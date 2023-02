Renfe culmina una semana caótica en Madrid: cierra en domingo el tren hacia la nieve

Cuca Gamarra, ante el espejo: "Me siento más lejos de Vox que del PSOE, pero al...

Cercanías Madrid remata este domingo una semana difícil. La línea C-9, que une las estaciones de Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Cotos, estará cerrada por tareas de mantenimiento. Este servicio es una de las alternativas que utilizan los usuarios para subir a la sierra madrileña, muy concurrida durante los fines de semana invernales. Pese a la interrupción de la línea, no habrá servicio alternativo de autobús.

Este cambio de planes en la C-9 llega solo cuatro días después del caos y la tensión que se desató en Atocha por una avería que provocó retenciones en las líneas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10 desde las 9 horas.

La incidencia provocó durante más de media hora que los trenes con origen en Aranjuez y Atocha de la C-3 tuvieran que hacer trasbordo en Villaverde Bajo hacia la C-4.

Esta situación desembocó en hora punta en acumulaciones de viajeros en los andenes de Atocha y algún momento de tensión. De hecho, en un vídeo difundido en redes sociales, se observó a una mujer y a un hombre golpeando a un convoy e increpando al maquinista. La incidencia se solventó pasadas unas horas, pero las demoras se sufrieron durante buena parte de la mañana.

La C-9, sin servicio hasta el miércoles

La línea C-9 no solo se interrumpirá el domingo, también permanecerá sin servicio el lunes y el martes. Fuentes de la operadora ferroviaria detallan a Madrid Total que los cortes se deben a trabajos de mantenimiento necesarios para el servicio. Como la Guardia Civil corta la carretera los domingos en la zona, no se ha podido habilitar los autobuses, indica Renfe. Esta alternativa por carretera, en cambio, sí que se ofrecerá el lunes y el martes.

Durante este sábado, la frecuencia de los trenes de la C-9 fue de dos horas, siendo el primer servicio a las 9:35 horas desde Cercedilla y el último, a las 18:43 desde Cotos. A partir del miércoles, se recuperará la normalidad en los horarios de entre semana: dos servicios de ida y de vuelta.

📢 INFO:

Este domingo, 12 de febrero, los trenes de la #MadC9 no circularán ni habrá servicio alternativo de autobús.



El lunes y martes, 13 y 14 de febrero, el servicio en esta línea se prestará en autobús. Disculpen las molestias. pic.twitter.com/vnZAyeTIvS — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) February 9, 2023

La C-9 es una línea que sirve como 'puente' para los usuarios que quieren llegar a estas cumbres madrileñas en tren. "Nos acerca en tren al entorno de la Sierra de Guadarrama: cara sur de los Siete Picos, Valle de Valsaín, Navalmedio o Fuenfría y el Mirador de la Reina, entre otros, descubriendo una manera diferente de disfrutar de la naturaleza", indica Renfe en su página web.

De hecho, el servicio en la línea se recuperó el pasado septiembre tras unas obras de mejora en la infraestructura ferroviaria. La C-9 figura como una de las alternativas de transporte público recomendadas por las estaciones de esquí del Puerto de Navacerrada y Valdesquí. También hay alternativas para ir a las estaciones en autobús y en coche privado.

Durante las semanas invernales, sin embargo, el acceso por carretera se puede complicar. Sobre todo, si hay malas condiciones atmosféricas. Hace unas semanas, en plena borrasca, la DGT ya activó un dispositivo de medidas de regulación y gestión de subida a los puertos de Navacerrada y Cotos por la M-601/CL-601 y la M-604/CL-604.

Cuando el día está soleado o sin borrascas, algunos de los aparcamientos de la sierra madrileña están muy solicitados los fines de semana. Este sábado, a las 9:15 horas, las plazas de los aparcamientos de Navacerrada, Cotos y La Pedriza estaban todas ocupadas. "Evita llegar en vehículo particular ya que no podrás aparcar. Nunca lo hagas en lugares no habilitados", recomendaba el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a través de su cuenta de Twitter.

⚠️ I M P O R T A N T E:



❌ A esta hora (9:15) los aparcamientos de #Navacerrada, #LosCotos y #LaPedriza están COMPLETOS.



❌ Evita llegar en vehículo particular ya que no podrás aparcar. Nunca lo hagas en lugares no habilitados 🙏🏻.#AgentesForestalesCM #ASEM112 pic.twitter.com/3lSOOEyI2w — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) February 11, 2023

