Esto es lo que pasa con la pensión de los jubilados si les toca algún premio de la Lotería del Niño 2024

El próximo sábado, Loterías y Apuestas del Estado celebra el Sorteo Extraordinario del Niño 2024. Como cada 6 de enero, los españoles estarán pendientes a las pantallas de sus televisores para conocer si han resultado agraciados con alguno de los premios que reparte el que ya se ha convertido en uno de los eventos más importantes de nuestro país.

En esta ocasión, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en circulación 50 millones de décimos repartidos en 50 series de 100.000 billetes. Al igual que ocurre en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el de El Niño también repartirá un primer, un segundo y un tercer premio.

En este caso, el agraciado con el décimo premiado con el primer premio recibe 2.000.000 euros (10.000 € por euro jugado), el del segundo recibe 750.000 euros (3.750 € por euro jugado) y el del tercero recibe 250.000 euros (1.250 € por euro jugado). Pero, además, este sorteo repartirá otros premios menores, como es el caso de los relativos a las extracciones de cuatro, tres y dos cifras o las aproximaciones del primer y segundo premio, entre otros muchos.

Imagen del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño. EFE

Como todos los años, los españoles soñarán el próximo sábado por ser uno de los agraciados y poder afrontar la famosa cuesta de enero con menos presión en sus bolsillos. Uno de los colectivos que más suelen jugar a este tipo de sorteos es el de los jubilados. Y son muchos los que, cada año, se plantean la misma pregunta: ¿qué ocurre con las pensiones de jubilación si resultas agraciado con un premio de la Lotería del Niño?

Pues bien, la respuesta es sencilla. Los jubilados deben tener en cuenta que, en caso de ganar un premio de una cuantía superior a los 40.000 euros, deberán declararlo a Hacienda y esta retendrá el 20% del importe a recibir.

Sin embargo, pueden estar tranquilos en lo relativo a su pensión. Y es que, aquellas personas que reciban la prestación contributiva y resulten agraciadas con uno de los premios del sorteo deben saber que seguirán cobrando la prestación al igual que lo hacían hasta entonces.

El motivo no es otro que los jubilados se encuentran en la misma situación que cualquier otro asalariado. Y, por lo tanto, tienen derecho a disfrutar del premio, ya que las pensiones no tienen en cuenta los ingresos extra. Es decir, que si una persona jubilada resulta agraciada con uno de los premios no se quedará sin pensión. Y tampoco esta verá reducida su cuantía.

Varias personas celebrando haber sido agraciadas en el sorteo. EFE

Lo mismo ocurrirá con todos aquellos que cobren una prestación por ERTE, ya que no se tiene en cuenta si la persona percibe un ingreso extra o no. Sí es diferente en el caso de que el agraciado este percibiendo un subsidio por desempleo u otras ayudas que dependan de las rentas. En esa situación, se tendrá en cuenta el premio y se valorará si las ayudas a partir de ese momento son necesarias o, por el contrario, se deben suprimir.

Horario del sorteo de la Lotería del Niño 2024

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño comenzará este sábado, 6 de enero, a partir de las 12:00 horas en el salón de Loterías y Apuestas del Estado. Los interesados podrán comprar décimos para la Lotería del Niño 2024 hasta el mismo día del sorteo a las 10:00 horas. Eso sí, a través de través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Y es que las administraciones permanecerán cerradas por motivo de la celebración del Día de Reyes.

La imagen elegida para los décimos de la Lotería del Niño corresponde este año a la de la 'Adoración de los Reyes Magos', una obra que pertenece al pintor barroco Hendrick Van Balen. Aquellos que quieran disfrutar de este cuadro pueden hacerlo durante una visita al Museo del Prado

El próximo sábado, 6 de enero de 2024, EL ESPAÑOL retransmitirá en directo la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño. A través del directo, los interesados podrán conocer minuto a minuto los números premiados y comprobar si sus décimos han resultado agraciados o no.

Este año, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en circulación 50 millones de décimos repartidos en 50 series de 100.000 billetes. Los agraciados podrán resultar uno de los premiados con los 700 millones de euros que este año repartirán.

