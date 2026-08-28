Comprobar Cuponazo ONCE, en directo | Resultados y premios del sorteo de hoy, viernes 28 de agosto de 2026

El ganador necesita presentar el boleto original en perfecto estado. Si la cantidad obtenida supera los exentos cuarenta mil euros, resulta obligatorio acudir a un centro territorial de la ONCE o entidad bancaria autorizada presentando el DNI o pasaporte en vigor.

Para las cantidades menores que no superen ese límite fiscal, el cobro puede tramitarse directamente en cualquier punto de venta o de forma automática en la cuenta del usuario digital.