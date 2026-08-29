Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultado y números premiados del sorteo del sábado 29 de agosto
La Lotería Nacional de hoy deja como grandes protagonistas al 91.770, agraciado con el primer premio, y al 56.470, que se lleva el segundo premio.
Los resultados y números premiados del sorteo de hoy, 29 de agosto de 2026, de la Lotería Nacional, son los siguientes:
-Primer premio: 91.770
-Segundo premio: 56.470
-Reintegros: 0, 4, 5
-Últimas 4 cifras: 3.541 - 3.903 - 7.201 - 9.986
-Últimas 3 cifras: 360 - 386 - 453 - 473 - 544 - 553 - 635 - 747 - 749 - 846
-Últimas 2 cifras: 20 - 36 - 38 - 66 - 79 - 80 - 86 - 96 - 99
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 29 de agosto, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Por su parte, el segundo premio, correspondiente al número 56.470, ha sido vendido en Madrid, concretamente en la plaza de Los Pinazo, número 3, local 205.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
El primer premio, correspondiente al número 91.770, ha sido vendido en Estepona (Málaga), en el Centro Comercial Punta la Plata, situado en la carretera de Cádiz, kilómetro 156, y en Madrid, en la avenida de El Ferrol, número 15.
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 4, 5
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 29 de agosto!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 91.770
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 56.470
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 9.986
La segunda es el 3.903
La tercera es el 3.541
La cuarta es el 7.201
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 846
La segunda es el 360
La tercera es el 453
La cuarta es el 473
La quinta es el 749
La sexta es el 747
La séptima es el 635
La octava es el 386
La novena es el 553
La décima es el 544
300 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 66
La segunda es el 20
La tercera es el 96
La cuarta es el 99
La quinta es el 38
La sexta es el 80
La séptima es el 86
La octava es el 36
La novena es el 79
120 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?
Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?
Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Y si compro varios décimos del mismo número?
Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué hay varios premios por cifras?
Para dar más oportunidades de premio a los jugadores, se establecen varias categorías según coincidencias de cifras (dos, tres, cuatros y reintegros).
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.