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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultado y números premiados del sorteo del sábado 29 de agosto

La Lotería Nacional de hoy deja como grandes protagonistas al 91.770, agraciado con el primer premio, y al 56.470, que se lleva el segundo premio.

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Los resultados y números premiados del sorteo de hoy, 29 de agosto de 2026, de la Lotería Nacional, son los siguientes:

-Primer premio: 91.770

-Segundo premio: 56.470

-Reintegros: 0, 4, 5

-Últimas 4 cifras: 3.541 - 3.903 - 7.201 - 9.986

-Últimas 3 cifras: 360 - 386 - 453 - 473 - 544 - 553 - 635 - 747 - 749 - 846

-Últimas 2 cifras: 20 - 36 - 38 - 66 - 79 - 80 - 86 - 96 - 99

  1. Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.

  2. Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 29 de agosto, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.

  3. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?

    Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.

    El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.

  4. Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?

    Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.

  5. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?

    En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo.

    El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis.

  6. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?

    Por su parte, el segundo premio, correspondiente al número 56.470, ha sido vendido en Madrid, concretamente en la plaza de Los Pinazo, número 3, local 205.

  7. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    El primer premio, correspondiente al número 91.770, ha sido vendido en Estepona (Málaga), en el Centro Comercial Punta la Plata, situado en la carretera de Cádiz, kilómetro 156, y en Madrid, en la avenida de El Ferrol, número 15.

  8. Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 4, 5

  9. Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 29 de agosto!

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 91.770

    600.000 euros por serie

  10. Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 56.470

    120.000 euros a la serie

  11. Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras

    La primera es el 9.986

    La segunda es el 3.903

    La tercera es el 3.541

    La cuarta es el 7.201

    1.500 euros a la serie

  12. Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras

    La primera es el 846

    La segunda es el 360

    La tercera es el 453

    La cuarta es el 473

    La quinta es el 749

    La sexta es el 747

    La séptima es el 635

    La octava es el 386

    La novena es el 553

    La décima es el 544

    300 euros a la serie

  13. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de 2 cifras

    La primera es el 66

    La segunda es el 20

    La tercera es el 96

    La cuarta es el 99

    La quinta es el 38

    La sexta es el 80

    La séptima es el 86

    La octava es el 36

    La novena es el 79

    120 euros a la serie

  14. Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo

    El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

  15. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?

    Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.

  16. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?

    Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.

  17. Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Y si compro varios décimos del mismo número?

    Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados.

  18. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué hay varios premios por cifras?

    Para dar más oportunidades de premio a los jugadores, se establecen varias categorías según coincidencias de cifras (dos, tres, cuatros y reintegros).

  19. Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?

    Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.

  20. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?

    Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.