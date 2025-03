Los mejores planes este fin de semana en Madrid: sumergirse en el universo de 'Friends' y un festival de música pop

La lluvia no dará tregua este fin de semana y volverá a ser máximo protagonista. Desde Madrid Total proponemos varios planes de interior para todo el que quiera resguardarse de un nuevo fin de semana pasado por agua.

Los más valientes podrán disfrutar de varias experiencias inmersivas. Los amantes de la música también tendrán su espacio con la celebración de un festival dedicado a la música pop.

No se quedará atrás la comida con la celebración de un día dedicado a un postre típico italiano. La capital se llenará de actividades para hacer que este fin de semana se olvide el mal tiempo.

La cafetería de Friends

Todo el mundo ha soñado alguna vez meterse en la piel de los personajes de sus series favoritas. Esto será posible en Madrid gracias a The FRIENDS™ Experience: The One in Madrid, espacio que recrea los escenarios más emblemáticos de la mítica comedia, desde el Central Perk a los apartamentos de Joey y Chandler y Monica y Rachel.

La visita tiene una duración aproximada de 1 hora y estará disponible hasta el 29 de junio. El horario para el fin de semana abarca desde las 10 de la mañana hasta las 20:30 de la tarde. La entrada permite el acceso a las recreaciones de los espacios de la serie y permite imitar la icónica escena de apertura de la serie bailando en la fuente.

🏠 Lugar: IFEMA MADRID, Pabellón 14.1. 💰 Precio: 15-25 euros.

Estreno de Hans Zimmer

La llegada a la gran pantalla de Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert tuvo lugar el día 19 de marzo. Este fin de semana se hará otro pase el domingo 23 para todo aquel que aun quiera disfrutar de la experiencia.

En Madrid, podrá disfrutarse en las salas de Cinesa Proyecciones, Parquesur y La Moraleja; Yelmo Cines Ideal y Plenilunio; Kinépolis Ciudad de la Imagen y mk2 Palacio de Hielo.

HANS-ZIMMER-DIDT_IMAGE (3)

La película recoge algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del compositor como Dune, Gladiator, Interestellar o El Rey León, grabadas desde escenarios emblemáticos de Dubai.

El Coca-Cola Arena y la cúpula Al Wasl Plaza en Expo City Dubái son algunos de los espacios seleccionados para dar vida a este concierto único.

🏠 Lugar: Cines Cinesa, Yelmo, Kinépolis y mk2. 💰 Precio: 10-15 euros.

Festival de música pop

Los amantes de la música no se quedarán con las manos vacías. La sala Galileo Galilei acoge una nueva edición del Madrid Popfest.

Los días 21 y 22 de marzo la capital acogerá este proyecto que busca ser un punto de encuentro entre grupos y espectadores que compartan los mismo valores de inclusividad y seguridad.

El acceso está permitido a mayores de 16 años con autorización expresa de sus tutores legales y mayores de 18 años.

Estos son los artistas que participan:

Helen Love

Amor Líquido

Chime School

Matt Montero

Perdón

Mt. Misery

Alpaca Sports

AMA

Papa Topo

🏠 Lugar: Sala Galileo Galilei 💰 Precio: 27 euros.

Universo de superhéroes

Por si sumergirse en el mundo de Friends sabe a poco, los más frikis de los superhéroes podrán descubrir en profundidad todos los entresijos del universo de los superhéroes de Marvel.

Desde el pasado martes, IFEMA acoge la exposición Marvel Universe of Super Heroes, que recorre los 85 años de historia de la franquicia.

Cartel de la exposición Europa Press

Cuenta con más de 200 piezas originales entre las que se encuentra el auténtico martillo de Thor y el escudo del Capitán América.

También explica como nacieron sus míticos personajes y que pasos siguieron hasta llegar a la gran pantalla.

🏠 Lugar: IFEMA Madrid, Pabellón 2. 💰 Precio: 18-20 euros.

Día del Tiramisú

El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Tiramisú. Para conmemorar el día de este representativo postre italiano, el restaurante Fratelli Figurato tiene preparado algo muy especial.

Foto de un tiramisú Fratelli Figurato

El tiramisú se convertirá en el protagonista este viernes en todos sus locales. Esta receta basada en los bizcochos Savoiardi se puede disfrutar ya en su Pizzeria de la calle Alonso Cano, su Trattoria Popolare de la calle Larra y la Pizzeria Friggitoria de la Avenida Filipinas.