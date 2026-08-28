Comprobar Lotería Nacional, en directo | Resultados, números y premios del sorteo del jueves 27 de agosto de 2026
Comprueba los resultados del sorteo de Lotería Nacional del jueves 27 de agosto.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado hoy un nuevo sorteo de la Lotería Nacional:
-Primer premio (30.000 €): 21613
-Segundo premio (6.000 €): 70637
-Últimas 4 cifras (75 €): 4737, 0886, 5472, 2758
-Últimas 3 cifras (15 €): 073, 932, 763, 830, 169, 462, 333
-Últimas 2 cifras (6 €): 15, 03, 19, 78, 41, 74, 49, 29, 56
-Reintegros (3 €): 3, 0 y 2
Puedes cobrar tu premio a partir de mañana, viernes 28 de agosto de 2026 (el día siguiente al sorteo).
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
La fecha límite absoluta para cobrar tu premio finaliza exactamente a los tres meses contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Al haberse disputado hoy, 27 de agosto de 2026, el plazo oficial concluirá el 27 de noviembre de 2026.
Resulta fundamental presentar el décimo original en perfecto estado o gestionar el cobro a través de tu cuenta digital antes de que finalice ese periodo. Una vez superada dicha fecha, el boleto perderá toda su validez legal, el derecho al cobro caducará por completo y el importe del premio pasará a ser propiedad del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo ordinario de la Lotería Nacional se celebrará el sábado 29 de agosto de 2026. Los boletos para este evento ya se encuentran disponibles en todas las administraciones oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, así como en su plataforma web y aplicación móvil.
La emisión del sorteo comenzará a partir de las 13:00 horas desde el Salón de Sortear de Madrid. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar atractivos premios mayores mediante el sistema habitual de bombos múltiples, pudiendo adquirir sus décimos hasta media hora antes del inicio oficial del evento de esta jornada sabatina.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde han caído los premios?
El primer premio del sorteo de hoy ha quedado enormemente repartido por la geografía española, agraciando a administraciones situadas en Vitoria (Burgos), Mutxamel (Alicante), Vigo (Pontevedra) y Sevilla.
De manera similar, el segundo premio ha llevado la suerte a diversas provincias, repartiendo alegrías en Matalascañas (Huelva), Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Cordovilla (Navarra) y la localidad de Cazalegas (Toledo).
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Un repaso a los números ganadores
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado hoy un nuevo sorteo de la Lotería Nacional:
-Primer premio (30.000 €): 21613
-Segundo premio (6.000 €): 70637
-Últimas 4 cifras (75 €): 4737, 0886, 5472, 2758
-Últimas 3 cifras (15 €): 073, 932, 763, 830, 169, 462, 333
-Últimas 2 cifras (6 €): 15, 03, 19, 78, 41, 74, 49, 29, 56
-Reintegros (3 €): 3, 0 y 2
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál ha sido el reintegro?
El resultado exacto del reintegro son el 0, 2 y 3.
Si tu número termina en la misma cifra que las bolas del reintegro extraídas, tendrás derecho a recuperar el importe integro devengado por la compra del boleto.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo ordinario de la Lotería Nacional se celebrará el sábado 29 de agosto de 2026. Los boletos para este evento ya se encuentran disponibles en todas las administraciones oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, así como en su plataforma web y aplicación móvil.
La emisión del sorteo comenzará a partir de las 13:00 horas desde el Salón de Sortear de Madrid. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar atractivos premios mayores mediante el sistema habitual de bombos múltiples, pudiendo adquirir sus décimos hasta media hora antes del inicio oficial del evento de esta jornada sabatina.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar tu premio necesitas presentar la documentación requerida según la cuantía ganada. Si el importe es inferior a 2.000 euros y compraste el boleto en físico, basta con acudir a cualquier administración con el décimo original en perfecto estado.
Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, debes dirigirte a una entidad bancaria autorizada portando el boleto ganador junto con tu DNI o documento de identidad en vigor para identificarte.
