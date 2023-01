La seria amenaza de Almeida a quienes lo acusen de corrupción: "Nos veremos en los tribunales"

Puede que sea la precampaña o que los nervios están a flor de piel, pero el primer Pleno del año del Ayuntamiento de Madrid ha empezado fuerte. Primero la vicealcaldesa, Begoña Villacís, no ha querido hablar, ni hacer ni una sola declaración sobre su situación y la de Ciudadanos cuando suele ser habitual en este tipo de citas. Sin embargo, el que ha hablado y fuerte ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"A todos aquellos que acusen sin pruebas, nos vemos en los tribunales. No vamos a pasar ni una, ni una", ha advertido el regidor ante las informaciones que ha publicado eldiario.es que aseguran que el Ayuntamiento de Madrid "adjudicó dos contratos a una empresa de ingeniería en la que trabaja el hermano del delegado de Movilidad, Borja Carabante".

Su seria amenaza tiene una destinataria clara, la concejala del Grupo Mixto Marta Higueras que habría presentado una denuncia en la Fiscalía por este tema. "Espero que la Fiscalía no le cierre a Higueras automáticamente la denuncia, porque sería la segunda denuncia falsa que presenta contra este equipo de Gobierno. Me ha incluido en una denuncia sin haber tenido participación en este contrato. No voy a permitir que se arrastre el nombre de nadie", ha insistido en un patio de Cibeles abarrotado de medios que esperaban que se hablara más sobre el culebrón Villacís. "De eso ya hablé ayer y no voy a decir nada más", cerró el regidor.

Siguiendo con los contratos a la empresa donde trabaja el hermano de su mano derecha y responsable de Movilidad, Borja Carabante, Almeida ha insistido en que "no hay irregularidad en la tramitación", ya que "aquellos que se vieron afectados por la tramitación, no la recurrieron" y "si hubiera incurrido en cualquier tipo de irregularidad, lo habrían denunciado", informa Europa Press.

Según Martínez-Almeida, "no todo vale en política" y "la acusaciones tan graves se deben acompañar de un mínimo probatorio". El regidor ha querido dejar claro que no ha leído "ni un solo indicio probatorio de irregularidad".

"A lo mejor me equivoco, sáquenme del error", ha pedido a los periodistas.

Mas Madrid por su parte ha asegurado que tienen sospechas de un posible caso de corrupción pero no pruebas por lo que no han denunciado nada en los tribunales aunque sí han pedido explicaciones.

"Lo que se hace por parte de la izquierda es embarrar, ensuciar y manchar el nombre de las personas. No vamos a permitir que la izquierda ensucie, embarre y manche la honorabilidad de las personas. A quien acuse sin pruebas nos vemos en los tribunales", concluía visiblemente enfadado. Lo que decíamos, estamos ya en precampaña.

