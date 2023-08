Dónde se ha grabado 'Un cuento perfecto': los 8 bares de Madrid que aparecen en la serie que arrasa en Netflix

Primero vino 'Valeria' y después 'Fuimos canciones', pero faltaba algo más. Que la escritora Elisabet Benavent ha conseguido darle una segunda vida a sus novelas románticas a través de las plataformas de streaming es toda una realidad. Ahora, tras varios meses de espera, los espectadores ya pueden disfrutar del que será, sin duda, el nuevo fenómeno de Netflix: 'Un cuento perfecto'. De nuevo, la escritora valenciana adapta a la pantalla una de sus historias. En este caso, la de Margot y David, protagonizados por Ana Castillo y Álvaro Mel.

La historia arranca al más puro estilo 'Novia a la fuga'. Por un lado, una joven que procede de una familia adinerada y que, insegura de su matrimonio, decide huir el día de su boda. Por otro, un joven pluriempleado que comparte piso y que termina la relación con su novia. Una fiesta y un teléfono móvil acabarán uniendo a los protagonistas en una historia en la que, el uno al otro, se ayudarán para tratar a recuperar a sus parejas, sin ser conscientes de lo que el destino les tiene preparado.

Muchos ya la han definido como "adictiva". Y es que, a través de tan solo cinco capítulos, la historia de Margot y David ya ha conseguido enganchar a millones de espectadores, hasta el punto de haberse convertido en lo más visto de Netflix España. Para muchos, una historia típica del verano en la que, además, se puede viajar sin salir del sofá, ya que gran parte del rodaje ha tenido lugar en Grecia.

Ana Castillo y Álvaro Mel, actores protagonistas de 'Un cuento perfecto'.

Pero Atenas, Santorini o Mikonos no son las únicas protagonistas. Como no podía ser de otra manera, Netflix España ha apostado de nuevo por Madrid para localizar la que será su serie del verano.

Aquellos que han visto la serie ya se han percatado de cuáles son algunas de las localizaciones que aparecen en 'Un cuento perfecto'. La estación de Atocha, Madrid Río, el barrio de Malasaña o el Casino de Madrid son algunos de los espacios por los que pasan Margot y David, los dos protagonistas de la serie.

Sin embargo, la historia no solo se desarrolla en la calle. Los bares y restaurantes también adquieren un papel importante en la serie. Muchos espectadores se habrán preguntado cuáles son y dónde están. Por ello, EL ESPAÑOL revela cuáles son los locales de ocio que aparecen en la serie y dónde están situados en la capital.

1. Casa Baranda, calle de Colón, 11

Se trata de uno de los bares que aparece en 'Un cuento perfecto'. "Conozco un bar aquí donde ponen los mejores calamares del mundo", le dice David a Margot en uno de los capítulos. Hasta allí se trasladan los dos protagonistas para disfrutar de uno de los platos por excelencia de los madrileños.

En la capital se la conoce por ser todo un homenaje a la taberna clásica y a todas esas barras que ya han desaparecido. Entre su gran oferta destacan los platos caseros y los vinos de Jerez.

2. Bodega La Ardosa, calle de Colón, 13

Los protagonistas no llegan a entrar, tan solo pasan por la puerta. Sin embargo, los auténticos madrileños que hayan visto la serie habrán reconocido las míticas puertas rojas de la Bodega La Ardosa, ubicada al lado de Casa Baranda.

“La pasión por nuestro trabajo nos sigue inspirando desde hace siglo y medio”, dicen los propietarios de uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital. Fue creada en 1892 por Rafael Fernández Bagena y, desde entonces, una de sus especialidades son las tortillas de patata.

Ana Castillo y Álvaro Mel, los dos actores protagonistas de la serie.

3. Café Comercial, Glorieta de Bilbao, 7

Siguiendo la ruta de las localizaciones de Madrid de 'Un cuento perfecto' llegamos al mítico 'Café Comercial'. En este caso, está situado en la Glorieta de Bilbao. En la serie, la joven Margot se reúne con sus dos hermanas, con las que reflexiona sobre su vida. Este establecimiento se ha convertido en uno de los más históricos de la capital. Se calcula que ha estado abierto más de 120 años y, a pesar de que reabrió hace unos años, conserva su esencia más castiza.

4. Café Manuela, calle de san Vicente Ferrer, 29

Se trata de otro de los establecimientos a los que los protagonistas no entran, pero sí se detienen en su entrada. En este caso, de nuevo es Margot, junto a sus dos hermanas, la que se detiene en el establecimiento. Café Manuela tiene más de 40 años de historia en la capital. Además de ser un sitio ideal para tomar algo, los clientes habituales disfrutan no solo de eso, sino también de monólogos u otros eventos que se organizan dentro del local.

5. Club Malasaña, calle san Vicente Ferrer, 23

Siguiendo la calle, puedes encontrarte con otro de los establecimientos que aparecen en la serie. En este caso, si la has visto, puede que no te hayas percatado de que se trata del mítico 'Club Malasaña', ya que en 'Un cuento perfecto' aparece con el nombre de 'Club Mythos'. Sin embargo, aquellos que lo conocen no han evitado reconocer la mítica barra de una sala que ya es historia de la ciudad.

Los dos protagonistas de 'Un cuento perfecto'.

6. Maricastaña, corredera Baja de San Pablo, 12

Se trata de uno de los bares modernos de Malasaña que se ha puesto de moda entre los jóvenes y no tan jóvenes en los últimos tiempos. Disfrutar de un desayuno, de un menú del día o de una merienda en este establecimiento es algo típico. Se trata del típico local idóneo para hacer una buena foto para Instagram que, en este caso, no podía faltar en un cuento perfecto. En la serie acuden a él Álvaro y su expareja, que se toman una cerveza y un mojito mientras discuten sobre qué pasará con su relación.

7. AÜAKT

De nuevo, los personajes que aparecen en este local son Margot y sus dos hermanas. Se trata de un local con una estética muy cuidada, de estilo moderno, que también se ha puesto muy de moda en la capital. Es ideal para desayunos, aunque también para almuerzos y cenas.

8. Sushita Café, calle Miguel Ángel 11

"Estoy enfrente de un restaurante como de cayetanos", le dice David a Margot en uno de los primeros capítulos. Ella le espera en Sushita Café. Allí habían quedado para comer. Sin embargo, tras la frase de David, Margot decide abandonar el restaurante para acudir a otro más del estilo del protagonista. Este local de comida japonesa fusión ya se ha convertido ya en todo un emblema de la capital.

