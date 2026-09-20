Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 19 de septiembre

Además del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 19 de septiembre, mañana domingo se celebra El Gordo de la Primitiva.

Y la semana que viene podréis estar con EL ESPAÑOL el jueves con la Lotería Nacional, el viernes con la Bonoloto, el sábado de nuevo con la Lotería Nacional y el domingo con El Gordo de la Primitiva.

Todo esto lo podéis vivir, como hoy, con nosotros. ¡Os esperamos!