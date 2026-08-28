Cuponazo ONCE, hoy en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del viernes 28 de agosto de 2026
ONCE reparte hoy en el Cuponazo un primer premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
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El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 28 de agosto:
Número Premiado: -
Serie: -
El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra hoy a las 21:25 horas.
La hora límite para comprar un cupón del Cuponazo es a las 20:55 horas.
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Cuponazo ONCE, en directo | ¿Qué combinación es más probable que toque?
Cualquier combinación elegida tiene exactamente la misma probabilidad. Todos los números presentes en los bombos de la ONCE poseen idénticas opciones matemáticas de salir agraciados en la extracción de esta noche.
No existe ningún método científico ni cifra mágica que aumente las posibilidades de éxito, pues el azar distribuye la suerte de forma totalmente equitativa e imparcial.
Por tanto, el boleto con el número más bonito, la fecha especial o la cifra más rara tienen la misma oportunidad real de ganar el gran premio mayor.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿Cuál fue la última combinación ganadora?
El número premiado fue el 23774 con la serie 057. Esta combinación ganadora corresponde al último sorteo del Cuponazo celebrado el pasado viernes antes de la cita prevista para la noche de hoy.
Quienes acertaron las cinco cifras y la serie obtuvieron el gran premio principal que reparte la ONCE en esta tradicional jornada veraniega.
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Cuponazo ONCE, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
El Cuponazo de la ONCE reparte hoy millones. El galardón principal de la noche otorga la fantástica cifra de seis millones de euros a quien acierte el número completo junto con la serie agraciada.
Además, la organización entrega 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, acompañados de miles de recompensas menores por primeras o últimas coincidencias.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de hoy se celebra a las 21:25 horas. Todos los participantes esperan con enorme entusiasmo el arranque del evento para descubrir si el boleto guardado en su bolsillo contiene la combinación agraciada.
La cita fijada para este caluroso 28 de agosto promete repartir más de cuatrocientos mil premios entre las personas afortunadas de todo el país. Faltan escasos minutos para que giren los icónicos bombos de la ilusión y revelen el codiciado número ganador.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura del sorteo!
El Cuponazo de la ONCE premia la ilusión de miles de españoles. Los bombos ya están preparados para girar a las 21:25 horas y repartir millones de euros en este inolvidable 28 de agosto. Miles de personas aguardan con el boleto en la mano, soñando con que la suerte toque sus hogares en este icónico sorteo estival.
La emoción se siente en cada rincón del país mientras la comunidad espera impaciente la combinación ganadora que transformará vidas por completo al instante.
¡Muchísima suerte a todos los participantes de hoy!