A prisión el hombre que mató al niño de 11 años en Villanueva de la Cañada (Madrid)

Familiares y amigos de David durante el minuto de silencio en su memoria. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El juzgado de guardia de Móstoles ha decretado prisión preventiva para Julio, el joven de 23 años con autismo severo, por el homicidio de David, un niño de 11 años. El crimen ocurrió en el centro cultural de La Despernada en Villanueva de la Cañada, donde el niño asistía a clases de inglés. El acusado fue enviado a la cárcel de Navalcarnero y no ha querido prestar declaración ante la magistrada. El alcalde de Villanueva de la Cañada encabezó un minuto de silencio en la plaza del pueblo en señal de duelo por el crimen.

El juzgado de guardia de Móstoles ha decretado el ingreso en prisión preventiva para Julio, el joven de 23 años con autismo severo como presunto autor del homicidio de David, el niño de 11 años apuñalado en Villanueva de la Cañada.

El niño fue asesinado este jueves por la tarde en el centro cultural de La Despernada, donde iba a clases de inglés. Después del suceso, David fallecía a causa de las heridas provocadas.

Según fuentes de la investigación, el arrestado ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Móstoles que ha decretado su ingreso en prisión provisional en la cárcel de Navalcarnero.

Hasta el momento, el joven había aludido un estado de salud mental delicado, para tratar de evitar ingresar en prisión y no tener que depositar fianza después de acudir al Urgencias del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles tras el suceso. Sin embargo, esto no ha ocurrido finalmente.

El joven no ha querido prestar declaración ante la magistrada.

A raíz de los hechos, el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Manuel Partida, encabezó la mañana del viernes en la Plaza de España de la localidad un minuto de silencio para mostrar la consternación por un inexplicable crimen.

"La mente humana es como es, y quien padece problemas, pues a veces son incontrolables y, en este caso, es lo que ha pasado", ha explicado a los periodistas el regidor, quien estuvo acompañado por su homóloga de Brunete, municipio donde residía el niño.