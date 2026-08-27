Lotería Nacional hoy, jueves 27 de agosto en directo.

Lotería Nacional hoy, jueves 27 de agosto en directo. Imagen de archivo.

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Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de agosto de 2026, en directo

Sigue en directo los resultados de la Lotería Nacional de hoy, jueves 27 de agosto.

👉Comprueba el resultado del Gordo de la Primitiva del domingo 23 de agosto.

Publicada
Actualizada

Hoy, jueves 27 de agosto a las 21:00, se celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.

🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones nacionales de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.

  1. Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales

    En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.

    Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.

  2. Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!

    ¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves.

    El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!