Comprobar Lotería Nacional, en directo | Resultados, números y premios del sorteo del jueves 27 de agosto de 2026

La fecha límite absoluta para cobrar tu premio finaliza exactamente a los tres meses contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Al haberse disputado hoy, 27 de agosto de 2026, el plazo oficial concluirá el 27 de noviembre de 2026.

Resulta fundamental presentar el décimo original en perfecto estado o gestionar el cobro a través de tu cuenta digital antes de que finalice ese periodo. Una vez superada dicha fecha, el boleto perderá toda su validez legal, el derecho al cobro caducará por completo y el importe del premio pasará a ser propiedad del Tesoro Público.