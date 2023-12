¿Por qué toca más la Lotería del Niño que la de Navidad? Lo que nadie te había contado

En España durante el periodo de las Navidades tienen lugar dos sorteos extraordinarios de la Lotería: por un lado, la Lotería de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre, y por otro lado, la Lotería del Niño, que se juega cada 6 de enero. Sin embargo, ¿en qué se diferencian y por qué uno toca más que el otro?

Otra de las diferencias principales es que en el Sorteo del Niño existen tres reintegros, lo que supone un 30% de posibilidades de que te toque, mientras que en el del 22 de diciembre hay solo uno. En consecuencia, aunque el Sorteo del Niño reparte menos dinero, existen más probabilidades de conseguir premio.

Las diferencias entre la Lotería del Niño y la de Navidad

¿Eres de los que compra solo boletos para la Lotería de Navidad? ¿De los que compran para los dos sorteos? o ¿de los que compran para el 22 de diciembre y esperan a ver si pueden comprar el del Niño con la pedrea?

Está claro que, si hablamos de probabilidades, hay que dejar clara una cosa. Cuantos más boletos compres, mayor será la posibilidad de hacerte rico. Parece lógico, pero si estás leyendo este artículo será porque te interesa quizá tener más oportunidades para ganar algún premio, ¿verdad?

Dicho esto, y sin más dilación, aquí va la bomba: El sorteo con mayores probabilidades es el del día 6 de enero, es decir, el del Niño. ¿Cuánta probabilidad más hay? ¿Se puede medir? Pues sí, en concreto un 37% más de posibilidades de que toque algún premio.

Son matemáticas. La razón principal no es otra que el número de reintegros que hay en este sorteo del Niño. En las loterías de Navidad se destina un 10% al reintegro, mientras que en la Lotería del Niño esta cifra asciende a casi un 30%. Es decir, se triplica la cantidad de dinero que se destina a reintegros en otros sorteos y por eso se triplica la posibilidad.

¿Cuántos reintegros hay en la Lotería del Niño?

Hablemos de cifras. Hemos dicho que las posibilidades de ganar algún premio en la Lotería de Navidad son de un 37% mayor que en la Lotería de Navidad y hemos confirmado que es debido a los reintegros.

Si nos basamos en una probabilidad concreta, sin comparar con otros sorteos, estaríamos hablando de que tienes, ahora mismo, un 7,82% de probabilidades de que te toque algo en el sorteo del 6 de enero. En cambio, para la lotería de Navidad el porcentaje se reduce a solo el 5,3%. Interesante, ¿verdad? Te explicamos el porqué de estas cifras:

En la lotería de Navidad hay 100.000 números y 5305 premios distribuidos en diferentes premios, mientras que, en el sorteo del Niño, aunque los números son los mismos, los premios ascienden a 7813.

Ahora bien, si pensamos solamente en el primer premio de la Lotería del niño, no existiría diferencia con respecto al primer premio de la Lotería de Navidad. Si lo piensas bien, tanto el Gordo del 22 de diciembre como el primer premio del 6 de enero se dan a un mismo número, lo que deja una probabilidad del 0,00001% en ambos casos, según la Teoría Analítica de la Probabilidad del famoso astrónomo, físico y matemático francés Pierre-Simon.

El sorteo con el que ganas más

Otra cosa a tener en cuenta en cuestión de probabilidades es la cuantía de los premios. Porque no es lo mismo tener más probabilidades de que te toquen 20€, a tener más probabilidades de que te toquen 200.000€ o 400.000€ ¿no crees?

En ese caso, tenemos que decir que el sorteo con los premios más altos es el de Navidad. Hablamos de un total de 4000.00€ que pueden tocarte en el de Navidad en su famoso Gordo, contra 200.000€ que te pueden tocar en el primer premio del Niño. Sabiendo esto, y teniendo en cuenta que con 200.000€ menos impuestos no te da para una mansión, ¿Con cuál de estos sorteos tienes más posibilidades de ser más rico?

Porque una cosa es que te toque un premio cualquiera, y otra que te toque uno de los más esperados. La diferencia es como quieras. Y no solo eso, es que la Lotería de Navidad reparte aproximadamente unos 2.408 millones de Euros cada año, mientras que el sorteo del Niño reparte 700 millones de Euros. Adiós a las probabilidades si no queremos llenar nuestros bolsillos de calderilla.

¿Cuántos números salen premiados en Navidad?

Ahora te estarás preguntando ¿Tan mala suerte tengo yo que no me ha tocado nunca nada grande? Piénsalo. Concretamente, en Navidad solo 14.008 números de entre 100.000 resultan premiados, mientras que 85.992 no recibirán absolutamente nada. Piensa entonces que 85.992 personas estarán exactamente igual que tú. Es consuelo de tontos, pero es un consuelo pensándolo así.

Quizá, haya cambiado tu perspectiva al conocer las probabilidades que tienes de ganar la lotería este año. Quizás, no y vuelvas a insistir en que este tipo de sorteos no toca nunca. Piensa un poco, a alguien le tiene que tocar el Gordo y a alguien le tiene que tocar el primer premio del sorteo del Niño, ¿no podrías ser tú esa persona? Por supuesto que sí.

Hagan sus apuestas, compra los números que más te gusten, esos que te den una corazonada. Y, recuerda. Si no te toca nada en la Lotería de Navidad, tendrás una nueva oportunidad en el sorteo del niño del día 6 de enero, ¡ánimo! Algún día tiene que tocarte algo grande, ¿por qué no este año?

