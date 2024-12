Lotería Navidad 2024, en directo | Comprobar los décimos: El Gordo y resto de números premiados

El protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad 2024 es Amadeo Marín, un actor amateur riojano de 63 años, originario de Villamediana de Iregua y residente en Logroño.

Ha sido también el ganador del 'Gordo' de la Lotería de Navidad que ha caído íntegramente en Logroño. "Ya me había tocado la lotería haciendo el anuncio y ahora esto, no me lo puedo creer", ha explicado a los medios presentes.