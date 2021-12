¿Cuándo es la Lotería de Navidad? Día y hora del sorteo.

La Navidad llega de nuevo como todos los años cargada de ilusiones, y más este año que se espera volver a las fiestas con algo ás de normalidad tras un 2020 marcado por la pandemia del Covid-19. Sobre todo, la ilusión proviene del clásico sorteo de la lotería... Para que no te pierdas nada, tienes que informarte bien sobre cuándo se da este sorteo y cómo funciona. Para ello, EL ESPAÑOL te permite tener toda la información sobre el Sorteo de la Lotería de Navidad 2021: Horario, dónde verlo y lo que debes saber.

Cuándo empieza

El sorteo comienza a las 9:00 horas del miércoles 22, y la mesa del sorteo se constituirá a las 8:30 horas. Pero, como ocurre todos los años, no será hasta 15 minutos después de que comience cuando se extraerá el primer número del bombo.

El Español te ofrecerá en directo todo el sorteo, y te proporcionaremos al último minuto toda la actualidad del mismo: los números y premios que van saliendo, para que no te pierdas nada.

Está calculado que el sorteo tenga una duración de cuatro horas, por lo que sobre las 13:00 de la tarde deberían haber salido todos los premios.

Cómo seguirlo

El sorteo puedes seguirlo a través de la web de El Español, en directo. Además, iremos proporcionando toda la información sobre qué premios salen, dónde han tocado, etc.

El sorteo siempre tiene lugar en el Teatro Real de Madrid, que abrirá sus puertas a las 8:00 horas, una hora antes de que comience el sorteo. La entrada es gratuita, pero la sala cuenta sólo con un aforo para 465 personas. Después de que el año pasado no el sorteo se tuviera que realizar sin público, por las restricciones por la Covid, este año, no se sabe aún si el popular sorteo volverá a tener público o no.

"No me gustaría precipitar nada porque yo creo que, como hicimos el año pasado, tenemos que estar en cada momento, día a día pendientes a la situación sanitaria" explicó el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, en la presentación del sorteo en rueda de prensa.

Estos son los premios principales

El miércoles 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá un total de 2.240 millones de euros en premios. Los ganadores del 'Gordo', recibirán 400.000 euros por décimo, con 640 millones de euros a repartir con este premio principal.

El segundo premio asciende a 1,25 millones de euros (125.000 por décimo) y el tercero es de 500.000 euros (50.000 por décimo). Además, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 por décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 por décimo).

Se han emitido en total 160 series de 100.000 billetes cada una, cifra que corresponde a 3.200 millones de euros, de los cuales el 70% se reparte en premios.

Cómo funciona el sorteo

El sorteo comenzará a las 9:00 de la mañana del miércoles 22. Sobre las 9:15, se sacarán los primeros premios.

Hay dos bombos: uno para los números y otro para los premios. Los niños encargados, los del Colegio madrileño de San Ildefonso, sacarán una bola de cada bombo y cantarán los premios.

Cuando hayan salido todas las bolas del bombo de los premios, el sorteo habrá acabado.

Otros premios

La Pedrea: es el conjunto de premios menores que reparte un total de 1.794 premios de 1.000 por serie, y 100 euros por décimo.

Número anterior y número posterior a los premios principales: en un total de 3 categorías, por cada una se reparten dos premios: uno por el número anterior acertado y otro por el número posterior de los tres primeros premios.

Por el número anterior y posterior de El Gordo se reparten 20.000 euros por cada serie, es decir, 2.000 euros por décimo. Del segundo premio se reparten 12.500 euros por billete y 1.250 euros por décimo. Por último, se distribuyen 9.600 euros por el número anterior y otros lo mismo por el número posterior del tercer premio, siendo 960 euros por décimo.

Centenas: abarcan a aquellos que acierten los tres primeros del primero, segundo, tercero y cuarto premio, otorgando 100 euros por cada décimo que acierte, y 1.000 euros a aquellos que tengan un billete completo.

Dos últimos números: los premiados se llevan 1.000 euros por serie, es decir, 100 euros por décimo, por acertar los dos últimos números de los tres primeros premios.

Reintegro: por acertar el último número del Primer Premio 'El Gordo', se devolverán los 200 euros del precio de la serie, y en el caso de aquellos que tengan un décimo, se le serán devueltos el coste de 20€, siendo así un total de 9.999 reintegros repartidos durante el sorteo.

