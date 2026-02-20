Piden ayuda para encontrar a Antonio, desaparecido el 19 de febrero en San Fernando de Henares

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional busca a Antonio Ramón R. H., de 68 años, desaparecido el 19 de febrero en San Fernando de Henares, Madrid. Antonio vestía chándal azul Puma, chaqueta de plumas azul oscuro, gorro de lana oscuro y zapatillas New Balance en el momento de la desaparición. Su último mensaje de móvil fue enviado el jueves a las 18:30, sin registros de que tuviera una cita con alguien. La familia y las autoridades solicitan colaboración ciudadana y piden contactar con el 091 si se tiene información sobre su paradero.

La Policía Nacional busca a Antonio Ramón R. H., de 68 años, desaparecido el pasado 19 de febrero en San Fernando de Henares, Madrid.

Según la información difundida por las autoridades, el hombre mide 1,75 metros, pesa unos 80 kilos, mide 1,78cm y, en el momento de su desaparición, vestía un chándal azul de la marca Puma, chaqueta de plumas azul oscuro, gorro de lana oscuro y zapatillas New Balance.

Su último mensaje de móvil fue enviado el pasado jueves a las 18:30hs, pero no hay registros de que haya quedado con alguien, según informa su entorno que ha podido ver sus mensajes.

La familia y los cuerpos de seguridad solicitan la colaboración ciudadana y piden a cualquier persona que pueda aportar información que contacte de inmediato con el 091.