En caso de haber jugado mediante la web o aplicación oficial, el proceso es automático, necesitando únicamente mantener tu cuenta bancaria vinculada e identificada correctamente.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
La fecha límite absoluta para cobrar tu premio finaliza exactamente a los tres meses contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Al haberse disputado hoy, 27 de agosto de 2026, el plazo oficial concluirá el 27 de noviembre de 2026.
Resulta fundamental presentar el décimo original en perfecto estado o gestionar el cobro a través de tu cuenta digital antes de que finalice ese periodo. Una vez superada dicha fecha, el boleto perderá toda su validez legal, el derecho al cobro caducará por completo y el importe del premio pasará a ser propiedad del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo cobrar un décimo comprado en la web o app oficial?
Si compraste tu participación mediante la página web o aplicación móvil de SELAE, el procedimiento tras el escrutinio es automático. Los premios menores se ingresan directamente en tu ciberbolsa de usuario.
Para cifras superiores, la plataforma solicitará la verificación de tus datos bancarios para realizar una transferencia directa. Ya que tu décimo cibernético queda custodiado electrónicamente con total validez.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Los resultados de la Lotería Nacional de hoy (jueves 27 de agosto de 2026) se pueden comprobar a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado (web, app o en cualquier administración oficial) introduciendo el número de tu décimo y la fracción/serie.
Puedes cobrar tu premio a partir de mañana, viernes 28 de agosto de 2026 (el día siguiente al sorteo). Tienes un margen de 3 meses (hasta el 27 de noviembre de 2026). Transcurrido ese plazo, el premio caduca y el importe pasa a Hacienda.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se lleva Hacienda del primer premio?
Con los resultados oficiales ya publicados, una de las grandes dudas de los agraciados es la retención fiscal. La ley establece que los premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros por décimo.
Dado que el primer premio del jueves otorga 30.000 euros por boleto, la Agencia Tributaria no se llevará absolutamente nada. Recibirás el importe íntegro en tu cuenta bancaria.
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen los reintegros!
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 27 de agosto han sido el 3, 0 y 2.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Sale el primer premio del sorteo de hoy!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 21613
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional | | ¡Sale el segundo premio del sorteo de hoy!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 70637
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 4737
La segunda es el 0886
La tercera es el 5472
La cuarta es el 2758
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Salen las extracciones de tres cifras!
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 073
La segunda es el 932
La tercera es el 763
La cuarta es el 830
La quinta es el 169
La sexta es el 462
La séptima es el 333
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen las extracciones de dos cifras!
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 15
La segunda es el 03
La tercera es el 19
La cuarta es el 78
La quinta es el 41
La sexta es el 74
La séptima es el 49
La octava es el 29
La novena es el 56
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Lotería Nacional hoy jueves | ¡Empieza el sorteo de hoy!
¡Comienza el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 27 de agosto!
Saca tus boletos y quédate muy atento, porque en breves minutos irán saliendo las bolas con los números ganadores y los tres reintegros. ¡Síguelo en directo a través de EL ESPAÑOL!
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuál es la hora límite para comprar décimos?
La hora límite para comprar un décimo para el sorteo de hoy depende de la modalidad de compra que elijas. Si lo compras de forma presencial en una administración física, el horario de venta suele finalizar entre las 20:00 y las 20:30 horas.
En caso de realizar la compra por vía telemática a través de la web o la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, la comercialización se cierra estrictamente a las 20:30 horas, justo media hora antes del inicio del sorteo (21:00 h).
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cómo es el sorteo?
El sorteo de hoy de la Lotería Nacional sigue la dinámica habitual de los jueves: se celebra a las 21:00 horas mediante el sistema de bombos múltiples y ofrece décimos a un precio de 3 euros.
Durante la sesión se extraerán primero las terminaciones menores (de 2, 3 y 4 cifras), seguidas del Segundo Premio (6.000 € al décimo) y el Primer Premio (30.000 € al décimo), finalizando con la extracción de los reintegros para devolver el importe del boleto.
Los resultados oficiales estarán disponibles hacia las 21:15 o 21:20 horas.