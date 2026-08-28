Comprobar Cuponazo ONCE, en directo | Resultados y premios del sorteo de hoy, viernes 28 de agosto de 2026
El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha repartido un premio de 6 millones de euros al 67125 y serie 098
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El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes 28 de agosto:
Número Premiado: 67125
Serie: 098
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
El ganador necesita presentar el boleto original en perfecto estado. Si la cantidad obtenida supera los exentos cuarenta mil euros, resulta obligatorio acudir a un centro territorial de la ONCE o entidad bancaria autorizada presentando el DNI o pasaporte en vigor.
Para las cantidades menores que no superen ese límite fiscal, el cobro puede tramitarse directamente en cualquier punto de venta o de forma automática en la cuenta del usuario digital.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El cobro del premio se habilita a partir de mañana mismo. Quienes resulten afortunados en el sorteo de esta noche pueden reclamar su dinero desde el día siguiente a la celebración del evento.
Si el boleto fue adquirido por internet, el importe correspondiente se ingresará de forma automática en el saldo de usuario al finalizar la jornada. Para cupones físicos, el dinero estará disponible inmediatamente en los puntos de venta o entidades bancarias autorizadas.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¡Sale el número ganador!
El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 28 de agosto:
Número Premiado: 67125
Serie: 098
¡Enhorabuena a los ganadores!
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Cuponazo ONCE hoy | ¡Empieza el sorteo!
El esperado sorteo del Cuponazo acaba de comenzar. Los bombos de la ONCE ya giran con fuerza a las 21:25 horas en un ambiente repleto de máxima emoción y viva expectación.
Miles de participantes sostienen sus boletos con enorme ilusión mientras las primeras bolas afortunadas hacen su aparición para decidir la suerte de esta fantástica noche.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¡Cuenta atrás para el sorteo!
La cuenta atrás entra en sus últimos 10 minutos. Los bombos de la ONCE están totalmente listos para comenzar a girar a las 21:25 horas y repartir millones de euros en este inolvidable 28 de agosto.
La venta oficial de boletos ya ha finalizado, por lo que la suerte de todos los participantes está completamente echada.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo se celebrará esta noche a las 21:25 horas. Todos los ojos están puestos en los bombos de la ONCE que comenzarán a girar puntualmente a la hora fijada para distribuir la suerte por toda la geografía española.
Los participantes pueden adquirir sus boletos en los puntos de venta oficiales o mediante la plataforma digital hasta las 20:55 horas, momento en que finaliza la comercialización.
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Cuponazo ONCE hoy | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
El ganador necesita presentar el boleto original para cobrar. Para reclamar cualquier dinero obtenido en el Cuponazo resulta imprescindible entregar el cupón físico en perfecto estado o acreditar la compra digital realizada mediante la plataforma oficial.
Si la cantidad ganada supera los exentos 40.000 euros, el usuario debe identificarse obligatoriamente mediante su DNI o pasaporte en vigor ante un centro territorial de la ONCE o una entidad bancaria autorizada.
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Cuponazo ONCE, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
La Agencia Tributaria retiene el 20 %. La normativa fiscal actual establece un mínimo exento de 40.000 euros para todos los premios de la ONCE. Por tanto, las recompensas inferiores a esa cifra se cobran de forma íntegra sin sufrir descuento alguno.
En el caso del premio mayor de 6 millones de euros, los primeros 40.000 están libres de impuestos y se aplica la retención únicamente sobre los 5.960.000 euros restantes.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿A qué hora se conocerán los resultados?
Los resultados oficiales se conocerán a partir de las 21:30 horas. Tras el inicio del evento fijado a las 21:25 horas, la extracción de las bolas ganadoras apenas demora unos escasos minutos.
Las combinaciones afortunadas estarán disponibles de forma inmediata en la web oficial de la organización para que todos los jugadores puedan comprobar la suerte de sus boletos.
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Cuponazo ONCE, en directo | ¿Dónde cayó el último premio?
El último bote principal cayó en el madrileño distrito de Barajas. Un afortunado vendedor de la ONCE repartió la impresionante cifra de más de seis millones de euros en esta localidad con el número agraciado.
La fortuna sonrió a varios vecinos de la zona que adquirieron sus boletos en los puntos de venta habituales antes de la celebración del sorteo.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿Cuál es el precio de un cupón del Cuponazo?
El precio de un cupón individual es de tres euros. Adquirir la participación para este sorteo especial de viernes representa una inversión sumamente accesible para todos los bolsillos españoles.
Con ese desembolso único, cualquier participante obtiene la posibilidad real de competir directamente por el fantástico premio mayor de seis millones de euros.
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Cuponazo ONCE, en directo | ¿Qué combinación es más probable que toque?
Cualquier combinación elegida tiene exactamente la misma probabilidad. Todos los números presentes en los bombos de la ONCE poseen idénticas opciones matemáticas de salir agraciados en la extracción de esta noche.
No existe ningún método científico ni cifra mágica que aumente las posibilidades de éxito, pues el azar distribuye la suerte de forma totalmente equitativa e imparcial.
Por tanto, el boleto con el número más bonito, la fecha especial o la cifra más rara tienen la misma oportunidad real de ganar el gran premio mayor.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿Cuál fue la última combinación ganadora?
El número premiado fue el 23774 con la serie 057. Esta combinación ganadora corresponde al último sorteo del Cuponazo celebrado el pasado viernes antes de la cita prevista para la noche de hoy.
Quienes acertaron las cinco cifras y la serie obtuvieron el gran premio principal que reparte la ONCE en esta tradicional jornada veraniega.
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Cuponazo ONCE, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
El Cuponazo de la ONCE reparte hoy millones. El galardón principal de la noche otorga la fantástica cifra de seis millones de euros a quien acierte el número completo junto con la serie agraciada.
Además, la organización entrega 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, acompañados de miles de recompensas menores por primeras o últimas coincidencias.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de hoy se celebra a las 21:25 horas. Todos los participantes esperan con enorme entusiasmo el arranque del evento para descubrir si el boleto guardado en su bolsillo contiene la combinación agraciada.
La cita fijada para este caluroso 28 de agosto promete repartir más de cuatrocientos mil premios entre las personas afortunadas de todo el país. Faltan escasos minutos para que giren los icónicos bombos de la ilusión y revelen el codiciado número ganador.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura del sorteo!
El Cuponazo de la ONCE premia la ilusión de miles de españoles. Los bombos ya están preparados para girar a las 21:25 horas y repartir millones de euros en este inolvidable 28 de agosto. Miles de personas aguardan con el boleto en la mano, soñando con que la suerte toque sus hogares en este icónico sorteo estival.
La emoción se siente en cada rincón del país mientras la comunidad espera impaciente la combinación ganadora que transformará vidas por completo al instante.
¡Muchísima suerte a todos los participantes de hoy!