casado de la vida política—, la presidenta clamaba eso de "Casadistas hemos sido todos" para asegurar que ella no iba a tener en encuesta la lealtad con Pablo Casado en su equipo. Ni en lo que respecta a alcaldes ni en consejeros ni en diputados de la Asamblea de Madrid.

Los casadistas que creyeron a la presidenta respiraron tranquilos, pero, en menos de 15 días, vieron que la actitud reconciliadora tenía las horas contadas. Durante el Congreso Regional del Partido Popular celebrado a finales de mayo, Ayuso fulminó del comité ejecutivo del partido a todos los puestos claves excepto a Ana Milán, alcaldesa de Arroyomolinos.

Ana Camins o los consejeros Carlos Izquierdo y David Pérez desaparecían de los pesos pesados del partido para que entraran los más afines a Ayuso durante la disputa con Pablo Casado. Pero el congreso de mayo no fue más que el inicio de la poda.

A escasos cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales, varios alcaldes y consejeros de Isabel Díaz Ayuso empiezan a ver temblar sus puestos. El primero que lo ha visto claro ha sido Enrique López, el consejero de Interior y puente entre Casado y Ayuso en la época del expresidente del PP ha presentado su renuncia a la militancia del partido.

López y fuentes cercanas a la presidenta aseguran que lo hace de mutuo acuerdo y contando con "todo el apoyo" de Isabel Díaz Ayuso. Pero lo cierto es que su movimiento es sólo entendible en el contexto de saber que va a volver a la adjudicataria. Y, con las encuestas que maneja el PP, no será precisamente empujado por unos malos resultados electorales.

El consejero de Interior ha sido el primero en asumir su decapitación, pero no es el único. David Pérez, consejero de Transportes, y Carlos Izquierdo, de Administración Local, ya vieron peligrar su puesto en el Congreso de mayo y ahora ven confirmadas sus sospechas.

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez, en la sede de su conserjería. Esteban Palazuelos

Nadie de su entorno quiere reconocer nada, pero tampoco niegan los movimientos "visibles" que ha hecho Ayuso. Por ejemplo, el viceconsejero de Transportes, Carlos Díaz-Pache, (que suena como sustituto de Pérez al frente de la Consejería) ha sido nombrado por Ayuso dentro del equipo electoral del próximo 28 de mayo. Será el responsable de organización de la campaña y parte del equipo más cercano a la presidenta.

Pero los nombres de los consejeros no son los únicos señalados. Varios alcaldes de la Comunidad de Madrid fueron fieles aliados de Pablo Casado, sobre todo en la zona norte de la región. Pero el punto de mira no está en todos ellos. Sólo en los que todavía no han sido proclamados candidatos a la Alcaldía de sus municipios.

Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla

Aunque quedan muchos municipios, el problema principalmente está en Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas o Boadilla del Monte. Municipios de marcado carácter popular que se pusieron del lado de Pablo Casado durante la crisis interna del PP y ahora se juegan poder revalidar su alcaldía.

En el caso de Pozuelo su alcaldesa, Susana Pérez Quislant, fue una de las que más claramente se posicionó con Pablo Casado en su guerra interna. Varias fuentes la dan por amortizada y, según confirman fuentes de la oposición en Pozuelo, el partido está haciendo una encuesta interna para decidir si Enrique Ruiz Escudero, actual consejero de Sanidad, sería un buen candidato.

El nombre de Escudero ha salido varias veces en las quinielas para la alcaldía del municipio y no es el único. También se escucha el nombre de la diputada en la Asamblea de Madrid, Yolanda Estrada.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

En lo que respecta a Escudero, tras la gestión de la pandemia de la Covid-19 se hizo un hombre fuerte en el equipo de Ayuso (fue segundo en sus listas al 4-M). Con todo ello, no hay que olvidar que Escudero es presidente del Partido Popular de Pozuelo y miembro de la Ejecutiva regional.

Precisamente en el terreno sanitario, el alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García, salió del discurso marcado por el partido y en plena crisis con la gestión sanitaria, reclamó a la presidenta Ayuso que las urgencias extrahospitalarias abrieran con un médico de manera presencial y no por videoconsulta como propuso la Comunidad.

Por otro lado, están Las Rozas. José de la Uz es próximo a la anterior dirección nacional, pero se le ha visto en repetidas ocasiones compartiendo micrófono con Ayuso en actos del PP. Pero si nos vamos a los hechos, su candidatura está en entredicho. Paso de ser el tesorero del PP a no tener ningún cargo con el nuevo cronograma de Ayuso.

Una de las grandes reivindicaciones de Ayuso cuando todavía estaba Casado era celebrar su congreso regional. José Luis Álvarez Ustarroz, alcalde de Majadahonda, no la apoyó a este respecto y se alineó con Pablo Casado que quería atrasarlo para evitar darle poder a la presidenta. Ustarroz fue presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid, pero cuando se celebró el Congreso desapareció del cargo.

El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, parece jugar una suerte parecida al resto. Aunque, en su caso, le podría salvar que durante el congreso de mayo, Isabel Díaz Ayuso le nombró vocal del Comité Ejecutivo Autonómico.

Torrejón, Aranjuez y Tres Cantos

El noreste no es el único lugar al que a Isabel Díaz Ayuso le quedan candidatos por designar. Tampoco se sabe nada de Torrejón de Ardoz, Aranjuez o Tres Cantos. En estos municipios la situación es diferente, puesto que no juegan en terreno popular y ambos ya son alcaldes.

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, durante la toma de posesión. Juan Carlos Hidalgo Efe

Ejemplo de ello es el caso de Aranjuez. Aunque durante la guerra interna no quiso pronunciarse, a María José Martínez de la Fuente no se la puede colocar ni a uno ni a otro lado del tablero madrileño. Tiene un largo recorrido dentro del PP de Aranjuez y no ha estado ni en equipos de Casado ni de Ayuso. Simplemente, ha sido alcaldesa, entre 2011 y 2015 y, ahora, tras las elecciones del 2019.

Tras la celebración de las jornadas 'Esfuerzo y meritocracia' del PP de Madrid en Torrejón de Ardoz hace unas semanas, parece que la directiva actual cuenta con el apoyo de Ayuso. La única duda que hay que resolver es saber si el actual alcalde y presidente del PP local, Ignacio Vázquez, intentará revalidar el título o dará el salto junto a la presidenta regional. Su currículum no es malo. En las pasadas elecciones le dio a Ayuso la mayoría absoluta más holgada de una ciudad de más de 100.000 habitantes.

Por último, en Tres Cantos la duda también está entre sí el candidato repite o da el salto al equipo de Ayuso. Actualmente, el alcalde Jesús Moreno es vicesecretario de Acción Política de Ayuso. Alguien de su confianza.

En su momento, fuentes del partido insistieron en que si hay que mover a un alcalde que ya está en activo o relegarle de la primera línea no querían hacerlo lejos de las elecciones. No les parecía "apropiado" relegarle de sus funciones mientras que sigue teniendo el bastón de mando.

De hecho, Ayuso ya va tarde, ya que su partido aseguraba que los últimos nombramientos se harían a finales de enero. Ahora mismo casi termina febrero y nada se sabe de estos alcaldes. "Pronto", dicen en el PP de Madrid. Pero ¿cuándo es pronto?

