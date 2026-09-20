Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 19 de septiembre
La Lotería Nacional vuelve a repartir suerte este sábado 19 de septiembre con un primer premio de 600.000 € por serie.
Estos son los resultados de la Lotería Nacional del sábado 19 de septiembre:
- Primer premio: 76.112
- Segundo premio: 76.679
- Reintegros: 2, 5, 6
- Cuatro cifras: 0050 - 1.108 - 2.923 - 6.421
- Tres cifras: 127 - 250 - 294 - 318 - 376 - 405 - 611 - 882 - 942 - 983
- Dos cifras: 03 - 11 - 20 - 21 - 24 - 46 - 67 - 79 - 99
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si el décimo está compartido?
Cada ganador tributa solo por su parte proporcional del premio.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué documentación necesito?
DNI o NIE en vigor y el décimo original en buen estado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Conviene firmar el décimo?
Sí, pero solo cuando estés seguro de que es premiado. Añade nombre y DNI en el reverso.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué otros sorteos hay esta semana?
Además del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 19 de septiembre, mañana domingo se celebra El Gordo de la Primitiva.
Y la semana que viene podréis estar con EL ESPAÑOL el jueves con la Lotería Nacional, el viernes con la Bonoloto, el sábado de nuevo con la Lotería Nacional y el domingo con El Gordo de la Primitiva.
Todo esto lo podéis vivir, como hoy, con nosotros. ¡Os esperamos!
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo de Lotería Nacional?
El próximo sorteo de la Lotería Nacional tras el de hoy será el jueves 24 de septiembre, con un décimo de 3 euros y un primer premio de 30.000 euros.
Como siempre, os esperamos para vivirlo juntos en directo con EL ESPAÑOL y comprobar en tiempo real todos los números premiados.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Tras el sorteo de hoy, la próxima cita será mañana, domingo 20 de septiembre, con El Gordo de la Primitiva, a las 21:40 horas, con un bote mínimo garantizado de 5 millones de euros para la primera categoría.
Como cada semana, podréis seguirlo en directo desde el minuto uno en EL ESPAÑOL.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué es una aproximación y cómo se cobra?
Las aproximaciones son premios menores otorgados a los números anterior y posterior al primer y segundo premio del sorteo de hoy.
Se cobran de la misma forma que el resto de premios: en administraciones si son inferiores a 2.000 euros, o en banco con DNI si superan esa cantidad.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Puedo repartir el premio sin pagar impuestos por donación?
Repartir un premio después de cobrarlo puede considerarse una donación y tributar como tal. Para evitarlo, es recomendable formalizar la titularidad compartida antes del cobro, dejando constancia del reparto acordado entre los jugadores del décimo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si el décimo está roto o deteriorado?
Un décimo deteriorado sigue siendo válido para cobrar el premio siempre que puedan identificarse con claridad el número, la serie y el sorteo correspondiente.
Si el daño impide su lectura, hay que presentarlo en una administración para que valoren su estado antes del pago.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué diferencia hay entre este sorteo y el del jueves?
El sorteo ordinario de los sábados cuesta 6 euros por décimo y su primer premio asciende a 60.000 euros, el doble que el sorteo del jueves, que cuesta 3 euros y reparte 30.000 euros al décimo en el primer premio.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Se puede jugar a la Lotería Nacional por internet?
Sí, es posible comprar décimos a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y de su aplicación móvil, eligiendo el número deseado, si está disponible, o generando uno de forma aleatoria antes del cierre de ventas del sorteo de hoy.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es la probabilidad de ganar el primer premio?
La probabilidad de acertar el primer premio del sorteo de hoy es de una entre 100.000, ya que cada serie contiene billetes numerados del 00000 al 99999.
Se trata de una de las loterías con mejores probabilidades relativas de España frente a otros juegos de azar masivos.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Puedo comprar el mismo número para el próximo sorteo?
Sí, es posible reservar o volver a jugar el mismo número en sorteos posteriores, siempre que esté disponible y no haya sido adquirido en exclusiva por otro jugador o administración concreta.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si pierdo el décimo premiado?
Si pierdes un décimo premiado, puedes solicitar su anulación y el cobro del premio mediante un expediente de jurisdicción voluntaria ante notario o juzgado, un trámite que puede alargarse varios meses.
Por eso conviene fotografiar el décimo nada más comprarlo y guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Puedo cobrar el premio de forma anónima?
Loterías y Apuestas del Estado no permite el cobro anónimo de premios superiores a 2.000 euros, ya que la normativa antiblanqueo obliga a identificar al beneficiario mediante DNI en las entidades bancarias colaboradoras.
Los premios inferiores a esa cantidad sí pueden cobrarse en administraciones sin necesidad de aportar documentación adicional.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Tengo que declarar el premio en la renta?
No, si ya se aplicó la retención. El gravamen es especial y no va al IRPF.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Conviene firmar el décimo?
Sí, pero solo cuando estés seguro de que es premiado. Añade nombre y DNI en el reverso.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué documentación necesito?
DNI o NIE en vigor y el décimo original en buen estado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cambios en la vida del ganador
Un premio de la Lotería Nacional puede provocar importantes cambios personales y económicos.
Los ganadores pueden aprovechar esta oportunidad para cumplir objetivos, siempre que combinen ilusión con una correcta planificación.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que pedir cita en el banco?
No es obligatorio, pero se recomienda para premios elevados para agilizar el trámite.