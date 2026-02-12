El exclusivo restaurante que atrapó a la plantilla del Real Madrid: frente a la discoteca Opium y 100 euros por persona

Las claves nuevo Generado con IA La plantilla del Real Madrid celebró una cena exclusiva en el restaurante 61, sin la presencia del cuerpo técnico. El local, ubicado en la calle José Abascal frente a la discoteca Opium, destaca por su ambiente misterioso y clientela famosa. Vinicius Jr. y Kylian Mbappé ayudaron a organizar la velada, que reunió a todos los jugadores, incluidos los lesionados. El restaurante ofrece alta gastronomía y ambiente de club nocturno, con un precio medio de 100 euros por persona.

La noche del martes 10 de febrero ha dado mucho de qué hablar. Y es que toda la plantilla del Real Madrid se dejó ver en una exclusiva cena clandestina, incluso con lesionados, donde no estuvo presente el cuerpo técnico.

Una conjura que muchos interpretan como señal de unión tras pasar uno de los momentos más delicados de los últimos años. Entre risas y una comida de 10, los jugadores se relajaron lejos del ruido de la prensa y los compromisos del día a día.

El lugar elegido no fue casualidad. La cita tuvo lugar en el número 61 de la calle José Abascal, frente a una de las discotecas más conocidas de Madrid, un restaurante que ha despertado gran expectación en la capital desde su apertura el pasado diciembre.

Su nombre es 61 (leído sixtyone), y se trata de un club-restaurante rodeado de enigmas y exclusividad. Y es que tal y como reza en su perfil de Instagram, allí el misterio está servido.

Se trata de un local en pleno centro de la capital, sin ubicación pública en su perfil y con una única persona en sus seguidos de Instagram.

Entre los invitados de la noche se encontraban Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, quienes ayudaron a organizar el evento para el resto de sus compañeros.

Desde su inauguración, 61. se ha convertido en un imán para famosos. Actores como Arón Piper o Ester Expósito y cantantes como Ozuna ya han disfrutado de su propuesta gastronómica y de sus cócteles, sin cámaras alrededor.

Y es que nada más rozar la medianoche, el local se transforma en un abrir y cerrar de ojos en un club nocturno, combinando música, fiesta y cócteles de autor.

El restaurante pertenece al grupo Mosh, conocido en Marbella por aperturas como Playa Padre o Motel Particulier y se define como un "Art Dining Club", un espacio donde el arte y la gastronomía se mezclan.

Sus paredes lucen obras que se renuevan cada seis meses, y cada detalle, desde el vestuario del personal hasta las velas de Loewe, está cuidadosamente pensado.

En la cocina, Franco Franceschini, chef ejecutivo del grupo con raíces argentinas, lidera un menú pensado para compartir, con platos como la milanesa de Wagyu (80 euros), costillitas Angus (18), o los tortellini de caviar.

El ticket medio ronda los 100 euros por comensal, una cifra que no parece importar a quienes, como los futbolistas del conjunto blanco, buscan disfrutar en grupo de experiencias exclusivas.